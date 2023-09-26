Белый дом прислал перечень реформ, которые должна провести Украина для продления помощи, - СМИ. ДОКУМЕНТ
В документе, в частности, речь идет об изменениях функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, САП НАБУ, НАПК, ВРП и судебной ветви власти.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.
Письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров.
По данным издания, это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в адрес Офиса Президента.
В документе прописаны изменения по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев. В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти. Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств", - отмечает УП.
В то же время, пишет издание, письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.
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Але в даному випадку мені це подобається.
Доречі, жодного слова стосовно реєстра військозобов"язаних у просуванні якого злились в екстазі всі фракції. Навіть, вже реєстр виборців перевіряють не для гіпотетичних виборів, задля синхронізації данних. Хоча відповідний законопроект ще, навіть, не прийнятий.
Тобто, це суто містячкова ініциатива, яка підтверджує, що довга війна спише непроведення конче необхідних реформ, які вимагає і суспільство також.
Медодичку з фсб завжди при собі носять.
а для всіх, хто залишився, погана новина.
це ж не просто наполеглива рекомендація. від вашингтону, в києві, дуже мощна тьотя, з українським корінням, за цим всім пильнує.
При чому завалене слідство по "діамантовим" ще руками апарату Шокіна (якого Байден вимагав звільнити) і нереформованим ГПУ до Луценка?
ви, зебіли, як ті ***** "он сам прішол".
До біса тоді ту твою чинну зрадницьку антиукраїнську коаліцію, яка за збереження масштабної корупції в системі держуправління, торгівлю з агресором на крові українців, здачу українського Донбасу касапам, антинародні зміни до Конституції (монополізацію адвокатури, включення терористичних лднр до складу України) і проти будь-який реальних й ефективних демократичних перетворень.
Мабуть порох забздів втратити владу, то про які ж перевибори і розвал цієї зрадницької коаліції могла йти мова
"чарівний ПЕНДЕЛЬ" супроти " чарівного КОМПРОМАТУ "... то другий завжди ПЕРШИЙ,так завжди було
І назараз -усі біди від того , що верхівка влади пов'язана компроматними ігрищами і тримають одне одного за фаберже тільки страхом висвітлення компри
В конюшнях вонючий бруд накопичувався десятиліттями і став незносним при зелених
Тепер вже або ТАК , або НІЯК... а оскільки допомоги було дано забагато , то НІЯК бути не може і буде так, як вказано
Надіюсь , що контроль за " руками" дасть відчутний результат вже після Виборів НОВОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ..тобто , після
Перемоги
Щоб всипати декому по м'якому місцю.
Поки вони не угробили Україну і Армію.
аж цілий американський сенатор Грімлі Бімлі (чи як там його?) казав недавно, що сша дали Україні МІЗЕРНИХ 3% від всього свого оборонного річного бюджету! а Україна тим часом уполовинила 'втАрую АрмійУ мірА'!!!!
розрекламований ленд ліз здох так і не почавшись! а Україна тим часом уполовинила 'втАрую АрмійУ мірА'!!!!
то про яку допомогу йде мова?
а ті нещасні 15 млрд. (чи скільки там вже сумарно накапало за 1,5 року?), що прийшли прямими грантами, то перекриваються легко тими сумами, які українські біженці потратили за ті ж 1,5 року закордоном....
та й взагалі дивно чути і виконувати якісь умови від уряду держави, який закривається в чергове через декілька днів, бо В НИХ ЗАКІНЧИЛИСЬ ГРОШІ!!! АХАХАХАХААХ!!!! скільки разів їх уряд там вже закривався за останні декілька років? три? п'ять?
Рахувати ЧУЖІ гроші - "лєгко"?
А скільки було стирено до зелених і при зелених, не побудовано укріпленЬ , не вироблено зброї, не доведено до розуму оте нещастя - " паркан від зайців ".. не промінований кордон...і т .д .....
Тепер просто уявіть собі, аби не було навіть того , що дають і вже дали ?
Партизани старими АК не відстрілялись би від тих, кого поклали ...Джавеліни в перші дні війни( нехай навіть так ...! )
А могли би проігнорувати навалу, як наші керманичі проігнорували попередження ( і це не образа була .. це був харчок в обличчя тому, хто протягав руку допомоги ) про можливу - ТОЧНУ дату наступу
Так шо сарказм тут не до місця
"Итак, вот заявление США о списке реформ. Заявление очень доброжелательное, но слово «коррупция» звучит. Это значит, что, хотя мы и союзники, но мы - не лохи. Воровать наши деньги - плохо, а воровать во время войны - вообще - безобразно.
США и ЕС в своё время с огромными трудностями, но создали в Украине антикоррупционную структуру. И она должна быть независимой от власти, автономной.
Это главное.
Конечно, никто не ставит условия по поставкам оружия и не влияет на геополитику и тд. Но Украина получает, кроме оружия, еще много разной финансовой помощи от Запада и сейчас самое время немного эти процессы связать. Это только на пользу".
Не такий вже народ у нас дурний як дехто стверджує.
"Захотіли демократію. Буде не так як ви хочете, а так як нам треба. Никто вам ничего не должен".
Ото маємо і результат.
Вас як сліпих кошенят тикають, а не доходить. Мабуть, що "пажопі по самі помідори" є більш доступно.
ПС. Это, кстати, тоже один из стандартов управления. Обычно звучит как-то так: "Как человек может выполнить работу, если не будет понимать ее суть?"
І вдруге вестися на " довіру" не варто
Зелені ЄрЗе сорому не ймуть.
"Виявляється реформи під час війни - дуже навіть на часі. США висунули Україні ультиматум - або ви робите реформи, або не буде грошей і зброї.
Жорстко? Дуже. Бо вибору в української влади просто немає. Але США не хочуть інвестувати величезні кошти у неефективну і непрозору державу.
Для Вашингтону - важливо бачити історію успіху України з обов'язковим з голівудським хепі ендом. Бо тоді це і американський успіх. Як буде і американським НЕуспіхом будь-який український корупційний скандал. Особливо зараз, коли в США стартувала виборча кампанії, і опозиція прискіпливо обсмоктує кожен цент, відданий на допомогу Україні.
І тому у Вашингтоні написали для України цю програму мінімум. ... І це лише короткий перелік.
Переконаний, список реформ буде більший і охоплюватиме він не лише час війни, а і час післявоєнної відбудови.
Ну, ви ж хотіли для України план Маршалла - названого на честь генерала і держсекретаря США, який після Другої світової успішно відбудовував Європу? Ну, то вважаєте, що він вже почався (таким чином, цим перелііком)."
1 - Блазня повернути в цирк!
God bless America.
Треба " стойло" ; порушення Закону має бути покаране
Удел воров - тюрьма, а не реформы