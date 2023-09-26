Атаки на Черноморский флот РФ снизили способность россиян обеспечивать фактическую блокаду украинских портов, - британская разведка

Черноморский флот РФ после ряда успешных украинских ударов уже не сможет иметь в Черном море такой контроль, как раньше. Эти атаки были более разрушительны и скоординированы, чем до сих пор во время войны. Таким образом, способность РФ в дальнейшем блокировать украинские порты, вероятно, снизится.

Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"За последние недели Черноморский флот России (ЧФ РФ) потерпел ряд серьезных атак, кульминацией которых стали удары по его штабу 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор в войне. Физический ущерб, причиненный ЧФ, почти наверняка серьезный, но локализованный", - говорится в сообщении.

Как отмечается, флот не потерял способности наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местность. В то же время, по мнению внешней разведки, способность россиян осуществлять более широкое региональное патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Кроме того, вероятно, ухудшится способность РФ проводить плановое техобслуживание и защищать свои активы в портах.

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"В Черном море продолжается динамичное, масштабное морское сражение. Это, вероятно, заставит Россию занять оборонительную позицию и одновременно продемонстрирует, что украинские военные могут подорвать символическую и стратегическую мощь Кремля относительно его теплого водного порта в оккупированном Севастополе", - добавили в разведке Британии.

Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

В Силах специальных операций заявили, что в результате поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.

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