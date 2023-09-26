Оккупанты выпустили почти 500 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, 6 человек погибли, еще 10 получили ранения

За прошедшие сутки рашисты совершили 93 обстрела Херсонщины, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, ИКК, авиации и БПЛА. В частности, был один ракетный удар

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе; админздание в Херсонском районе; территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка в Херсоне", - говорится в сообщении .

В результате обстрелов 6 человек погибли, еще 10 получили ранения.

"Сегодня в 05:00 утра враг ударил из авиации по Ольговке. Около 07:00 утра армия РФ обстреляла Киселевку и Херсон. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - добавил глава области.

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