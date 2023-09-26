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Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ. ДОКУМЕНТ

сша,дім,білий

В документе, в частности, речь идет об изменениях функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, САП НАБУ, НАПК, ВРП и судебной ветви власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.

Письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров.

По данным издания, это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в адрес Офиса Президента.

В документе прописаны изменения по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев. В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти. Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств", - отмечает УП.

В то же время, пишет издание, письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

Читайте: Кулеба о скепсисе в США относительно помощи Украине: Такие мнения есть, но они не популярны

Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ 01
Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ 02
Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ 03
Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ 04
Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ 05

Автор: 

помощь (7789) США (26542) реформы (3951)


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Топ комментарии
+81
дожилися, що маємо надію тільки на влади західних країн, бо зелена влада тільки шкодить.
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26.09.2023 08:20
+51
Татаров мабуть в захваті )))
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26.09.2023 08:21
+48
Які реформи? Вони щось вміють, лисі, юзіки, колі каклети з кварталу95?
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26.09.2023 08:31
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А я побачив в цих вимогах виключно збільшення численності працівників НАБУ, судівського корпусу, поліції і інших органів.
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26.09.2023 09:38 Ответить
скоріше не збільшення, а оновлення, бо багато з тих всіх діючих працівників можуть не пройти переатестацію.
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26.09.2023 10:08 Ответить
Дивлячись хто їх атестуватиме...
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26.09.2023 23:36 Ответить
та ладно. щас каллєктів 1-1 проведе нараду і візьме дєрьмака та всих його підопічних на поруки. і мосей чукча, особисто, буде цьою порукою 40 років водить білий дім по пустинях обіцянок.
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26.09.2023 09:38 Ответить
Такої ганьби не було при жодному президенті!
Але в даному випадку мені це подобається.
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26.09.2023 09:42 Ответить
Стосовно тарифів всім сподобалось чи ніхто не читав)
Доречі, жодного слова стосовно реєстра військозобов"язаних у просуванні якого злились в екстазі всі фракції. Навіть, вже реєстр виборців перевіряють не для гіпотетичних виборів, задля синхронізації данних. Хоча відповідний законопроект ще, навіть, не прийнятий.
Тобто, це суто містячкова ініциатива, яка підтверджує, що довга війна спише непроведення конче необхідних реформ, які вимагає і суспільство також.
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26.09.2023 09:48 Ответить
Та не хвилюйтеся! Єрмак з Татаровим шось придумають.
Медодичку з фсб завжди при собі носять.
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26.09.2023 09:49 Ответить
Мелко,нужно начинать с пересмотра текстов законов принятых региональными ушлепками и блоковыми балбесами,плюс право ФБР ловить и судить по американским законам наших казнокрадов.
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26.09.2023 09:50 Ответить
як завчасно, усі ті тимошенки, резнікови ...., тихесенько пішли до лісу.
а для всіх, хто залишився, погана новина.
це ж не просто наполеглива рекомендація. від вашингтону, в києві, дуже мощна тьотя, з українським корінням, за цим всім пильнує.
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26.09.2023 09:59 Ответить
Нічого з цього не вийде. Простий приклад - реформували поліцію, набрали чесних порядних хлопчиків з дівчатками і що, їхньої чесності і порядності хватило на пів року, потім почалось як і раніше - з них почали вимагати показники і як результат - придумані порушення, хабарі і т.д. Те саме буде і з чесними і порядними членами наглядових рад, максимум через місяць-два вони будуть імітувати чесність і порядність. Те саме і з конкурсом на посади керівників вищеназваних структур -хто виграє конкурс по перше це кар'єристи, які нічого не вміють на практиці зате відміно знають теорію, закони і як ці закони теоретично обходити. По друге це люди в яких є за спиною "тягло" (ОП, ВР, впливові бізнесові папі і мамі) і як результат вони будуть відпрацьовувати свої посади. Так, що про допомогу США і Євросоюзу можемо забувати.
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26.09.2023 09:59 Ответить
Реформа поліції була провалена та відкочена назад після того як кондитерська влада вигнала грузинських реформаторів, які становили загрозу їх корупційним інтересам
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26.09.2023 10:28 Ответить
навіть ті самі грузинські дівки-реформаторки в своїх в'ю заявляли, що вони не порозумілися з особисто Аваковим (а вони були цілковито "підМіхо" з яким Аваков ворогував), тому мусять відчалити; але це так, просто показник того як кончений зебіл вміє брехати....
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26.09.2023 11:08 Ответить
Що з діамантовими прокурворами? Д. Сакварелідзе теж особисто з югіком непорозумівся і відчалив? Я лише бачу як кончені порохососи брешуть на кожному слові
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26.09.2023 11:21 Ответить
причому реформи в МВС до реформ в ГПУ?
При чому завалене слідство по "діамантовим" ще руками апарату Шокіна (якого Байден вимагав звільнити) і нереформованим ГПУ до Луценка?
ви, зебіли, як ті ***** "он сам прішол".
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26.09.2023 11:28 Ответить
В кінці-кінців, хіба не варто було дати чарівного пенделя авакову з посади, якщо команда реформаторів з ним особисто не порозумілася, аніж на шкоду інтересам всієї держави, згортати усі демократичні реформи щоб цей рюкзакаф залишився на посаді?
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26.09.2023 11:28 Ответить
дати пендель авакову означало розвалити тоді чинну коаліції і перевибори з приходом до влади зеленій (бенін укроп також в зелених кольорах) монобільшості не в 2019-му, а, приміром, в 2016-му році. Але в такому випадку беня би нині не сидів би в СІЗО, а мав би $100лярдів від ***** за "порозуміння" стосовно територій.
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26.09.2023 11:34 Ответить
Може всі мої відповіді на свої висери у захист корупціонерів повидаляєш?

До біса тоді ту твою чинну зрадницьку антиукраїнську коаліцію, яка за збереження масштабної корупції в системі держуправління, торгівлю з агресором на крові українців, здачу українського Донбасу касапам, антинародні зміни до Конституції (монополізацію адвокатури, включення терористичних лднр до складу України) і проти будь-який реальних й ефективних демократичних перетворень.
Мабуть порох забздів втратити владу, то про які ж перевибори і розвал цієї зрадницької коаліції могла йти мова
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26.09.2023 16:51 Ответить
сам визнаєш, що нині отримали владу на порядки гіршу за коаліцію БПП+НФ. Але, оскільки ти дебі, не маєш змоги догнати очевидного факту, що, якби ці зелені прийшли на 3 роки раніше - нині би вже України не було б... а була би в кращому випадку умовна жоржія зі де-факто Бенеіваношвілі на чолі. З таким ІQ, як в тебе, в сволоти та нацсук вам ніколи не зрозуміти підтвердженого життям закону розвитку суспільства, що кожна наступна влада ніколи не буде ідеальною, завжди буде поганою; але проблема ідеального вибору наступної влади полягає у виборі меншого зла, і ніяк інакше. І що в 2019-му завдяки тобі та твоїй кагалі обрали більше зло.
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26.09.2023 17:12 Ответить
якщо зважити :

"чарівний ПЕНДЕЛЬ" супроти " чарівного КОМПРОМАТУ "... то другий завжди ПЕРШИЙ,так завжди було

І назараз -усі біди від того , що верхівка влади пов'язана компроматними ігрищами і тримають одне одного за фаберже тільки страхом висвітлення компри

В конюшнях вонючий бруд накопичувався десятиліттями і став незносним при зелених

Тепер вже або ТАК , або НІЯК... а оскільки допомоги було дано забагато , то НІЯК бути не може і буде так, як вказано

Надіюсь , що контроль за " руками" дасть відчутний результат вже після Виборів НОВОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ..тобто , після

Перемоги
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26.09.2023 22:46 Ответить
Але навіть якщо ця компра і вилазила назовні за випадкових обставин, то це до жодних дій від контрольованих та повністю "своїх" владоохоронних органів не призводило. Можна згадати скандал Панама пейперс чи опублікований запис розмови зельця із трампом і т.п.
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26.09.2023 23:34 Ответить
подоляцьке гівнище, може ти згадаєш скандал Пандора-пейперс, чи не уплочено?
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26.09.2023 23:59 Ответить
Треба надіслати взвод морської піхоти і запас ременів із великою пряжкою.
Щоб всипати декому по м'якому місцю.
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26.09.2023 10:15 Ответить
ГОЛОВНЕ---РОЗІГНАТИ це кубло зелених оманських зрадників,колоборантів,злодіїв,повій і мародерів !!!!!!!!!!!!!!!
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26.09.2023 14:14 Ответить
Оце і буде реальним тестом для зе-лідора, чи має воно право й надалі балотуватися на президенти України. Якщо виконає у вказані строки всі американські пункти - виставляй свою кандидатуру на президентських виборах та борись за другий термін з іншими кандидатами. А, якщо не виконаєш, то нах с пляжа, разом з твоєю офісно-промоскальською шоблою, під суд за все, що твоя офісна гопота наробила з країною за останні роки.
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26.09.2023 10:25 Ответить
в любому випадку не має права балотуватись. Це його була передвиборна обіцянка, йти тильки на 1 строк
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26.09.2023 11:01 Ответить
та то він просто брехав за звичкою
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27.09.2023 00:01 Ответить
Остання короткочасна аудієнція у Байдена, котру він розпочав і закінчив словами - припиніть розкрадати власну країну! Цей перелік - вимога термінових реформ для продовження надання допомоги. Призначення "смотрящих" за цільовим використанням (читай - припиненням розкрадання) допомоги... Це ганьба "нашим"(?) президенту і уряду і (вже навіть не тонкий) натяк, що їх треба гнати сраною мітлою, віддати під суд і скарати!
Поки вони не угробили Україну і Армію.
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26.09.2023 10:27 Ответить
допомоги? якої допомоги?

аж цілий американський сенатор Грімлі Бімлі (чи як там його?) казав недавно, що сша дали Україні МІЗЕРНИХ 3% від всього свого оборонного річного бюджету! а Україна тим часом уполовинила 'втАрую АрмійУ мірА'!!!!

розрекламований ленд ліз здох так і не почавшись! а Україна тим часом уполовинила 'втАрую АрмійУ мірА'!!!!

то про яку допомогу йде мова?

а ті нещасні 15 млрд. (чи скільки там вже сумарно накапало за 1,5 року?), що прийшли прямими грантами, то перекриваються легко тими сумами, які українські біженці потратили за ті ж 1,5 року закордоном....

та й взагалі дивно чути і виконувати якісь умови від уряду держави, який закривається в чергове через декілька днів, бо В НИХ ЗАКІНЧИЛИСЬ ГРОШІ!!! АХАХАХАХААХ!!!! скільки разів їх уряд там вже закривався за останні декілька років? три? п'ять?
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26.09.2023 10:28 Ответить
забудьте про " проценти"

Рахувати ЧУЖІ гроші - "лєгко"?

А скільки було стирено до зелених і при зелених, не побудовано укріпленЬ , не вироблено зброї, не доведено до розуму оте нещастя - " паркан від зайців ".. не промінований кордон...і т .д .....

Тепер просто уявіть собі, аби не було навіть того , що дають і вже дали ?

Партизани старими АК не відстрілялись би від тих, кого поклали ...Джавеліни в перші дні війни( нехай навіть так ...! )

А могли би проігнорувати навалу, як наші керманичі проігнорували попередження ( і це не образа була .. це був харчок в обличчя тому, хто протягав руку допомоги ) про можливу - ТОЧНУ дату наступу

Так шо сарказм тут не до місця
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26.09.2023 22:57 Ответить
що за неповага до Американського народу ? пиндоси... де ваше виховання.
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26.09.2023 11:49 Ответить
кремлядь детектид, у спам курво
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26.09.2023 12:32 Ответить
Хм ... Честно говоря, сомнительный документ, как и первоисточник... Ну увидим.
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26.09.2023 10:46 Ответить
в чому сумніви , що ви працюєте на росію ? все адекватно і по темі
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26.09.2023 11:51 Ответить
Де-не-де, як то в розділі про вищий антикорсуд, чи про митну службу - таки прорвалася оцінка американців стану справ боротьби з корупцією на кшалт "кількість корупційних справ різко зростає"...
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26.09.2023 11:01 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/poroshenko-razveivaet-mify-reakcziya-fox-na-neozhidannyj-povorot-v-istorii-bajdena-i-shokina/ Олег Пономарь з США повчає :

"Итак, вот заявление США о списке реформ. Заявление очень доброжелательное, но слово «коррупция» звучит. Это значит, что, хотя мы и союзники, но мы - не лохи. Воровать наши деньги - плохо, а воровать во время войны - вообще - безобразно.
США и ЕС в своё время с огромными трудностями, но создали в Украине антикоррупционную структуру. И она должна быть независимой от власти, автономной.
Это главное.
Конечно, никто не ставит условия по поставкам оружия и не влияет на геополитику и тд. Но Украина получает, кроме оружия, еще много разной финансовой помощи от Запада и сейчас самое время немного эти процессы связать. Это только на пользу".
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26.09.2023 15:55 Ответить
Колись я проходив біля одного будинку, мимо групи десь 8 жінок, які розмовляли. Коли проходив, то почув, що одна з них сказала, що надія лише на Америку. Це було за декілька місяців перед виборами 2019 року.

Не такий вже народ у нас дурний як дехто стверджує.
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26.09.2023 11:14 Ответить
боюсь, що більшість баб в 19-му сподівались на "помощ *****"...
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26.09.2023 11:21 Ответить
В нас на рефрендумі 1991 року майже всі українці проголосували за незалежність України. Такі наші українці насправді.
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26.09.2023 11:41 Ответить
І ще. Але зразу після референдума комуняки, які сформувала для нас москва із негідників, зрадників, які ненавиділи український народ, всі разом скрутили народу дулі і сказали:
"Захотіли демократію. Буде не так як ви хочете, а так як нам треба. Никто вам ничего не должен".
Ото маємо і результат.
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26.09.2023 12:07 Ответить
Здається, шара для зеленої ******* скінчилася остаточно. Тепер зранку реформи, і тільки ввечері - допомога.
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26.09.2023 11:22 Ответить
И это ОЧЕНЬ правильно . Спрашивайте с этой зелёной шоблы по ПОЛНОЙ !
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26.09.2023 11:26 Ответить
А може виборці повинні питать?!
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27.09.2023 00:48 Ответить
"Виборці" свого часу сказали своє слово-"мавр зробив свою справу, мавр може піти". Зараз замовляє музику, хто за неї платить і думаю це правильно. Там, за бугром, теж є виборці і вони от дійсно спитають-" а на що пішли наші бабки?
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27.09.2023 06:35 Ответить
Ермака , Татарова , Резникова , тоже стоит спросить ?
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27.09.2023 06:46 Ответить
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27.09.2023 07:40 Ответить
Вже публічно рилом тичуть, як і перед повномаштабним вторгенням.
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26.09.2023 11:36 Ответить
первая и главная реформа это беня с фсбэшником Елдаком в Гуантанамо, малоПИ...роский Нарик с билетером 95 квартала бакановым и всей зеленой Шоблой на пожизняке с полной конфискацией....
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26.09.2023 11:39 Ответить
зелёные падлы решили набебать Штаты и Запад кацапскими технологиями промывки мозгов, как прошло с мудрым недалёким наридом. На нары с*ки по 111
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26.09.2023 12:32 Ответить
Нешановно владо, отримали "пажопі"?
Вас як сліпих кошенят тикають, а не доходить. Мабуть, що "пажопі по самі помідори" є більш доступно.
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26.09.2023 12:39 Ответить
Все доходит. Просто у них есть выбор провалить реформы или выполнить. И они честно выбирают провалить.
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26.09.2023 14:54 Ответить
Мабуть не треба вже "державного управління", направлялися вже, хватить. Потрібно лише максимально усунути державу від втручання в життя людей.
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26.09.2023 14:22 Ответить
Вчора Корчинський наводив приклад, як бандити організували в тюрмі краще життя, ніж держава на волі. Важко знайти більш неефективну форму управління, ніж держава.
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26.09.2023 14:45 Ответить
Вы не поняли. Они требуют не принятия того закона или изменения этого пункта, а создания системы эфективной борьбы с коррупцией. А еще системы эфективного управления. А эти пункты это просто формализаци требований.
ПС. Это, кстати, тоже один из стандартов управления. Обычно звучит как-то так: "Как человек может выполнить работу, если не будет понимать ее суть?"
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26.09.2023 14:52 Ответить
Україну яка погрязла в корупції і повністю некомпетентній владі злодіїв може врятувати зовнішне управління до часу повного очищення суспільства а потім передача влади народу України шляхом виборів. Нажаль як не сумно за мудрий нарід але іншого не передбачається.
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26.09.2023 12:55 Ответить
And bam!!! Ну шо, лідор **********, допомогли тобі ці хамство, гнівні тупотіння ніжками, шантаж, намагання всіх намахати та military style а-ля «тільки що з окопа»? Їж, не обляпайся.
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26.09.2023 13:04 Ответить
😄Интересно ..а чо Америка такие рекомендации не давала .Афганистану которому еще больше оружия и денег в свое время дала. Гляди, и американцы не тикали бы оттуда тогда токо пятки сверкали))
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26.09.2023 14:07 Ответить
"Хочу всьо знать"?
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26.09.2023 16:54 Ответить
Різниця між Афганістаном і Україною в тому що там цінності заходу підтримував тільки уряд і то умовно поки надавались кошти. а в Україні демократичний устрій підтримує адекватне населення яке готове боротись і бориться, яке віддає свою кров за переконання незважаючи на протидію влади.
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26.09.2023 22:22 Ответить
ось .. на досвіді довіри до Афгану.. з надією, що той " нарід" сам себе реформує , а потім з висновком, що ГРОШІ ТРЕБА КОНТРОЛЮВАТИ і вірити босякам не варто , в кінці кінців прозріли, що і тут той самий " афганістан"

І вдруге вестися на " довіру" не варто
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26.09.2023 23:11 Ответить
Я за полное внешнее управление. Никогда ни один Президент не наведет порядок в стране где вся власть построенна исключительно на кумовстве и связях а не на законах и полтиттрадициях. Украинцы сами не способны построить правовое государство-это ведь факт. И тогда пусть нам помогут Американцы-я только за. Еще- я за то чтобы ВСЕ судьи следователи и прокуроры в Украине были из США. И желательно все депутаты ВР-тоже из бывших парламентариев США и Германии. К сожалению это нереально
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26.09.2023 14:40 Ответить
за Раду - не реально , а запросити Генпрокурора з Великобританії- цілком можливо
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26.09.2023 23:12 Ответить
жесть.
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26.09.2023 16:25 Ответить
неа.
Зелені ЄрЗе сорому не ймуть.
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26.09.2023 16:31 Ответить
https://t.me/sergiytaran/1143 Сергій Таран :
"Виявляється реформи під час війни - дуже навіть на часі. США висунули Україні ультиматум - або ви робите реформи, або не буде грошей і зброї.

Жорстко? Дуже. Бо вибору в української влади просто немає. Але США не хочуть інвестувати величезні кошти у неефективну і непрозору державу.
Для Вашингтону - важливо бачити історію успіху України з обов'язковим з голівудським хепі ендом. Бо тоді це і американський успіх. Як буде і американським НЕуспіхом будь-який український корупційний скандал. Особливо зараз, коли в США стартувала виборча кампанії, і опозиція прискіпливо обсмоктує кожен цент, відданий на допомогу Україні.
І тому у Вашингтоні написали для України цю програму мінімум. ... І це лише короткий перелік.
Переконаний, список реформ буде більший і охоплюватиме він не лише час війни, а і час післявоєнної відбудови.
Ну, ви ж хотіли для України план Маршалла - названого на честь генерала і держсекретаря США, який після Другої світової успішно відбудовував Європу? Ну, то вважаєте, що він вже почався (таким чином, цим перелііком)."
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26.09.2023 16:48 Ответить
Давно треба було поставити цих зелених ******* на розтяжку.
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26.09.2023 18:07 Ответить
Білий дім надіслав перелік реформ, які має провести Україна для продовження допомоги:

1 - Блазня повернути в цирк!
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26.09.2023 18:14 Ответить
Ніхера, за те що накоїв і дальше хером по роялю? А відповідати хто буде? На нари...
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27.09.2023 06:44 Ответить
Ну нарешті це сталося. Великий і сильний копняк під сраку. Дуже хотілося би щоб помогло. У Японії і Південній Кореї спрацювало то може і в на "чудо" станеться.
God bless America.
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26.09.2023 18:52 Ответить
А пам'ятаєте відосік-гундосік де йде мова про те, що Україна може залишитися без підтримки?Ну ви зрозуміли, чому так може статися.
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26.09.2023 19:19 Ответить
Поки самі люди не зрозуміють як чесно жити, нічого не зміниться. Або не поразумнішають.
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26.09.2023 20:19 Ответить
люди не зрозуміють

Треба " стойло" ; порушення Закону має бути покаране
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26.09.2023 23:15 Ответить
Свого часу була така приказка: "не вмієш-навчимо, не хочеш-заставимо". Здається прийшов той час, коли про "навчимо" потрібно забути, а "заставимо" ввімкнути на повну... не доходить через голову -дійде через руки
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27.09.2023 06:52 Ответить
Э не. Цёго разу у ЗЕгнид пропетлять не выйдет. Народ уже стоко крови теряет каждый день, шо отказываться от помощи Штатов - смерть в прямом смысле слова. Так шо вдруг ЗЕгниды решат ,,включать дурачка" и делать вид, шо они патриотично в вышиванках идут на борьбу с коррупцией и нияк не дойдут, то хай подумают 2 раза. Интересно, як там рейтинги найосяйнишого поживают? Остатки с полу хоть есть сошкрябать? В ОТСТАВКУ!!!!!
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26.09.2023 22:17 Ответить
Цікаво скільки ще треба створити наглядових ораганів що чиновники перестали красти.
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26.09.2023 23:50 Ответить
Давно пора! Ось Вам і оцінка роботи Зе команди!
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27.09.2023 00:23 Ответить
Спочатку Захід повинен розпочати боротьбу з корупцією на своїй території. Гроші українських корупціонерів дотепер працюють на західні економіки, на ринку елітної нерухомості, на банківських рахунках, західних банків. Тож ніщо не заважає нашим західним партнерам, нарешті, вести санкції проти українських корупціонерів, які ведуть бізнес та живуть в західних країнах. Посилення ж абсолютно неефективних наглядових рад та антикорупційних структур, призведе лише до суцільної імітації і дискредитації реформ, які будуть асоціюватись у українців з падінням рівня життя.
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27.09.2023 00:35 Ответить
Знов хтось щось повинен....
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27.09.2023 00:44 Ответить
Не буде ця влада нічого робити, скоріше Україну продадуть, нема достойного лідера,який би мріяв про вільну, багату, щасливу Україну, на виборах знов лапшу навішають лехторату
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27.09.2023 00:43 Ответить
Ермак и Зеленский - воры

Удел воров - тюрьма, а не реформы
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27.09.2023 04:13 Ответить
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