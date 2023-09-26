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Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с "Украинской бронетехникой"

ascod

Украинская бронетехника, восточноевропейский промышленный конгломерат Cechoslovak Group и европейское отделение американской корпорации General Dynamics рассматривают возможность производства БМП ASCOD.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных. Поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов NATO", - отметил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с Украинской бронетехникой 01

Специалисты компании совместно с военнослужащими ВСУ, ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники и специалистами холдинга "Czechoslovak Group" посетили производственные мощности General Dynamics European Land Systems (европейская дочерняя компания американской корпорации General Dynamics - авт.) в г. Трубия, Испания, где ознакомились с уникальным производством колесной и гусеничной техники с использованием современных технологий и в соответствии со стандартами NATO. Украинские военнослужащие опробовали БМП с целью сравнения динамических свойств ASCOD с существующей на вооружении ВСУ техникой.

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Универсальная платформа ASCOD может быть оснащена различными системами вооружения: боевыми модулями с автоматическими пушками 30 мм и гранатометами 40 мм, башнями с пушками калибров 105 мм или 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами.

Американская корпорация General Dynamics рассматривает возможность производства БМП ASCOD совместно с Украинской бронетехникой 02

"Обсуждаем с General Dynamics European Land Systems возможность в кратчайшие сроки поставлять ASCOD в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы вооружения, электроники и связи для достижения оперативной совместимости ВСУ и НАТО" - отметил Бельбас.

General Dynamics – американская аэрокосмическая и оборонная корпорация, пятая в мире по объемам продаж оружия. Именно General Dynamics является разработчиком легендарного самолета F-16, поставки которого в Украину ожидаются в следующем году.

Платформа оснащена уникальными системами баллистической и противоминной защиты, что обеспечивает уровень защиты в соответствии со STANAG 4569 – уровень 4 для баллистической защиты (бронебойный выстрел калибра 14,5 мм) и уровень 4a/4b для противоминной защиты (10 кг взрывчатого вещества). ASCOD находится на вооружении ведущих армий мира и стран NATO, таких как Испания, Великобритания, Австрия и других.

Автор: 

производство (461) США (26542) Украинская бронетехника (44) БМП (398)


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Топ комментарии
+9
начебто вже ж домовились про виробництво 1 000 шведських CV 90
цей аскод у всьому поступається шведській красуні, яка в лоб тримає 30 мм
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26.09.2023 12:37
+4
До Харькова из кацапстана РСЗО достает. Какое производство танков?
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26.09.2023 15:12
+2
То что не стоит на вооружении в США настораживает. Нет смысла плодить разнообразие бронетехники, это затрудняет её эксплуатацию и ремонт. Есть М113, Бредли, Мардер, постсоветские БМП-БТР, на них надо и сконцентрировать усилия.
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26.09.2023 12:58
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Правила форума Совет форумчан
зараз вони декілька років розглядатимуть. потім підписуватимуть наміри й меморандуми. а за 5 років, можливо, розгорнуть ремонт тих БМП. тим часом, ми воюємо й гинемо. новина ні про що
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26.09.2023 12:15 Ответить
А закінчиться як новина 2020 року про те що Боїнг пропонував Антонову разом складати тренувальний Red Hawk, а як далі піде, то і F-15. Але зелені свині тоді тупо відморозились навіть формально відмовити а не те щоб підтримати офер
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26.09.2023 15:01 Ответить
А вы что-то больше чем новость по телевизору знаете?
Примерно каждые 10 лет Боинг предлагает купить Антонов в той или иной форме (покупки). Но при этом честно заявляет, что 90% персонала будет уволено. Включая руководство. На что наши отвечают "нивкоем разе".
ПС. Уточняю 90% пресонала непосредственно к разаботке или выпуску продукции отношения не имеют. Просто перекладывают бумажки из стопки в стопку. И таких целые отделы. Там был отдел назывался как то так: отдел внедрения современных технологий. Еще понравилось наличие дизайнеров.
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26.09.2023 15:30 Ответить
начебто вже ж домовились про виробництво 1 000 шведських CV 90
цей аскод у всьому поступається шведській красуні, яка в лоб тримає 30 мм
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26.09.2023 12:37 Ответить
Це буде через роки, зараз вже ЗАРАЗ можно випускати свої танки в Харкові, але хер там - Зе клоунам прокремлівським це не треба.
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26.09.2023 14:04 Ответить
До Харькова из кацапстана РСЗО достает. Какое производство танков?
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26.09.2023 15:12 Ответить
Дурник чи прикидаєшся ?
Кацапи достають своїми ракетами любу точку України, де ви блд беретесь, с*ка.
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26.09.2023 23:37 Ответить
Не нужно так шутить. Выпускать танки в Харькове сейчас не возможно. Ну и нужно понимать, что если будет налажено немедленное производство где-то в подвале, то это будут танки уровня Т-55.
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26.09.2023 15:33 Ответить
Два дебіли ?
Я в Харкові живу і буваюю на ЗТМ Малишева неодноразово.
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26.09.2023 15:47 Ответить
Це я не для кацапів пишу для наведення ракетних ударів, а для тих хто сумнівається що Україна може зараз танки випускати.
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26.09.2023 15:52 Ответить
А я конструктор. Есть опыт работы в ВПК - в авиационке. Я знаю, что пишу.
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26.09.2023 15:57 Ответить
Яким ти боком до Малишева, бачив на фото ?
Коли будеш працювати в КБ Морозова, свисниш знаток.
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26.09.2023 16:00 Ответить
Нет, в Морозова я не работал.
Хотите поиграть в менеджера проектов, ответьте на несколько вопросов.
1. Сколько весит корпус танка? Где и как будете его производить? Подсказка. В советских танках корпуса были цельнолитые, а производили их на заводе "Азовсталь". Беретесь организовать производство и поставку?)))
1а. Есть конечно сварные корпуса. Но.... а технология у вас есть? Где будете брать сталь, где варить, как везти?
2. Сколько весит башня танка? Где и как будете ее производить?
3. Где будете брать силовую установку?
4. Где будете брать ствол? Не смотря на то, что проблеме сто лет в обед, а технология известна даже самому последнему студенту их так и не научились делать. За 30 лет.
5. Где будете брать оптику и систему прицеливания? Во Франции. А если не дадут?
6. Радиостанция и РЭБ?
7. Система управления?
При наличия туевой хучи денех все это можно решить за 2...3 года. Но денег нет и не будет. И 2...3 года тоже нет.
ПС. Идиот.
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26.09.2023 16:24 Ответить
Тебе током вдарило чи як ? Все це на є і без твоїх забот і слава Богу що такі як ти не
виробляють зброю, бо рєзнікових і шарапових Україні вистачає з головою.

Зараз в Україні робляться ракети Нептун і Вільха з Громом 2, а ти таку ху*ню задвігаєш.
Позадавай свої ідіотські питання розраховані на імбіцилів якомусь Ванє донбасяніну.
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26.09.2023 23:34 Ответить
Мене дивує, що є лушпаки котрі вірять в тисячу cv-90. Гроші на виробництво цих машин де взяти?
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26.09.2023 16:02 Ответить
То что не стоит на вооружении в США настораживает. Нет смысла плодить разнообразие бронетехники, это затрудняет её эксплуатацию и ремонт. Есть М113, Бредли, Мардер, постсоветские БМП-БТР, на них надо и сконцентрировать усилия.
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26.09.2023 12:58 Ответить
У США специфичная армия, созданная для ведения экспедиционных войн. Нам это не очень подходит, у нас чисто сухопутная война на небольшие расстояния. Поэтому сильно уж ориентироваться на США я бы не стал. Например, у них очень важен вес, чтобы можно было перевозить авиацией, много плавающей техники, причем с возможностью десантироваться прямо с авианосца, и т.д.
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26.09.2023 16:13 Ответить
Американська корпорація General Dynamics розглядає можливість виробництва БМП ASCOD спільно з "Українською бронетехнікою" Джерело:
ВСЕ АБИ НЕ ВИПУСКАТИ СВОЇ ТАНКИ І БТР В ХАРКОВІ - ЗТМ МАЛИШЕВА ПРАЦЮЄ В ОДНУ ЗМІНУ !!!
Перший випуск цієї спільної військової україно американської продукції - не раніше через два роки.
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26.09.2023 14:03 Ответить
Не знаю звідки у тебе інфа про малишева, однак у мене є інформація, що завод знищено ще у березні 2022.
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26.09.2023 14:23 Ответить
Не звезди, я по ЗТМ Малишева ходжу своїми ногами і він цілий цілесенький, не дочекаєтесь.
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26.09.2023 15:54 Ответить
Мотори для своїх бтр і бмп випускали в Токмаку. Завод з унікальним обладнанням розікрали ще на початку 2000-х
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26.09.2023 15:03 Ответить
Двіжки то не проблема, немає держзамовлень І НЕ БУДЕ.
Повторюємо епопею з ракетами Нептун, Вільха - Зе клоуни вбили фінансування, рік по війні не випускали, а потім о чудо стали випускати і цілі в Криму і на Паращі стали уражатися
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26.09.2023 15:50 Ответить
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26.09.2023 23:36 Ответить
 
 