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Новости Война
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Многие семьи, выехавшие за границу, могут не вернуться в Украину. А после войны к ним поедут мужчины, - глава ДМС Науменко

біженці,європа,іспанія

Государство должно создавать нормальные конкурентные условия, чтобы граждане после войны возвращались из-за границы.

Об этом рассказала глава Государственной миграционной службы Наталия Науменко в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, нетрудно понять людей, которые уехали за границу, чтобы их дети были в безопасности.

"Но мы также понимаем, что каждое продолжение временной защиты – это большой риск того, что дети идут в садики, в школы, адаптируются, и эти семьи не вернутся. Потому что когда мы общались с выехавшими с детьми женщинами, они преимущественно говорили о том, что приоритетом сделали не дальнейшее развитие и карьеру, а будущее своих детей", - объяснила глава ГМС.

Науменко отметила, что становится совершенно понятно, что если после войны семья сохранится, потому что сейчас также многие семьи разрушаются этим расстоянием, то скорее всего мужчины будут пытаться воссоединиться с семьей там – за границей.

"Что должно делать государство? На мой взгляд, создавать нормальные конкурентные условия, чтобы люди возвращались, чтобы после возвращения им здесь было лучше, чем там. Насколько это удастся, мне трудно сказать. Мы когда-то с экспертами обсуждали, что первое, что должно состояться , это возобновление строительства, которое подтянет и остальные отрасли экономики. И если это произойдет, есть большой шанс, что наши люди будут возвращаться. Не все, но будут", - добавила глава миграционной службы.

Читайте: Украинцы за границей не являются беженцами. Это лица, вынужденно выехавшие из страны и имеющие временную защиту, - глава ДМС Науменко

Также, сказала Науменко, была дискуссия, нужно ли создавать условия, чтобы привлекать иностранцев в Украину как рабочую силу.

"Скажу по своему опыту – это не панацея выхода из ситуации. Да, конечно отдельные страны Европы создают максимально благоприятные условия для привлечения украинской рабочей силы. Почему? Религия, культура, обычаи, язык и т.д. подобны европейской, украинцам надо очень мало времени, чтобы адаптироваться к европейской системе ценностей Кто же к нам приедет? Давайте быть честными. Скорее всего, это будут граждане третьих стран. Насколько они будут готовы адаптироваться? Насколько государство должно создать программы их интеграции в общество для того, чтобы они изучили язык, культуру?

К тому же нужно создать условия, чтобы люди другой религии тоже чувствовали себя здесь комфортно. При этом не допустить тех ошибок, которые признает Германия по интеграции иностранцев, мультикультурализм потерпел фиаско. Потому что первая, вторая, третья волна мигрантов – это отдельные анклавы, это отдельные районы, отдельная культура. Это не желание работать, а желание сидеть на социальной помощи", - подытожила она.

Полное интервью главы Государственной миграционной службы Натальи Науменко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также: Теперь люди будут подавать не обязательства о выходе из гражданства, а декларацию, - Науменко об основном новшестве закона об упрощенном получении гражданства

Автор: 

беженцы (1639) Науменко Наталья (13)


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Топ комментарии
+35
Спасибо, поржал:

"..створювати нормальні конкурентні умови, щоб люди поверталися, щоб після повернення їм тут було краще, ніж там".

ЗЕленые мечты идиотов.
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26.09.2023 11:06
+26
Це факт. І ніщо вже не змусить їх повернутися, особливо, якщо при владі залишиться воровита брехлива зелена сволота з усілякими гетьманцевими, які знищують економіку та країну сильніше, ніж усі вороги разом узяті. "Зробили країну разом!' імбецили.
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26.09.2023 11:10
+22
Особливо будуть бажати повернутися після видосів де представники ТЦК мордують людей
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26.09.2023 11:09
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Спасибо, поржал:

"..створювати нормальні конкурентні умови, щоб люди поверталися, щоб після повернення їм тут було краще, ніж там".

ЗЕленые мечты идиотов.
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26.09.2023 11:06 Ответить
это не мечты))они все делают для того чтобы люди не вернулись а те что остались старались уехать))у них один пробел -старики))они уже и в Европе не нужны и содержать их дорого))все последние нововведения от власти показывают настоящее отношение к людям))налоги проверки штрафы дискриминация и незаконная конкуренция,,,,,,,,людей загоняют в невыносимые условия жизни при том что во время войны их как бы и так нет!!!!!!
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26.09.2023 11:10 Ответить
Саме так - мета цієї зеленої ******* - знищення України.
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26.09.2023 11:14 Ответить
Ржи, скільки зхочеш, але це реальна проблема, бо, як тільки дадуть право виїзджати мужикам, то 50%,як мінімум будуть за кордоном. А в Україну на відстройку з'їдеться всякий хлам з третіх стран, з той же росії, або азіати. І все - кінець Україні. Ми це вже проходили, коли совєти заселяли Донбас, результат бачите?
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26.09.2023 11:40 Ответить
Так це і буде загибель країни і нації, навіть якщо переможемо кацапню. Українці просто розчинуться серед "панаєхавших", а вважаючи, що усі "темні" гени домінантні - через кілька поколінь тут будуть полу-араби, полу-азіати, та полу-негри. Це така "країна мрії" у зеленої *******, виявляється?
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26.09.2023 12:04 Ответить
я рвану в первых рядах.

Я хочу жить в Украине, а не в девяностопятом шапито.
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26.09.2023 12:01 Ответить
А скажи, чому так?
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26.09.2023 12:42 Ответить
Чим довше будуть заборони тим гірші наслідки,ми вже це проходили коли була радянська "залізна завіса".Якщо мотивувати людей тільки страхом покарання що й робить влада, то це ще більше буде аргументом залишити країну.
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26.09.2023 14:51 Ответить
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26.09.2023 11:51 Ответить
Я теж. Який я тупий... Я ж думав що головне це діючий закон, знищєння корупції, знищення податківців-рекетирів, свобода слова, захист робітників і все що характиризує демократичні країни...
А виходить що треба тільке будівництво і мігранти з третіх країн....
я так розумію що платити будуть їжею на будівництві...
Ось шо значіт коли вчьона людина (тобто представник слугі наріда) дивиться з висоти своєї вчьоності (тобто з висоти Лаври) на невчьоного тобто на простого громадянина України.
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26.09.2023 11:55 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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26.09.2023 15:47 Ответить
Шари там не буде...
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26.09.2023 11:08 Ответить
Це шо за кремлядська ******* вилізла? В бан, організм!
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26.09.2023 11:14 Ответить
не смерди
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26.09.2023 11:40 Ответить
Хватить вже казати "після війни". Встановіть табу на ці слова!
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26.09.2023 11:08 Ответить
Добре - не й буде "після перемоги"
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26.09.2023 11:28 Ответить
то в зманях перемога,
а у війні Звитяга
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26.09.2023 11:44 Ответить
Я так розумію Цензор порізав інтервю не куски і ними нас годує.
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26.09.2023 11:09 Ответить
Особливо будуть бажати повернутися після видосів де представники ТЦК мордують людей
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26.09.2023 11:09 Ответить
Думаєш жінки не хочуть потрапити у військомат?
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26.09.2023 11:21 Ответить
в Ізраїлі всі служать і ніхто не тікає закордон, виїзд не заборонено.
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26.09.2023 14:55 Ответить
Кожен має право жити там де бажає.
Поляки пів Британії заселили й нічого Польща живе.
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26.09.2023 11:10 Ответить
тому що їх замінили українці
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26.09.2023 11:15 Ответить
людство десятки тисяч років мігрує туди-сюди - це нормально. Колись наша земля належала кіммерійцям - і хто їх зараз пам'ятає
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26.09.2023 11:31 Ответить
Киммерийцам? ....
А как же обезьяны? ...
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26.09.2023 15:06 Ответить
у поляків від того були великі проблеми з робочою силою. Дуда пустив українців не від щедрої душі. Ось і все. І тут питання не в тому що хто хоче там і живе. А що робити Україні(в цілому і керівництву і населенню що вирішило залишитись), щоб Україна залишилась. І змогла розвиватись. А для розвитку треба люди. Уточню. Кваліфіковані люди. Але мабуть судячи з того що робить зе та його команда "молодих **..л". То виїхати може бути чи не єдиною можливістю вижити і не жити в гето. Хоч я і люблю Україну. І моя вся сім'я тут. Вже думаю чи не вивезти їх з країни?! Мабуть фінальним дзвоником буде відсутність реформ особливо під примусом США. І зе на 2-гій каденції...
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26.09.2023 14:28 Ответить
До чого тут Дуда? Він що САМ ОДИН ДОПОМОГАВ?!!! Ви особисто не заслуговуєте на допомогу з таким мисленням!
Крім Дуди були :
Волонтери які сутками БЕЗКОШТОВНО ДОПОМОГАЛИ.
Готелі й люди котрі надавали житло й харчування!
Мережа з/п й їх намети де була гаряча їжа для біженців й чай, кава, вода.
Й ще багато чого. Я бачив на власні очі й відео є у мене.
А такі невігласи як Ви котрі кажуть "не від щедрої души" це гидота з за якої псуються відносини!
А ще "авто бариги" з за яких поновили розмитнення авто й Поляки ах7їли коли побачили черги кілометрові з авто на кордоні ..... "допоможіть немає грошей" - з одного боку а з іншого черги з авто.
А потім ще невдячність від деяких у364нських невигласів!
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26.09.2023 19:56 Ответить
Може вас це зачепило за живе. Але будь ласка без образ. Поки невіглас тут тільки ви. Те що поляки допомагали. За те їм щира подяка. І я не про поляків в цілому. Я саме про державу Польща. Є факт що у Польщі були проблеми з робочими руками. Що дуже сильно впливало на її розвиток. І їх вирішили за рахунок українців. І тут ви можете кричати скільки хочете. Але це факт. Ви повинні зрозуміти. Що надаючи допомогу Україні всі країни закладають свій інтерес. Чи це чисто безпековий чи економічний(хоча в більшості випадків це б'є по економіці). І це не погано і не добре. І жодним чином не характеризує народи цих країн. Я знаю багато поляків. І це чудові люди. Мало того я працюю на польську компанію. Мене вінчав польський священник.
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27.09.2023 08:55 Ответить
Якщо поталанить і залишиться хоч одна нога-стрибати звідси нах ер),якщо ніг взагалі не буде-повзти в напрямку кордону цього зоопарку з Світом Людей,бо просто здохнути вже там,на волі-то є щастя))))
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26.09.2023 11:10 Ответить
Сомалі, Габон, Чад чекають на тебе😸
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26.09.2023 11:19 Ответить
Та навіть там президентами клоунів не обирають...
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26.09.2023 11:45 Ответить
Всi тiкають од лиха замiсть того, щоб з ним боротися.
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26.09.2023 11:24 Ответить
Особенно те, кто своими действиями и привел лихо в наш дом. Эта зелёная свора не с Луны свалилась. Ее как-раз и выбрало стадо "уставших от войны".
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26.09.2023 11:32 Ответить
Тікають всі,але не всі втечуть )Мобілізації більшості не уникнити,хто мав можливості-вже втік,залишились ті,які не здатні цього зробити) Все як в дикій природі,бідні та хворі-то усього ланка в харчуванні вищих хижаків))Соціальний Дарвінізм в купі з Природнім Відбором у дії ))
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26.09.2023 11:38 Ответить
Саме час піднятися хоробрим смєтунам. "Єслі нє панравіцца - снєсьом!" Ну і де, що?
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26.09.2023 11:59 Ответить
Лихо уже з iвсiх сторiн.
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26.09.2023 15:08 Ответить
Це факт. І ніщо вже не змусить їх повернутися, особливо, якщо при владі залишиться воровита брехлива зелена сволота з усілякими гетьманцевими, які знищують економіку та країну сильніше, ніж усі вороги разом узяті. "Зробили країну разом!' імбецили.
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26.09.2023 11:10 Ответить
Поки відкриють кордони, більшість сімей розпадеться, і чоловіки знайдуть собі нових жінок із тих, що є в Україні. Серед моїх знайомих вже купа таких прикладів
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26.09.2023 11:11 Ответить
про які умови вона розповідає? невідомо, коли закінчиться ця війна, невідомо навіть чим вона закінчиться. якщо навіть трапиться диво і війна закінчиться перемогою України, то які умови може створити післявоєнна держава?
ці люди, принаймні більшість з них, вже втрачені для України, треба виходити саме з цих умов. вони не повернуться сюди навіть якщо війна скінчиться завтра, а якщо через роки, то чекати на їх повернення повне безглуздя.
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26.09.2023 11:13 Ответить
Ніякого дива! Ми переможемо однозначно, це навідь не обговорюєтьця! Після того, що побачив цивілізований світ, після вторгнення москалів, ніхто і ніколи не захоче бачити кацапську орду на своїй території, тому будуть надаватися і танки, і літаки, і крилаті ракети,і думаю навідь ядерна зброя, якщо все буде геть погано! Європейцям вигідно воювати з нечистю руками українців!
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26.09.2023 12:52 Ответить
немає ніякої однозначності. так званий цивілізований світ продовжує вести бізнес на паРаші, купляти нафту та газ, кацапи вільно пересуваються світом та навіть проводять z-мітингі...та що казати, паРаша досі в радбезі ООН, мало того, навіть право вето нікуди не ділося. про зброю навіть згадувати не буду, півсотні країн не можуть, чи не здатні взагалі, забезпечити мінімальну перевагу над паРашею. надія тільки на диво.
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26.09.2023 14:03 Ответить
і не твоє собаче діло, науменко, що вони будуть робити. якщо ти з подєльниками і далі будеш розкрадати країну я зараз, то поїдуть і будуть праві - ну не відстрвати ж тебе тварюку і брати гріх на душу
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26.09.2023 11:13 Ответить
Прибирайте гетьманцева та решту "троглодитів", що кошмарять суспільство, відміняйте недолугі закони, направлені проти свобід особистості, садіть, як обіцяли, корупціонерів та державних злодіїв із офшорами... Перелік, який отримала Україна від США після недавнього візиту до наших партнерів вам на допомогу! Тоді шанси будуть... А на поточну мить - це ні про що теревені.
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26.09.2023 11:14 Ответить
Так держава робить все щоб так і трапилося.Притому робить це відкрито і цілеспрямовано,доки влада не візьметься за голову і не почне думати про гарантії і розвиток діла не буде.
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26.09.2023 11:14 Ответить
Не государство, а власть. Зеленая плесень на теле страны, у которой только две цели - воровать и удержаться при власти как можно дольше.
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26.09.2023 11:34 Ответить
Не згоден з вами,за умови диктатури влада-то і є держава,бо механізм усунення влади від держави відсутній,і відсепаровувати їх не можливо.
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26.09.2023 11:41 Ответить
Якшо так пиз.ити бюджетні кошти, то ви слуги наріду, залишитеся самі тут, резніковим привіт.
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26.09.2023 11:20 Ответить
Як же обожнюю слухати патріотів у Європі. Футболки з прапором України понатягають на машини наклейки наліплять. Але на питання ти коли повернеться в Україну кажуть я що дурна... Ноги моєї там не буде. А як же чоловік, я йому сказала що не повернусь....
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26.09.2023 11:20 Ответить
тільки слухаєш чи й сам поп*издикуєш?
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26.09.2023 11:41 Ответить
Навіщо країні, яка не створює додану вартість, працівники? Щоб експортувати сировину багато не населення не потрібно. Все по плану.
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26.09.2023 11:21 Ответить
10 млн навіть багато буде ,зібрав зерно закинув на баржу і все.
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26.09.2023 15:02 Ответить
Ні одна влада за останні 30 років не думала над цим питанням. Ні одна.
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26.09.2023 11:21 Ответить
А 30 років владу в Україні обирали прішєльци чи влада сама себе обирала?! Може тобі нагадати, як твоя баба чи матір голосували 30 років за кульок гречки і пляшку олію?! Чи єто другоє?
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26.09.2023 11:28 Ответить
Дякувати Богу ніхто в моїй сім'ї не голосував за цих підарів, виключення Ющенко але то друга історія.тим більше за якусь матеріальну вигоду
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26.09.2023 11:53 Ответить
Судиш по собі.
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26.09.2023 11:55 Ответить
В Харькове так до сих пор такмера выбирают.
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26.09.2023 12:06 Ответить
зелена влада все зробила, щоб такої держави Україна не було на планеті Земля. 73% ви зробили цю мразину зелену, за що вам всім прокльони від свідомих українців. Слава ЗСУ!
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26.09.2023 11:23 Ответить
Просто буде цікаво подивитися в обличчя тому чоловіку після війни, 20-30 річна жінка якого 5 років прожила без нього у ЄС чи Америці, і він вірить, що вона не мала позашлюбних стосунків увесь цей час.
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26.09.2023 11:25 Ответить
Якщо з малими дітьми, то не дуже й погуляє та жінка. А якщо сама поїхала то це все одно, що розлучення, так що ніякий чоловік і чекати на неї не буде.
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26.09.2023 11:52 Ответить
Вже зараз через це сім'ї розпадаються. Далі буде тільки гірше.
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26.09.2023 12:01 Ответить
Ну не повернуться так не повернуться. Чого істерить і заламувать руки?
Мене більше цікавить чого драпають виборці найвеличнішого, які наголосували цей геморой, а от нести відповідальність за наслідки не поспішають...
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26.09.2023 11:26 Ответить
Варіанти два - або люди роз'їбашать нечисть у владі, причому так, щоб сотні років шахраї і мародери боялись відчути гнів народу, або виїдуть навіть ті, хто ніколи про це не думав.
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26.09.2023 11:31 Ответить
Ідіот.Цю владу обрав нарід-шоби порішав,у пузіка шось упихнув,забрав та подєліл.
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26.09.2023 11:51 Ответить
То це ти обирав, а мене ідіотом обзиваєш? Мало тебе тато з мамою били.
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26.09.2023 15:24 Ответить
Принципово не допомагала і не допомагаю українцям в європі. Бо потім насеруть на голову.
Ну й ладно ще жіночка з дітьми. Але коли поряд яйцюн треться...ні, пішли на *ер, хитроваті тупувані.
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26.09.2023 11:42 Ответить
Давайте еще больше принимайте в Украине антинародных законов, повышая тарифы, налоги, пошлины, бюрократию. А потом как искренние идиоты удивляются чего же все бегут с Украины и не хотят пускать тут корни и рожать кучу детей. Когда я еще с 2014 года говорил чо для спасения Украины нужно сделать в етой стране минимум на 20 лет безналоговую и безпошлинную (или с минимальными налогами) зону свободной торговли, а все что хоть близко напоминает бюрократию утопить в туалете, так тут слюной и пеной начали все брызгать. Мол нужно налоги и тарифы к европейским прировнять. А где вы в Европе которая имеет стратегический жирок в отличии от бедной Украины видели прирост населения, если не считать черномазых беженцев и циган?
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26.09.2023 11:43 Ответить
Без налогов і без пошлін - це значить пенсіонери будуть без пенсій.
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26.09.2023 12:01 Ответить
Когда вся молодежь убежит из страны кто будет платить пенсии старикам и армии мусоров и чиновников которые одни останутся? Разумеется нужны какие то налоги. Но не ограбление карманов до нитки как сейчас происходит. При том что сейчас львиная доля налогов идет не на пенсии а в карманы олигархам и чиновникам.
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26.09.2023 12:10 Ответить
Пенсії не буде в Україні 100%. Може тільки ветерани будуть отримувати якийсь мізер. Тому, хто може від 20 років ще попрацювати - краще виїхати в одну з нормальних країн і там вже заробити хоч якусь пенсію і заодно вивчити дітей.
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26.09.2023 11:45 Ответить
В ЄС також пенсії нормальної не буде якщо не назбирав через фонди. солідарна пенсійна система здихає там також.
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26.09.2023 12:00 Ответить
Тільки різниця в тому, що в Європі чи в Канаді хоч через фонди можна назбирати, а Україні ці фонди як завжди хутко зникнуть у невідомому напрямку, залишивши після себе купу злиднів.
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26.09.2023 12:39 Ответить
Відкрий рахунок в Швейцарії і відкладай собі на старість. В чому проблема?
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26.09.2023 15:35 Ответить
У багатьох жінок там вже є нові "чоловіки", тож українські залишуться вдома.
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26.09.2023 11:59 Ответить
До дітей поїдуть.
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26.09.2023 13:31 Ответить
Еге ж, мій сусід з`їздив, приїхав як олень.
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26.09.2023 13:51 Ответить
Главным условием для возможного возвращения народа в Украину является отстранение от власти ( желательно с наказанием ) всей этой ЗЕбригады мародеров во главе с их фронтменом. Но эта Науменко такого в интервью никогда не скажет, так как она сама часть этого ЗЕленого шмурдяка, который с 2019 года мучает Украину.
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26.09.2023 12:04 Ответить
Головною умовою має бути не якась там влада,а наявність сірої речовини у мозгах людей котрі таку владу і вибирають, звинувачувати владу в коррупції і усіх решту гріхах,а потім приводити таку ж саму або ще гіршу владу ну тоді це не влада винна,а тупість людей котрі на одні й ті ж самі граблі наступають знову і знову
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26.09.2023 12:29 Ответить
Всі 30 років влада не така. В чому причина? Звідкіля та влада береться? Не частина це суспільства, часом?
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26.09.2023 15:38 Ответить
І до війни в Україні було не з медом,але поки її не було то люди собі жили, але після війни тут реально треба буде створити дуже конкурентні і вигідні умови для життя в порівнянні з заходом щоб хтось захотів сюди повернутися,зарплати мають бути хоча б такі як в Польщі для початку,для чого людині котра обжилася на заході повертатися в Україну де її будуть платити копійки,де буде небезпека в певних регіонах потрапити на якусь міну, де корумпована влада,де після війни буде розгул криміналу і ще купу наслідків котрі будуть після війни
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26.09.2023 12:27 Ответить
Ви в це вірите що створять?подивіться які у них ідеї..вони навіть після війни хочуть заборонити виїзд трудових ресурсів.Ця влада буде мотивувати страхом, бо на щось розумне вони не здатні.
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26.09.2023 15:13 Ответить
От попуй. По перше потрібно виключити з планів розвитку всю територію Донецької та Луганської областей. Там вже не буде шахт то ж не потрібні кармільци, які нищили економіку дотаційним видобутком вугілля. Крим має позбутися населення вдвічі. Окрім рекреаційної галузі що там робити. Та й до цього треба поставитись більш розрахованіше. Всіляких здавачів курятників треба позбутися. Там має бути цивілізація яка не потребуватиме великої кількості населення. Вщент розбити міста в Україні можливо й не потрібно відновлювати. Розбиті підприємства які працювали по регламенту 30-х років відновлювати не потрібно. Замість них будувати ******* в яких буде працювати в декілька разів менше працівників. На поля ******* техніку замість волів і погоничів. І таке інше. Так що проблему депопуляції потрібно використовувати на користь економіки.
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26.09.2023 12:29 Ответить
Куди повертатися, якщо в Україні навіть неможна збудувати собі житло щоб тебе не ошукали!

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи ін пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та ін. вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але знаючи проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!...

Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та ін.контролюючих, немає ні претензій ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ таинадати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади були проігноровані! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме не законне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку організатори кооперативів чинять перешкоди! .Інформація для киян: КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають шахраям можливість уникнути відповідальності. Судові рішення, виконати закон та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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26.09.2023 12:30 Ответить
Все украинцы выедут в Европу, а Украину заселят сомалийскими пиратами и афганскими моджахедами. Такое вот будущее у этой страны.
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26.09.2023 13:29 Ответить
снова жить среди дебилов, голосовавших в 2019-м за то, что всё будет ЗЕшибись?
nein-danke!
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26.09.2023 13:30 Ответить
Это так. Скажите спасибо Гетманцеву! Гетманцев работает на Россию, он прикрываясь интересами Украины создаёт законы повышающий градус в обществе. Законы которые разгоняют малый бизнес. Из за Гетманцева уехало много и ещё больше уедут. В Польше вести предпринимательство намного легче и проще. Смысл париться из за Гетманцева и его законов? Просто надо уезжать и жить в нормальной стране без Гетманцева,
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26.09.2023 13:44 Ответить
Сам (пацанов тоже много) собираюсь отваливаться,приятели уже ждут за кордоном. Всем привет и хорошего ЗЕнастроения.
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26.09.2023 13:45 Ответить
Продажный Медведчуку и РоссииГетманцев один из тех из за кого не вернуться люди в Украину!!!
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26.09.2023 13:46 Ответить
Рабы уезжают, останутся только выборці пенсійного віку, но они налогов не платят, а только ноют... Вот и вся логика.
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26.09.2023 14:01 Ответить
От всі говорять, що не повернуться через владу, а я от думаю не повертатися через суспільство. Мені набридло, що люди в цій країні не думають головою коли обирають владу і, чесно кажучи, я не думаю, що після війни щось зміниться. Я не бачу, що нарід розумнішає. Тому будуть ті самі граблі...

Одна мізерна надія, що захід таки змусить перебудувати країну, навіть коли влада і нарід будуть цьому противитися.
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26.09.2023 14:15 Ответить
Глава Міграційної служби України хвора на голову, з такими співробітниками міграційної служби не якийсь ЄС і НАТО не світить нам.
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26.09.2023 14:32 Ответить
А Ахметов, Пінчук , Фірташ згодні з нею підняти зарплати в Україні до "конкурентного" рівня або зменшити платню за комуналку?
Буде як після окупації Криму, коли скажуть: ми там загубили, треба компенсувати втрати.
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26.09.2023 15:36 Ответить
Нормальні умови це постійна війна з сусідами і це не тільки росія. Ви ж не вмієте домовлятися і займатися чесно справами. Ви не вмієте стримувати своїх бариг зернрвих. Ви думаєте що ви самі розумні а навколо вас дуреі живуть. Ні краще вже за кордоном бомжувати. Головне чоловіків сюди забрати яких ви незаконо утримуєте в Україні. Самі по мальдівах відпочиваєте бариги.
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27.09.2023 21:03 Ответить
"Мене аніскільки не проймають пафосно-розпачливі розмови про «негайне повернення наших співвітчизників у рідну мародерократію». Варто починати з предметного обгрунтування, з якого дива мають вертатися з кращого в гірше, зі свободи в авторитаризм, із безпечнішого в небезпечне ті люди, які зуміли адаптуватися на чужині, знайти роботу, влаштувати дітей і щодня насолоджуються всіма красотами свободи?

Діти, яких вивезли батьки, це взагалі окрема тема. Це назавжди. Для них навіть образливою є думка про повернення. Важко припустити, хто з юнаків і юнок був би готовий свідомо поміняти іноземну освіту й кар'єру, а насамперед свободу пересування й розмаїття шансів, на м'ясорубку війни.

Все ж дуже просто: права людини, сила закону та європейський рівень життя - і люди самі потягнуться жити вдома. Бо вдома - найкраще. Бо іншого клаптика рідної землі в людей немає. Але на практиці - все впирається в перспективи рідної країни чи то пак їх відсутність. І не лише у війні й ракетних обстрілах тут справа. Після війни - тим паче: як буде вибір, то хто обере гірше? Такою є "сермяжна правда", найлогічнішна з найлогічніших."
Остап Дроздов.
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27.09.2023 22:24 Ответить
 
 