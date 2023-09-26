Украина рассчитывает на поддержку Франции по созданию условий для обеспечения ядерной безопасности, - Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с генеральным администратором Комиссии по атомной энергии Франции Франсуа Жаком в Вене. Одной из ключевых тем обсуждения было создание в Украине условия обеспечения ядерной безопасности при поддержке Франции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

На встрече министр энергетики подчеркнул, что поскольку Франция имеет очень развитую атомную отрасль, в которой является одним из мировых лидеров, позиция страны в вопросе ядерной и радиационной безопасности Украины важна.

Галущенко подчеркнул, что обесточивание стратегических объектов, которое происходит в результате российских атак, является прямой угрозой не только украинской, но и мировой безопасности.

В частности, в результате вражеских действий только Запорожская АЭС уже семь раз оказывалась в блэкауте и питание систем безопасности станции обеспечивали дизель-генераторы, говорится в сообщении. По словам министра, такие действия россиян представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности континента.

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"Россия разрушает все, чего добилась атомная энергетика", – отметил Галущенко.

В то же время принявший участие во встрече президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что чтобы не допустить аварии на ЗАЭС, цивилизованный мир должен заставить россиян выполнять основополагающие 7 принципов ядерной и радиационной безопасности и покинуть украинскую станцию.

Франсуа Жак в свою очередь заверил, что Франция будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, в том числе на энергетическом фронте.

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