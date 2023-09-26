Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В документе, в частности, речь идет об изменениях функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, САП НАБУ, НАПК, ВРП и судебной ветви власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.

Письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров.

По данным издания, это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в адрес Офиса Президента.

В документе прописаны изменения по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев. В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти. Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств", - отмечает УП.

В то же время, пишет издание, письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

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