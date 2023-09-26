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Новости Война
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ВСУ не будут бить ракетами ATACMS по территории России, об этом договорились с партнерами, - Данилов

atacms

Украина не будет бить ракетами ATACMS по территории России, это договоренность с партнерами.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью испанскому изданию ABC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не будем использовать их (ракеты ATACMS. – Ред.) на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", – сказал он.

ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины, добавил Данилов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский во время визита в США получил от американского коллеги Джо Байдена обещание, что США предоставят Украине небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS.

Впоследствии стало известно, что решение о передаче ATACMS приняли еще до визита Зеленского. Украина получит ракеты с кассетной боевой частью

В то же время The Wall Street Journal пишет, что передача Украине ракет ATACMS от США может побуждать Германию предоставить ракетыTaurus.

Читайте: Зеленский об усилении дальнобойных возможностей Украины: Мой голос слышат. Наступит момент – мы все это увидим

Автор: 

Данилов Алексей (1066) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+10
Своє маєш - дозволу не питаєш.
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26.09.2023 10:45
+9
дебильный зелёный попугай для пиара и мельтишения в инфопространстве. та помним мы о тебе
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26.09.2023 10:40
+8
А с Ираном нельзя договориться, чтобы их вооружение не било по територии Украины ?
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26.09.2023 10:49
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дебильный зелёный попугай для пиара и мельтишения в инфопространстве. та помним мы о тебе
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26.09.2023 10:40 Ответить
Не питання, Крим це Україна і Севастополь також.
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26.09.2023 10:41 Ответить
А якщо виникнуть БНР, РДНР і інші "народні" вздовж кордонів України на території Московії (т.з. "роССії") та Білорусі то можно?!
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26.09.2023 10:41 Ответить
ATACMS уже в Україні і їх навіть застосували. Де і коли - не скажу!
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26.09.2023 10:42 Ответить
тобі особисто доповіли?
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26.09.2023 11:15 Ответить
Шепнули.
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26.09.2023 11:22 Ответить
Так і ********** нещодавно казав - знаю де буде наступ, але я вам не скажу. А потім через час сказав - отам і отам. Дебіл.
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26.09.2023 11:44 Ответить
По твоїму ця людина адекватна? Ну насолоджуйся. Можешь щось підставити. - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI

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26.09.2023 14:41 Ответить
Все вірно, Донбас, Крим, Краснодар, Воронеж, Белгород, це Україна
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26.09.2023 10:43 Ответить
И москва - это Украина, ее киевский князь основал.
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26.09.2023 14:13 Ответить
а томагавками можна?
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26.09.2023 10:44 Ответить
Старанно наточіть лезо і кидайте
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26.09.2023 10:53 Ответить
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26.09.2023 12:38 Ответить
Своє маєш - дозволу не питаєш.
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26.09.2023 10:45 Ответить
А с Ираном нельзя договориться, чтобы их вооружение не било по територии Украины ?
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26.09.2023 10:49 Ответить
Якого х*я?
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26.09.2023 10:50 Ответить
О така х.ня малята - коли ти голий і босий після власного роззброєння ((
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26.09.2023 10:51 Ответить
ну так это что только для закрытия курортного сезона в Крыму
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26.09.2023 11:07 Ответить
...идиотизм чистей воды,не было нигде и речи,что запрещено применять оружие на территории болот мацковии.. Пропаганда жополизов *****... Пиведите цитату из офф документов-этого вы не сможете сделать ибо это ложь,тварей и шестерок болот мацковии
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26.09.2023 11:08 Ответить
Давайте вже чим скоріше атакамс , а потім розберемося чим будемо шмаляти по кацапам і їх території, а шмаляти обов'язково треба.
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26.09.2023 11:09 Ответить
Да можно на многих её деталях поставить штамп "Made in Ukraine", саму её переименовать, допустим, в "Голубок" - и вперед..)
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26.09.2023 11:11 Ответить
то від Одеси-Ізмаїла і до Луганська у нас тепер буде мертва зона-пустеля, навіть якщо вони відійдуть на свої кордони?
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26.09.2023 11:16 Ответить
Скільки американці продали світу своєї зброї , на сотні мільярдів , але таких умов ще нікому не ставили . Ми перші . І на жаль - в нас немає вибору .
Такої ідіотської війни ( через умови в які заганяють Україну ) ще світ не бачив .
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26.09.2023 11:17 Ответить
Ну багатьом тут подобається така поведінка адміністрації бідона. Вони її називають виваженою і мудрою. Тіпа, "вони повільно варять жабу", "план "анаконда" діє", "пекельні санкції працюють" і т.д. і т.п.
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26.09.2023 11:21 Ответить
Варять жабу... Так звичайно - в крові українців. Досить цинічна позиція
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26.09.2023 11:42 Ответить
Це точно, такого ще не було, щоб керівництво країни, яка воює з ворогом, складалося з зрадників, які присягнули цьому ворогу на вірність. Щоб керівництво займалося розворовуванням всього що тільки можна, при тому що навіть голий-босий пенсіонер несе останню копієчку на армію. При тому що гребуть інвалідів в армію, а здоровий-споряджений доброволець має пройти три кола пекла і ледь не давати хабаря щоб його взяли воювати.
І при всьому цьому ще є якісь претензії до союзників? Та на місці союзників я б забив давно на цю країну ідіотів. Ідіотів, які під час війни вибрали клоуна-дегенерата, шоб паржать...
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26.09.2023 11:25 Ответить
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26.09.2023 11:39 Ответить
А потрібно було лише одне - виробляти свої ракети - Грім-2. Вони вже пройшли державні випробування - все тіки виробництво. Але влада бачила себе вже у рф.
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26.09.2023 11:47 Ответить
Звичайно не битимуть, адже дадуть лише з мінімальною дальністю.
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26.09.2023 11:57 Ответить
Ставлячи такі обмеження - це свідомо ставити себе в програшну позицію. Як закінчитися спаринг двох боксерів, один з яких буде позбавлений права атакувати, постійно знаходячись в глухому захисті, який постійно пробивається?
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26.09.2023 13:09 Ответить
Зря! Надо применять - бить по х.йлу и война через 2 часа закончится. Но Украина не хочет действовать зеркально. А где выжженая земля на территории агрессора?
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26.09.2023 13:42 Ответить
Эти "атакмсы" есть и их ВСУ используют как нужно.
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26.09.2023 16:02 Ответить
 
 