СБУ навела HIMARS на штаб оккупантов под Херсоном, ликвидировано 8 российских офицеров. ВИДЕО
Силы обороны ударили по временному пункту управления россиян под Херсоном. Ракету HIMARS привела Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS ударила по штабу во время ежедневного совещания российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.
В результате удара 8 офицеров были уничтожены, а 7 получили ранения.
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+26 Qq Qqq #455433
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+19 Алекс Скела
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+18 Ron Ma #421356
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Не унывайте……
Ваши жопы под пpицелом!
Уничтожены не офицеры, а потомки пролетарских совковых хамов.
Большой респект Станиславу за важный комментарий.
...щоб ми нарадувались!
)))
вони не мають бути дуже далеко від підрозділу тому десь під....
і дуже добре як що до них завітало начальство для планування......
А де наші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РСЗВ «Вільха» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B9%C2%BB РСЗВ «Буревій»