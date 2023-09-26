Враг обстрелял из минометов Зноб-Новгородскую громаду на Сумщине, зафиксировано 2 взрыва
Ночью рашисты осуществили минометный обстрел приграничья Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
"Ночью враг совершил минометный обстрел Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано два взрыва", - говорится в сообщении.
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