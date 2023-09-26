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Новости Война
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Украинцы за границей не являются беженцами. Это лица, вынужденно выехавшие из страны и имеющие временную защиту, - глава ДМС Науменко

біженці

Иностранные партнеры просят не рассматривать граждан Украины как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"По разным данным, за границей действительно находится до 8 млн наших граждан. По-моему, эти данные несколько завышены. Это данные прежде всего УВКБ ООН, они рассматривают таких лиц как беженцев. Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", - рассказала она.

По словам Науменко, почти все наши граждане, вынужденно выехавшие из Украины, имеют статус временной защиты в странах, где они находятся.

Полный текст интервью с Наталией Науменко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Греция продлила временную защиту для украинцев до марта 2024 года

Автор: 

беженцы (1639) Науменко Наталья (13)


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Топ комментарии
+20
Краще жувати, ніж говорити...Ще й тварі просять не надавити статус біженця! Ви створюйте умови для того, щоб люди могли і хотіли повертатися !😠
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26.09.2023 10:23
+19
Тобто особа, що ТІКАЄ від війни і вимушена покинути країну, бо наїлася "травневих шашликів", "какая разніца" і "я вам нічєго нє должєн", не є біженцем? Тоді мешканці африканських та близькосхидних країн, що прямують у Європу від війн, голоду і т.ін. - теж не біженці. Так же виходить з цієї логіки?

У мене якісь змішані почуття: з одого боку - це якась маячня, а з іншого - що наголосували, те й отримуйте.
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26.09.2023 10:27
+17
Я поламався. Що???
Люди які втікли від війни - не є біженцями від війни. Ну все вірно і логічно.
За що цим говорящим головам гроші платять???
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26.09.2023 10:21
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Дурачки якісь.
Хтось втік від кацапів, а хтось від зелених полудурків.
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26.09.2023 21:01 Ответить
От... Їх забули спитати що робити. Та ще і поради сміє давати не вважати нас біженцями.
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26.09.2023 22:20 Ответить
Більшої швалі, як "українська влада" не існує
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28.09.2023 00:27 Ответить
"Ми їх розглядаємо як людей, які вимушено виїхали з України."
Тобто в Україні НЕМАЄ ВІЙНИ?
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28.09.2023 19:15 Ответить
Понавибирали ворогів України ,які продовжують її нищити
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02.10.2023 15:21 Ответить
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