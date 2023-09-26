Украинцы за границей не являются беженцами. Это лица, вынужденно выехавшие из страны и имеющие временную защиту, - глава ДМС Науменко

Иностранные партнеры просят не рассматривать граждан Украины как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"По разным данным, за границей действительно находится до 8 млн наших граждан. По-моему, эти данные несколько завышены. Это данные прежде всего УВКБ ООН, они рассматривают таких лиц как беженцев. Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", - рассказала она.

По словам Науменко, почти все наши граждане, вынужденно выехавшие из Украины, имеют статус временной защиты в странах, где они находятся.

Полный текст интервью с Наталией Науменко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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