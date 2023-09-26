Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с "Украинской бронетехникой"
Украинская бронетехника, восточноевропейский промышленный конгломерат Cechoslovak Group и европейское отделение американской корпорации General Dynamics рассматривают возможность производства БМП ASCOD.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных. Поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов NATO", - отметил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.
Специалисты компании совместно с военнослужащими ВСУ, ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники и специалистами холдинга "Czechoslovak Group" посетили производственные мощности General Dynamics European Land Systems (европейская дочерняя компания американской корпорации General Dynamics - авт.) в г. Трубия, Испания, где ознакомились с уникальным производством колесной и гусеничной техники с использованием современных технологий и в соответствии со стандартами NATO. Украинские военнослужащие опробовали БМП с целью сравнения динамических свойств ASCOD с существующей на вооружении ВСУ техникой.
Универсальная платформа ASCOD может быть оснащена различными системами вооружения: боевыми модулями с автоматическими пушками 30 мм и гранатометами 40 мм, башнями с пушками калибров 105 мм или 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами.
"Обсуждаем с General Dynamics European Land Systems возможность в кратчайшие сроки поставлять ASCOD в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы вооружения, электроники и связи для достижения оперативной совместимости ВСУ и НАТО" - отметил Бельбас.
General Dynamics – американская аэрокосмическая и оборонная корпорация, пятая в мире по объемам продаж оружия. Именно General Dynamics является разработчиком легендарного самолета F-16, поставки которого в Украину ожидаются в следующем году.
Платформа оснащена уникальными системами баллистической и противоминной защиты, что обеспечивает уровень защиты в соответствии со STANAG 4569 – уровень 4 для баллистической защиты (бронебойный выстрел калибра 14,5 мм) и уровень 4a/4b для противоминной защиты (10 кг взрывчатого вещества). ASCOD находится на вооружении ведущих армий мира и стран NATO, таких как Испания, Великобритания, Австрия и других.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Примерно каждые 10 лет Боинг предлагает купить Антонов в той или иной форме (покупки). Но при этом честно заявляет, что 90% персонала будет уволено. Включая руководство. На что наши отвечают "нивкоем разе".
ПС. Уточняю 90% пресонала непосредственно к разаботке или выпуску продукции отношения не имеют. Просто перекладывают бумажки из стопки в стопку. И таких целые отделы. Там был отдел назывался как то так: отдел внедрения современных технологий. Еще понравилось наличие дизайнеров.
цей аскод у всьому поступається шведській красуні, яка в лоб тримає 30 мм
Кацапи достають своїми ракетами любу точку України, де ви блд беретесь, с*ка.
Я в Харкові живу і буваюю на ЗТМ Малишева неодноразово.
Коли будеш працювати в КБ Морозова, свисниш знаток.
Хотите поиграть в менеджера проектов, ответьте на несколько вопросов.
1. Сколько весит корпус танка? Где и как будете его производить? Подсказка. В советских танках корпуса были цельнолитые, а производили их на заводе "Азовсталь". Беретесь организовать производство и поставку?)))
1а. Есть конечно сварные корпуса. Но.... а технология у вас есть? Где будете брать сталь, где варить, как везти?
2. Сколько весит башня танка? Где и как будете ее производить?
3. Где будете брать силовую установку?
4. Где будете брать ствол? Не смотря на то, что проблеме сто лет в обед, а технология известна даже самому последнему студенту их так и не научились делать. За 30 лет.
5. Где будете брать оптику и систему прицеливания?
Во Франции. А если не дадут?
6. Радиостанция и РЭБ?
7. Система управления?
При наличия туевой хучи денех все это можно решить за 2...3 года. Но денег нет
и не будет. И 2...3 года тоже нет.
ПС. Идиот.
виробляють зброю, бо рєзнікових і шарапових Україні вистачає з головою.
Зараз в Україні робляться ракети Нептун і Вільха з Громом 2, а ти таку ху*ню задвігаєш.
Позадавай свої ідіотські питання розраховані на імбіцилів якомусь Ванє донбасяніну.
ВСЕ АБИ НЕ ВИПУСКАТИ СВОЇ ТАНКИ І БТР В ХАРКОВІ - ЗТМ МАЛИШЕВА ПРАЦЮЄ В ОДНУ ЗМІНУ !!!
Перший випуск цієї спільної військової україно американської продукції - не раніше через два роки.
Повторюємо епопею з ракетами Нептун, Вільха - Зе клоуни вбили фінансування, рік по війні не випускали, а потім о чудо стали випускати і цілі в Криму і на Паращі стали уражатися