Рашисты атаковали пограничные Одесщины, пострадали водители, был риск для пассажиров автобуса, готовившихся к пересечению границы, - ОК "Південь"
Ночью россияне "шахедами" атаковали припортовую и пограничную инфраструктуру Одесщины.
Об этом сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылой на РБК-Украина.
По ее словам, сегодняшняя атака "шахедов" была направлена на припортовую и пограничную инфраструктуру, в частности, на Подунавье.
"В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания. Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. И повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска", - рассказала Гуменюк.
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