РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10202 посетителя онлайн
Новости Война
511 1

Оккупанты выпустили почти 500 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, 6 человек погибли, еще 10 получили ранения

херсонщина

За прошедшие сутки рашисты совершили 93 обстрела Херсонщины, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, ИКК, авиации и БПЛА. В частности, был один ракетный удар

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка в Херсоне", - говорится в сообщении .

В результате обстрелов 6 человек погибли, еще 10 получили ранения.

"Сегодня в 05:00 утра враг ударил из авиации по Ольговке. Около 07:00 утра армия РФ обстреляла Киселевку и Херсон. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - добавил глава области.

Читайте: Объявлена обязательная эвакуация для семей с детьми из прибрежных громад Херсонщины, - ОВА

Автор: 

обстрел (27043) Херсонская область (4741)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось так рашиські варвари воюють з мирним населенням ,це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б ціленаправлено вбивати мирних громадян ,що б ви виздихали кацапи.
показать весь комментарий
26.09.2023 08:29 Ответить
 
 