ЕС мог бы предоставить Украине некоторые преимущества членства еще до его обретения, в частности, мобильный роуминг и доступ к средствам, - Мецола

Украина могла бы получить от Евросоюза некоторые преимущества, которые дает членство в ЕС, еще до того, как это произойдет. В частности, речь идет о совместном мобильном роуминге и доступе к средствам и университетам для украинцев.

Об этом сказала президент Европарламента Роберта Мецола в интервью The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что не считает необходимым ждать официального вступления Украины в ЕС для того, чтобы открыть для нее и других стран-кандидат некоторые преимущества из тех, которые имеют полноправные члены союза.

"Если мы собираемся расширить на эти страны мобильный роуминг – давайте это делать. Операторы сетей уже готовы", – подчеркнула Мецола.

Также это может быть отмена торговых барьеров. Президент считает, что можно говорить и о сельском хозяйстве.

"Этап перед вступлением также означает доступ к средствам, доступ к университетам, возможность заходить на внутренний рынок… Мы годами говорили, что Украину нельзя присоединить к европейской электросети – и сделали это в считанные дни, когда началась война. То есть, это всегда был вопрос политической воли", – отметила Мецола.

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По ее словам, переговоры о вступлении Украины в ЕС получится начать до Рождества – в декабре.

"Я ожидаю четкого результата, потому что самый плохой сигнал, который можно послать – что мы ставим перед ними цели и крайние сроки, которые сами не способны выполнить", – подчеркнула она.

Президент Европарламента разделяет мнение той части еврочиновников, которые считают, что Евросоюз должен не медлить относительно приема Украины и стран Западных Балкан, которые еще дольше на этом пути.

"Если постоянно откладывать расширение, это будет только подпитывать национализм и крайне правых. Это усилит крайние фланги политическому спектру, евроскептицизм. Избирательные кампании в странах-кандидатках ведутся, выигрываются или проигрываются вокруг мечтаний и надежд на членство в ЕС", - констатировала Мецола.