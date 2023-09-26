СБУ навела HIMARS на штаб оккупантов под Херсоном, ликвидировано 8 российских офицеров. ВИДЕО

Силы обороны ударили по временному пункту управления россиян под Херсоном. Ракету HIMARS привела Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS ударила по штабу во время ежедневного совещания российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

В результате удара 8 офицеров были уничтожены, а 7 получили ранения.

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