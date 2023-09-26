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СБУ навела HIMARS на штаб оккупантов под Херсоном, ликвидировано 8 российских офицеров. ВИДЕО

Силы обороны ударили по временному пункту управления россиян под Херсоном. Ракету HIMARS привела Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS ударила по штабу во время ежедневного совещания российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

В результате удара 8 офицеров были уничтожены, а 7 получили ранения.

Смотрите: Денацификация 205-й бригады ВС РФ сводным отрядом СБУ Крыма и Силами обороны Украины. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19890) Херсон (2815) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+26
Слава СБУ, ЗСУ та Хаймарсам ))
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26.09.2023 09:22
+19
HIMARS "завітав" на нараду
...щоб ми нарадувались!
)))
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26.09.2023 09:31
+18
Хорошо.хоть люди не пострадали
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26.09.2023 09:33
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Слава СБУ, ЗСУ та Хаймарсам ))
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26.09.2023 09:22 Ответить
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26.09.2023 11:44 Ответить
Не унывайте, пацаны
Не унывайте……
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26.09.2023 09:24 Ответить
Не видно підриву в повітрі, напевно ракета М31
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26.09.2023 09:28 Ответить
Офицеpы, офицеpы,
Ваши жопы под пpицелом!
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26.09.2023 09:29 Ответить
Какие они офицеры?Тоже самое быдло,только со звёздочками на погонах.
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26.09.2023 10:37 Ответить
очень важное уточнение сделал ув. Станислав Вайсман насчёт недпустимости применения почётного термина "офицеры" к зверосовковой быдло-пролетарской массе.

Уничтожены не офицеры, а потомки пролетарских совковых хамов.

Большой респект Станиславу за важный комментарий.
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26.09.2023 11:17 Ответить
Дуже дякую,шановний пане.
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26.09.2023 17:55 Ответить
(или) Ваши жопы пока целы
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26.09.2023 12:24 Ответить
HIMARS "завітав" на нараду
...щоб ми нарадувались!
)))
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26.09.2023 09:31 Ответить
Хорошо.хоть люди не пострадали
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26.09.2023 09:33 Ответить
Під Херсоном? Це що значить? Чи як завжди, обдовбані оркосвині прямо на передовій влаштували нараду? Бо найближча точка, де ці свині могли б зібратись "підХерсоном" - Олешки, Г.Пристань, К.Лагері (хоча це вже далеко не під)
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26.09.2023 09:34 Ответить
олешки) у них и новая каховка так же "под херсоном"....а барс все держит балаклею,работают тосы,авиация,паники нет,но тревожно,это все в стиле даунитос лишнехромосомных)
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26.09.2023 09:44 Ответить
від комполку і нижче...
вони не мають бути дуже далеко від підрозділу тому десь під....
і дуже добре як що до них завітало начальство для планування......
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26.09.2023 10:05 Ответить
HIMARS поставив жирну крапку у нараді.
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26.09.2023 09:38 Ответить
Нарада у кобзона.
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26.09.2023 09:38 Ответить
Вот вам таааваріщі афіцери і вєсь х*у*й да кааапєйкі 😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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26.09.2023 09:40 Ответить
Ну от чого ви над кацапами знущаєтеся? Сиділи собі, нікого не чипали, можливо пляшечку "розлили", думали як більше українців вбити і тут - ХЕРАК!!!! Кацапенята тепер хто пачку пельменів отримає, хто квітки у цирк. А от трьохсотому-безногому лісапет подарять...
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26.09.2023 09:53 Ответить
Белить потолок или не белить - вот в чём вопрос.
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26.09.2023 09:59 Ответить
Кацапи, прислухайтеся до Хаймарсів, вони дуже корисні радники!! І поганого не порадять))
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26.09.2023 10:00 Ответить
Вісім - сім, двохсоті перемагають, і є великі шанси що рахунок ще збільшиться...
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26.09.2023 10:10 Ответить
Блін , знову - HIMARS
А де наші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РСЗВ «Вільха» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B9%C2%BB РСЗВ «Буревій»
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26.09.2023 10:19 Ответить
там де й Київська Русь - прогавлено у міжусобних сварках та дерибанах.
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26.09.2023 11:17 Ответить
У св.Петра тепер нараду проведуть....і усіх нах у пекло...
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26.09.2023 10:19 Ответить
А чи встигли провести? Хто доповідав? Неповна новина - СБУ недопрацьовує(
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26.09.2023 10:31 Ответить
HIMARS : яж сказав ,орки жодної наради без мене
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26.09.2023 11:17 Ответить
Нарада закінчилася шашликами.
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26.09.2023 12:52 Ответить
Так казано ж, пункт управління "тимчасовий"!
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26.09.2023 15:01 Ответить
Навіть сусідських городів не зачепили, оце точність!
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26.09.2023 15:39 Ответить
 
 