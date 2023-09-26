Грузия запретила экспорт и транзит в РФ авто, ввозимые из стран ЕС
Грузинские власти ввели запрет на экспорт, вывоз из страны или транзит автомобилей, ввезенных из Европейского Союза, в Россию.
Об этом сообщает АРА.az со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Грузии, передает Цензор.НЕТ.
"Так, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы", - говорится в сообщении.
Запрет относится к автомобилям, объем двигателя которых превышает 1,9 куб. м, а также гибридных машин и электромобилей.
Ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого ЕС против РФ.
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Євген Зайцев
показать весь комментарий26.09.2023 12:42 Ответить Мне нравится 0
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