Враг обстрелял из минометов Зноб-Новгородскую громаду на Сумщине, зафиксировано 2 взрыва

Ночью рашисты осуществили минометный обстрел приграничья Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Ночью враг совершил минометный обстрел Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано два взрыва", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты выпустили почти 500 снарядов по Херсонщине за прошедшие сутки, 6 человек погибли, еще 10 получили ранения