ВСУ не будут бить ракетами ATACMS по территории России, об этом договорились с партнерами, - Данилов

Украина не будет бить ракетами ATACMS по территории России, это договоренность с партнерами.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью испанскому изданию ABC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS. – Ред.) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", – сказал он.

ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины, добавил Данилов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский во время визита в США получил от американского коллеги Джо Байдена обещание, что США предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.

Впоследствии стало известно, что решение о передаче ATACMS приняли еще до визита Зеленского. Украина получит ракеты с кассетной боевой частью

В то же время The Wall Street Journal пишет, что передача Украине ракет ATACMS от США может побуждать Германию предоставить ракетыTaurus.

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