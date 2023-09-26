Из-за вражеской атаки временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией, - ГПСУ
Из-за ночной вражеской атаки "Шахедами" в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией в Одесской области временно приостановлены пропускные операции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, в паромном пункте пропуска "Орловка" проходят меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага на пограничную инфраструктуру.
Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены. Все транспортные средства перенаправляются в другие направления.
"Просим граждан при планировании поездки в или из Румынии учитывать указанные временные особенности. Советуем заблаговременно планировать свою поездку, выбирать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рени". О возобновлении пропускных операций в "Орловке" будет поставлено в известность отдельно", - говорится в сообщении.
Раньше Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал Одесщину "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. Спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк сообщила, что рашисты также атаковали приграничье Одесщины.
По данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed".
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