ВСУ не будут бить ракетами ATACMS по территории России, об этом договорились с партнерами, - Данилов
Украина не будет бить ракетами ATACMS по территории России, это договоренность с партнерами.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью испанскому изданию ABC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS. – Ред.) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", – сказал он.
ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины, добавил Данилов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский во время визита в США получил от американского коллеги Джо Байдена обещание, что США предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.
Впоследствии стало известно, что решение о передаче ATACMS приняли еще до визита Зеленского. Украина получит ракеты с кассетной боевой частью
В то же время The Wall Street Journal пишет, что передача Украине ракет ATACMS от США может побуждать Германию предоставить ракетыTaurus.
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Такої ідіотської війни ( через умови в які заганяють Україну ) ще світ не бачив .
І при всьому цьому ще є якісь претензії до союзників? Та на місці союзників я б забив давно на цю країну ідіотів. Ідіотів, які під час війни вибрали клоуна-дегенерата, шоб паржать...