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Пока в Украину США доставили менее половины из обещанных танков Abrams, - WP
В настоящее время в Украину прибыло менее половины из обещанных 31 танка Abrams.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что в настоящее время прибыло менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.
Ранее СМИ сообщили, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.
Всего, по данным СМИ, США планируют передать Украине 31 танк Abrams.
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+6 CryptoShorts
показать весь комментарий26.09.2023 12:16
+4 Victor Elkun #512325
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+3 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий26.09.2023 12:13
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Це дійсно так потрібно знати оркам скільки танків отримали ЗСУ ?!!
Може йще зіл"ють де їх вигружають й в які частини ці танки підуть ?!!!!!!!
Ці люди вчать нас боротись з корупцією. У них 40% націнка на зброю при закупівлях, у нас це називається штучно завищена ціна і кримінальна справа. У них корупція узаконена.
Якби не радянська зброя з країн східної європи, то у нас би були серйозні проблеми.
Джерело:
США сейчас использует более 2,6 тысяч различных модификаций танков M1 Abrams, около 3,5 тысяч находятся на хранении.
Могли бы тысчёнку оттуда выделить, они бы этого и не заметили..
Так, для справки:
Поставки союзников в СССР по ленд-лизу к лету 1945 года (неполный список): 14 795 самолетов; 7 056 танков; 51 503 джипа; 375 883 грузовика; 131 633 автомата; 1 981 локомотив; 8 071 трактор.
Вроде, Украина сейчас находится в таком же положении..
чи ні?
і скільки мали доставити до 25 вересня?
пишіть, писаки
1. Около 500 находятся в полностью боеспособном состоянии (хоть завтра в бой)
2. Около 400 требуют мелкого ремонта
3. Больше 1 000 требуют кап.ремонта и модернизации
4. 450 танков Пентагон тупо не может найти. По бумагам они числятся, но физически найти их не могут.
5. Около 4 000 танков стоят на т.н. "консервации". Их ревизия продолжается. Но уже известно, что больше 1 000 танков не подлежат восстановлению. Прежде всего из-за отсутствия з/ч, высокой стоимости и сроков восстановления. Проще и быстрее произвести новые. Но Конгресс США отказывается выделять деньги на глобальное обновление парка танков пока не будет закончена полная ревизия состояния вооружений и боеприпасов Пентагона.
А теперь представьте, как на этом фоне, воспринимается необходимость поставки танков в Украину ....
П.С.
И это при том, что подтвержденные Ориксом потери танков РФ составляют более 3500 шт. Т.е. РФ потеряла в 7 раз больше танков, чем у США сейчас в строю.