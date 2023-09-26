Пока в Украину США доставили менее половины из обещанных танков Abrams, - WP

В настоящее время в Украину прибыло менее половины из обещанных 31 танка Abrams.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что в настоящее время прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.

Ранее СМИ сообщили, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Всего, по данным СМИ, США планируют передать Украине 31 танк Abrams.

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