Ракета, упавшая на территории Польши год назад, принадлежала украинской ПВО, - польские эксперты
Польские эксперты утверждают, что ракета, которая 15 ноября 2022 года упала на территорию села Пшеводув и убила 2 человека, была выпущена силами противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.
Как отмечается, вывод был сделан, "несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Украины, которая пока не предоставила Польше никаких материалов".
Анонимные источники издания, знакомые с ходом расследования, сообщили, что Польша установила, что приземлившаяся в Пшеводуве ракета была зенитной ракетой С300 5-W-55 и была выпущена из территории Украины.
Вывод якобы "категоричен" и исключает, что ракета могла прилететь с территории России.
"Эта ракета имеет дальность действия от 75 до 90 км. К тому времени российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводова", - отметил источник СМИ.
Газета цитирует Лукаша Лапчинского, представителя польской прокуратуры, который заявил, что прокурор получил заключение экспертов, но не раскрывает его содержания, поскольку оно является конфиденциальным. По его словам, на этом этапе расследование в Польше уже провели все возможные следственные действия.
"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа", – сообщил спикер.
По информации журналистов, вывод основывается на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.
По мнению экспертов, это была ракета от системы С-300 серии 5В55, производимая в России. Прокуратуре якобы известно, где именно на территории Украины она была выпущена для сбивания целей во время массированной ракетной атаки РФ на украинские города в прошлом году.
"В такой ситуации в ракете по достижении определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем, почему", - сказал собеседник, знакомый с расследованием.
Польская прокуратура изначально склонялась к версии о С-300 после обнаружения фрагментов ракеты. Эксперты исключают, что ракета могла долететь с территории России, потому что она может преодолеть не более 90 км, а также исключают пуск из Беларуси, потому что оттуда до Пшеводова по прямой – 150 км.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициировал проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза.
Ночью 16 ноября МИД Польши подчеркнул, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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мелко - но это нормально
Через Польщу - це нормально?
В Україні горить земля...
Тоді в Варшави, питаю я...
Чи ви натуральні?
Троль, арбітраж СОТ, куди подала Україна на Польщу йде десятиріччями, як і інші торгові спори. І навіть, якщо буде винесено проти країни, не існує механізмів примушення країни що програла до виконання рішення. Тому поляки не "суду злякалися", а проявили добру волю до переговорів, то му що Україна у стані війни.
І як би "лідор всесвіту" не хамив союзникам, союзники мають відповідальність.
Якщо навіть так, що це змінює у тому факті що кацапня почала війну, наслідком якої і є падіння ракети.
Це після того, як Польща витратила більше 10 млрд на військову допомогу Україні і підтримку біженців. І так, Польща це прийняламна свій рахунок. Цього достатньо, щоби відносини зруйнувати.
15 listopada trwał zmasowany rosyjski ostrzał na zachodnią Ukrainę - m.in. na elektrownię węglową koło Lwowa. Z Ukrainy pociski przeciwrakietowe wystrzeliwano parami (co ma zwiększyć skuteczność) - jeden trafił celu, drugi poleciał dalej "na pusto".
W takiej sytuacji, gdy rakieta jest na określonej wysokości, obecne w niej mechanizmy powinny spowodować jej samozniszczenie. Tak się nie stało. Dlaczego, nie wiadomo - wskazują nasze źródła znające ustalenia śledztwa.
Ну так винуваті москалі , чи ні
Ракети С -300 випускалися для перехоплення кацапських ракет. А то виходить, що тільки Україна має боротися з росіянами, а Європа і США собі спокійно в стороні стоять і спостерігають 🤦
Зенітна ракета С 300 самолікввідується у повітрі коли не вражає ціль - так вона конструктивно зроблена.
Нехай одна українська ракета, а друга звідки?
WARSAW, Poland (AP) - In earlier versions of a story published November 15, 2022, The Associated Press reported erroneously, based on information from a senior American intelligence official who spoke on condition of anonymity, that Russian missiles had crossed into Poland and killed two people. Subsequent reporting showed that the missiles were Russian-made and most likely fired by Ukraine in defense against a Russian attack.
[Переклад для тих баранів, які мали в школі "короткий курс ВКП(б)" замість англійської]
Виправлення: історія війни між Росією та Україною [Опубліковано 21:21 CEST, 16 листопада 2022 р.]
ВАРШАВА, Польща (AP) - У попередніх версіях статті, опублікованої 15 листопада 2022 року, Associated Press помилково повідомило на основі інформації високопоставленого співробітника американської розвідки, який побажав залишитися анонімним, що російські ракети перетнули територію Польщі та вбили двоє людей. Подальші повідомлення показали, що ракети були російського виробництва і, швидше за все, випущені Україною для захисту від нападу Росії.