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Враг обстрелял из минометов Зноб-Новгородскую громаду на Сумщине, зафиксировано 2 взрыва

сумщина

Ночью рашисты осуществили минометный обстрел приграничья Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Ночью враг совершил минометный обстрел Зноб-Новгородской громады. Зафиксировано два взрыва", - говорится в сообщении.

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обстрел (27043) Сумская область (3094)


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