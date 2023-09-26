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Пока в Украину США доставили менее половины из обещанных танков Abrams, - WP

abrams

В настоящее время в Украину прибыло менее половины из обещанных 31 танка Abrams.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что в настоящее время прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.

Ранее СМИ сообщили, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Всего, по данным СМИ, США планируют передать Украине 31 танк Abrams.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных прорывных операций, - Буданов

Автор: 

США (26542) танк (2252)


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Топ комментарии
+6
знову переконуюсь, що більшість журналістів - кінчені тварини, котрим потрібні лише хайп та увага до власних висерів
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26.09.2023 12:16
+4
Ну ось хто "зливає" в "Пост Вашингтона" цю інфу ???

Це дійсно так потрібно знати оркам скільки танків отримали ЗСУ ?!!

Може йще зіл"ють де їх вигружають й в які частини ці танки підуть ?!!!!!!!
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26.09.2023 12:12
+3
Ви ще напишіть кількість та де їх зберігають... Ну не тримається коє шо в одному місті у високопосадовців...
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26.09.2023 12:13
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Ще не вечыр.
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26.09.2023 12:03 Ответить
Тим паче і писали про 15 танків. Звідки іде інформація про постачання ЗСУ? Хіба це для усіх
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26.09.2023 12:34 Ответить
Ну ось хто "зливає" в "Пост Вашингтона" цю інфу ???

Це дійсно так потрібно знати оркам скільки танків отримали ЗСУ ?!!

Може йще зіл"ють де їх вигружають й в які частини ці танки підуть ?!!!!!!!
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26.09.2023 12:12 Ответить
Ви ще напишіть кількість та де їх зберігають... Ну не тримається коє шо в одному місті у високопосадовців...
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26.09.2023 12:13 Ответить
знову переконуюсь, що більшість журналістів - кінчені тварини, котрим потрібні лише хайп та увага до власних висерів
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26.09.2023 12:16 Ответить
Без прикрытия авиацией ети пару танков ниочем. Какой смысл в етих танках если поля заминированы и пристреляны вражеской артой и дронами и у нас вперед идет пехота? Нам бы лучше снарядов бетонобойных которые перед пехотой расчищали бы посадки и уничтожали бы огневые точки и доты врага.
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26.09.2023 12:17 Ответить
Дерьмак не є чиновником, він працює гофмаршалом " на чесному слові" тому ця інфа трохи ядовита.
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26.09.2023 12:25 Ответить
трильйон на оборону тратять кожен рік і у них дифіцит зброї всіх номенклатур.

Ці люди вчать нас боротись з корупцією. У них 40% націнка на зброю при закупівлях, у нас це називається штучно завищена ціна і кримінальна справа. У них корупція узаконена.

Якби не радянська зброя з країн східної європи, то у нас би були серйозні проблеми.
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26.09.2023 12:32 Ответить
Зеля не зробив і 1-ого % того що обіцяв США.
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26.09.2023 12:40 Ответить
А ніхто і не казав що поставлена уся обіцяна кількість, навпаки сказали що це ПЕРШІ танки котрі очікували наприкінці осені а вони вже почали надходити, тож не розумію до чого ТАКА "новина"?!
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26.09.2023 12:43 Ответить
Буданов сказал что они на фронте долго не протянут.
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26.09.2023 12:49 Ответить
Зуб даєш "dir1 remek", так і сказав, чи ти такий же "правдоруб" як Сімон'яніха?!
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26.09.2023 12:56 Ответить
якщо їх кинути на передову, вони не проживуть на полі бою дуже довго.

Джерело:
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26.09.2023 13:05 Ответить
Огромное спасибо США за первые танки!
США сейчас использует более 2,6 тысяч различных модификаций танков M1 Abrams, около 3,5 тысяч находятся на хранении.

Могли бы тысчёнку оттуда выделить, они бы этого и не заметили..

Так, для справки:
Поставки союзников в СССР по ленд-лизу к лету 1945 года (неполный список): 14 795 самолетов; 7 056 танков; 51 503 джипа; 375 883 грузовика; 131 633 автомата; 1 981 локомотив; 8 071 трактор.

Вроде, Украина сейчас находится в таком же положении..
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26.09.2023 13:29 Ответить
але ж доставили?
чи ні?
і скільки мали доставити до 25 вересня?
пишіть, писаки
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26.09.2023 13:53 Ответить
Из 6000 танков, формально находящихся на вооружении армии США:
1. Около 500 находятся в полностью боеспособном состоянии (хоть завтра в бой)
2. Около 400 требуют мелкого ремонта
3. Больше 1 000 требуют кап.ремонта и модернизации
4. 450 танков Пентагон тупо не может найти. По бумагам они числятся, но физически найти их не могут.
5. Около 4 000 танков стоят на т.н. "консервации". Их ревизия продолжается. Но уже известно, что больше 1 000 танков не подлежат восстановлению. Прежде всего из-за отсутствия з/ч, высокой стоимости и сроков восстановления. Проще и быстрее произвести новые. Но Конгресс США отказывается выделять деньги на глобальное обновление парка танков пока не будет закончена полная ревизия состояния вооружений и боеприпасов Пентагона.
А теперь представьте, как на этом фоне, воспринимается необходимость поставки танков в Украину ....
П.С.
И это при том, что подтвержденные Ориксом потери танков РФ составляют более 3500 шт. Т.е. РФ потеряла в 7 раз больше танков, чем у США сейчас в строю.
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26.09.2023 14:01 Ответить
 
 