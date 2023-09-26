Многие семьи, выехавшие за границу, могут не вернуться в Украину. А после войны к ним поедут мужчины, - глава ДМС Науменко
Государство должно создавать нормальные конкурентные условия, чтобы граждане после войны возвращались из-за границы.
Об этом рассказала глава Государственной миграционной службы Наталия Науменко в интервью Цензор.НЕТ.
По ее словам, нетрудно понять людей, которые уехали за границу, чтобы их дети были в безопасности.
"Но мы также понимаем, что каждое продолжение временной защиты – это большой риск того, что дети идут в садики, в школы, адаптируются, и эти семьи не вернутся. Потому что когда мы общались с выехавшими с детьми женщинами, они преимущественно говорили о том, что приоритетом сделали не дальнейшее развитие и карьеру, а будущее своих детей", - объяснила глава ГМС.
Науменко отметила, что становится совершенно понятно, что если после войны семья сохранится, потому что сейчас также многие семьи разрушаются этим расстоянием, то скорее всего мужчины будут пытаться воссоединиться с семьей там – за границей.
"Что должно делать государство? На мой взгляд, создавать нормальные конкурентные условия, чтобы люди возвращались, чтобы после возвращения им здесь было лучше, чем там. Насколько это удастся, мне трудно сказать. Мы когда-то с экспертами обсуждали, что первое, что должно состояться , это возобновление строительства, которое подтянет и остальные отрасли экономики. И если это произойдет, есть большой шанс, что наши люди будут возвращаться. Не все, но будут", - добавила глава миграционной службы.
Также, сказала Науменко, была дискуссия, нужно ли создавать условия, чтобы привлекать иностранцев в Украину как рабочую силу.
"Скажу по своему опыту – это не панацея выхода из ситуации. Да, конечно отдельные страны Европы создают максимально благоприятные условия для привлечения украинской рабочей силы. Почему? Религия, культура, обычаи, язык и т.д. подобны европейской, украинцам надо очень мало времени, чтобы адаптироваться к европейской системе ценностей Кто же к нам приедет? Давайте быть честными. Скорее всего, это будут граждане третьих стран. Насколько они будут готовы адаптироваться? Насколько государство должно создать программы их интеграции в общество для того, чтобы они изучили язык, культуру?
К тому же нужно создать условия, чтобы люди другой религии тоже чувствовали себя здесь комфортно. При этом не допустить тех ошибок, которые признает Германия по интеграции иностранцев, мультикультурализм потерпел фиаско. Потому что первая, вторая, третья волна мигрантов – это отдельные анклавы, это отдельные районы, отдельная культура. Это не желание работать, а желание сидеть на социальной помощи", - подытожила она.
Полное интервью главы Государственной миграционной службы Натальи Науменко для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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"..створювати нормальні конкурентні умови, щоб люди поверталися, щоб після повернення їм тут було краще, ніж там".
ЗЕленые мечты идиотов.
Я хочу жить в Украине, а не в девяностопятом шапито.
А виходить що треба тільке будівництво і мігранти з третіх країн....
я так розумію що платити будуть їжею на будівництві...
Ось шо значіт коли вчьона людина (тобто представник слугі наріда) дивиться з висоти своєї вчьоності (тобто з висоти Лаври) на невчьоного тобто на простого громадянина України.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
а у війні Звитяга
Поляки пів Британії заселили й нічого Польща живе.
А как же обезьяны? ...
Крім Дуди були :
Волонтери які сутками БЕЗКОШТОВНО ДОПОМОГАЛИ.
Готелі й люди котрі надавали житло й харчування!
Мережа з/п й їх намети де була гаряча їжа для біженців й чай, кава, вода.
Й ще багато чого. Я бачив на власні очі й відео є у мене.
А такі невігласи як Ви котрі кажуть "не від щедрої души" це гидота з за якої псуються відносини!
А ще "авто бариги" з за яких поновили розмитнення авто й Поляки ах7їли коли побачили черги кілометрові з авто на кордоні ..... "допоможіть немає грошей" - з одного боку а з іншого черги з авто.
А потім ще невдячність від деяких у364нських невигласів!
ці люди, принаймні більшість з них, вже втрачені для України, треба виходити саме з цих умов. вони не повернуться сюди навіть якщо війна скінчиться завтра, а якщо через роки, то чекати на їх повернення повне безглуздя.
Мене більше цікавить чого драпають виборці найвеличнішого, які наголосували цей геморой, а от нести відповідальність за наслідки не поспішають...
Ну й ладно ще жіночка з дітьми. Але коли поряд яйцюн треться...ні, пішли на *ер, хитроваті тупувані.
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи ін пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та ін. вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але знаючи проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!...
Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та ін.контролюючих, немає ні претензій ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ таинадати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади були проігноровані! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме не законне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку організатори кооперативів чинять перешкоди! .Інформація для киян: КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають шахраям можливість уникнути відповідальності. Судові рішення, виконати закон та організувати добудову, КМДА не виконує!
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
nein-danke!
Одна мізерна надія, що захід таки змусить перебудувати країну, навіть коли влада і нарід будуть цьому противитися.
Буде як після окупації Криму, коли скажуть: ми там загубили, треба компенсувати втрати.
Діти, яких вивезли батьки, це взагалі окрема тема. Це назавжди. Для них навіть образливою є думка про повернення. Важко припустити, хто з юнаків і юнок був би готовий свідомо поміняти іноземну освіту й кар'єру, а насамперед свободу пересування й розмаїття шансів, на м'ясорубку війни.
Все ж дуже просто: права людини, сила закону та європейський рівень життя - і люди самі потягнуться жити вдома. Бо вдома - найкраще. Бо іншого клаптика рідної землі в людей немає. Але на практиці - все впирається в перспективи рідної країни чи то пак їх відсутність. І не лише у війні й ракетних обстрілах тут справа. Після війни - тим паче: як буде вибір, то хто обере гірше? Такою є "сермяжна правда", найлогічнішна з найлогічніших."
Остап Дроздов.