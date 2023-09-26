Многие семьи, выехавшие за границу, могут не вернуться в Украину. А после войны к ним поедут мужчины, - глава ДМС Науменко

Государство должно создавать нормальные конкурентные условия, чтобы граждане после войны возвращались из-за границы.

Об этом рассказала глава Государственной миграционной службы Наталия Науменко в интервью Цензор.НЕТ.

По ее словам, нетрудно понять людей, которые уехали за границу, чтобы их дети были в безопасности.

"Но мы также понимаем, что каждое продолжение временной защиты – это большой риск того, что дети идут в садики, в школы, адаптируются, и эти семьи не вернутся. Потому что когда мы общались с выехавшими с детьми женщинами, они преимущественно говорили о том, что приоритетом сделали не дальнейшее развитие и карьеру, а будущее своих детей", - объяснила глава ГМС.

Науменко отметила, что становится совершенно понятно, что если после войны семья сохранится, потому что сейчас также многие семьи разрушаются этим расстоянием, то скорее всего мужчины будут пытаться воссоединиться с семьей там – за границей.

"Что должно делать государство? На мой взгляд, создавать нормальные конкурентные условия, чтобы люди возвращались, чтобы после возвращения им здесь было лучше, чем там. Насколько это удастся, мне трудно сказать. Мы когда-то с экспертами обсуждали, что первое, что должно состояться , это возобновление строительства, которое подтянет и остальные отрасли экономики. И если это произойдет, есть большой шанс, что наши люди будут возвращаться. Не все, но будут", - добавила глава миграционной службы.

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Также, сказала Науменко, была дискуссия, нужно ли создавать условия, чтобы привлекать иностранцев в Украину как рабочую силу.

"Скажу по своему опыту – это не панацея выхода из ситуации. Да, конечно отдельные страны Европы создают максимально благоприятные условия для привлечения украинской рабочей силы. Почему? Религия, культура, обычаи, язык и т.д. подобны европейской, украинцам надо очень мало времени, чтобы адаптироваться к европейской системе ценностей Кто же к нам приедет? Давайте быть честными. Скорее всего, это будут граждане третьих стран. Насколько они будут готовы адаптироваться? Насколько государство должно создать программы их интеграции в общество для того, чтобы они изучили язык, культуру?

К тому же нужно создать условия, чтобы люди другой религии тоже чувствовали себя здесь комфортно. При этом не допустить тех ошибок, которые признает Германия по интеграции иностранцев, мультикультурализм потерпел фиаско. Потому что первая, вторая, третья волна мигрантов – это отдельные анклавы, это отдельные районы, отдельная культура. Это не желание работать, а желание сидеть на социальной помощи", - подытожила она.

Полное интервью главы Государственной миграционной службы Натальи Науменко для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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