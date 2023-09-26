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Атаки на Черноморский флот РФ снизили способность россиян обеспечивать фактическую блокаду украинских портов, - британская разведка

флот,чорноморський

Черноморский флот РФ после ряда успешных украинских ударов уже не сможет иметь в Черном море такой контроль, как раньше. Эти атаки были более разрушительны и скоординированы, чем до сих пор во время войны. Таким образом, способность РФ в дальнейшем блокировать украинские порты, вероятно, снизится.

Об этом говорится в сводке минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"За последние недели Черноморский флот России (ЧФ РФ) потерпел ряд серьезных атак, кульминацией которых стали удары по его штабу 20 и 22 сентября 2023 года. Эти атаки были более разрушительными и более скоординированными, чем до сих пор в войне. Физический ущерб, причиненный ЧФ, почти наверняка серьезный, но локализованный", - говорится в сообщении.

Как отмечается, флот не потерял способности наносить удары крылатыми ракетами и патрулировать местность. В то же время, по мнению внешней разведки, способность россиян осуществлять более широкое региональное патрулирование и обеспечивать фактическую блокаду украинских портов будет уменьшена. Кроме того, вероятно, ухудшится способность РФ проводить плановое техобслуживание и защищать свои активы в портах.

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"В Черном море продолжается динамичное, масштабное морское сражение. Это, вероятно, заставит Россию занять оборонительную позицию и одновременно продемонстрирует, что украинские военные могут подорвать символическую и стратегическую мощь Кремля относительно его теплого водного порта в оккупированном Севастополе", - добавили в разведке Британии.

Как информировал Цензор.НЕТ, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После этого в постройке возник пожар.

Оккупанты заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

В Силах специальных операций заявили, что в результате поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ.

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Автор: 

Великобритания (4946) Черноморский флот РФ (1560) внешняя разведка (375)


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26.09.2023 11:23 Ответить
неча шастать.
типа хай щастить !
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26.09.2023 11:37 Ответить
ви собі уявляте хто такий головний командувачь всіма кацапнячимими калошами? - та ніхто...
ми бухгалтера убили, що теж непогано...
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26.09.2023 11:33 Ответить
пара руззкому типа флоту топить вторую защитную линию у памятника затопленным истинно русским корытам.
в соответствии с истиноо русской сортирной нацико-фашиковой скрепность.
А ЧЁ ? для севапуйлоскотинии сей маневр в самый раз .
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26.09.2023 11:36 Ответить
У вафлотов - нету флота,
У Европы - нет проблем-
Всех - на дно-
Фрегаты, боты...
С безкозыркой-
Насовсем...
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26.09.2023 11:45 Ответить
У Курській області Росії внаслідок атаки безпілотника без світла залишилися сім населених пунктів, заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

За словами чиновника, дрон скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію у селі Снагость. Старовойт заявив, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Міністерство оборони Росії прозвітувало про нібито збиття п'яти безпілотників у Курській області в ніч на 26 вересня. Відомство стверджує, що дрони були українськими. Губернатор регіону повідомляв про роботу ППО. Українська влада ситуацію не коментувала.
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26.09.2023 11:52 Ответить
ваапчет беспилотников было 100500 !
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26.09.2023 11:54 Ответить
Кацапи взагалі вже повинні змиритись, що військовий флот у Чорному морі-то рудимент совєцького союзу. А тому взагалі відпадає всякий сенс у кацапському Криму. Сєфастополь-фсьо. Можна з Криму тікати.
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26.09.2023 12:36 Ответить
Тримати військовий флот, в наш час, в чорному морі це просто геополітична тупість. При ******** технологіях і політичному розкладі чорне море перетворюється в пастку.
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26.09.2023 12:44 Ответить
 
 