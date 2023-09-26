Из-за вражеских обстрелов временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном, - "Укрзализныця"
"Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Николаевом и Херсоном из-за обстрела инфраструктуры российскими захватчиками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение УЗ.
"Пассажиры поезда №218 в Херсон будут доставлены шаттловыми автобусами, организованными в сотрудничестве с Николаевской военной администрацией", - отметили в компании.
В УЗ добавили, что такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.
"Работы по возобновлению движения продолжаются", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, 25 сентября, около 21:00, Николаев подвергся ракетному обстрелу: попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль