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Новости
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Ракета, упавшая на территории Польши год назад, принадлежала украинской ПВО, - польские эксперты

ракета,польща,пшеводув

Польские эксперты утверждают, что ракета, которая 15 ноября 2022 года упала на территорию села Пшеводув и убила 2 человека, была выпущена силами противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как отмечается, вывод был сделан, "несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Украины, которая пока не предоставила Польше никаких материалов".

Анонимные источники издания, знакомые с ходом расследования, сообщили, что Польша установила, что приземлившаяся в Пшеводуве ракета была зенитной ракетой С300 5-W-55 и была выпущена из территории Украины.

Вывод якобы "категоричен" и исключает, что ракета могла прилететь с территории России.

"Эта ракета имеет дальность действия от 75 до 90 км. К тому времени российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводова", - отметил источник СМИ.

Читайте также: Польша и Украина планируют создать совместный военно-медицинский хаб, - польский генерал Гелерак

Газета цитирует Лукаша Лапчинского, представителя польской прокуратуры, который заявил, что прокурор получил заключение экспертов, но не раскрывает его содержания, поскольку оно является конфиденциальным. По его словам, на этом этапе расследование в Польше уже провели все возможные следственные действия.

"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа", – сообщил спикер.

По информации журналистов, вывод основывается на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.

По мнению экспертов, это была ракета от системы С-300 серии 5В55, производимая в России. Прокуратуре якобы известно, где именно на территории Украины она была выпущена для сбивания целей во время массированной ракетной атаки РФ на украинские города в прошлом году.

"В такой ситуации в ракете по достижении определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем, почему", - сказал собеседник, знакомый с расследованием.

Польская прокуратура изначально склонялась к версии о С-300 после обнаружения фрагментов ракеты. Эксперты исключают, что ракета могла долететь с территории России, потому что она может преодолеть не более 90 км, а также исключают пуск из Беларуси, потому что оттуда до Пшеводова по прямой – 150 км.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициировал проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза.

Ночью 16 ноября МИД Польши подчеркнул, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Автор: 

Польша (8407) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+19
месть поляков за транзит зерна
мелко - но это нормально
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26.09.2023 12:39
+17
То може Україні треба було лягти під паРашу, щоб до вас ракети не падали? Вам би краще було б якби зараз на вашому кордоні стояли війська кацапів, підсилені українськими військами? Цілий рік сиділи мовчки, аж зараз, "узрєлі істіну" - навіть ніхто не здогадується, что ноги цієї "істіни" стирчать з зернового скандулу. "саюзнички", мать вашу.
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26.09.2023 12:50
+12
Які поляки стратіги-вояки такі й експерти. Вирву завширшки 10 м, та вглиб десь 3-4 м спричинила зенітна ракета. Як раз таки. Проте для накидання лайна на вентилятор перед виборами не гребують нічим.
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26.09.2023 13:00
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Коли такі :експерти "пишуть, то відразу фото DEEP MAP перед очима. Якщо влада Польщі не давала пояснення, то при чому тут цей анонс.
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26.09.2023 12:37 Ответить
месть поляков за транзит зерна
мелко - но это нормально
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26.09.2023 12:39 Ответить
Про що ви? Як жовта преса може мати ціну помсти? Ви поляків залиште в спокої, бо вони реально друзі,а не ті,хто цю інформацію протягує в смі
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26.09.2023 12:42 Ответить
Траyзит ракет з кремля
Через Польщу - це нормально?
В Україні горить земля...
Тоді в Варшави, питаю я...
Чи ви натуральні?
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26.09.2023 12:49 Ответить
Троль, що ти несеш? Яка "мєсць"? Поляки самі ініціювали посилення транзиту об'ємів українського збіжжя.
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26.09.2023 12:58 Ответить
Мова йде про оприлюднення данних. Могли б промовчати і замяти справу
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26.09.2023 14:12 Ответить
После того как на их иски подали, ініціювали они )
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26.09.2023 14:18 Ответить
Ще одного подоляк запустив галіматью розводити.
Троль, арбітраж СОТ, куди подала Україна на Польщу йде десятиріччями, як і інші торгові спори. І навіть, якщо буде винесено проти країни, не існує механізмів примушення країни що програла до виконання рішення. Тому поляки не "суду злякалися", а проявили добру волю до переговорів, то му що Україна у стані війни.
І як би "лідор всесвіту" не хамив союзникам, союзники мають відповідальність.
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26.09.2023 14:36 Ответить
Це відповідь поляків на бикування та образи зі сцени ООН у виконанні зеленського... політика це не 95 квартал, а посада президента воюючої держави це не посада конферансьє при єрмакє. За тупість, невігластво та хамство зе-лідОра розраховуватися буде не він особисто, а прості українці і багато хто з них своїми власними життями...
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26.09.2023 14:11 Ответить
То хай тепер поляки зі злості виганяють наших біженців. Хужє нє будєт.
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26.09.2023 14:13 Ответить
Треба було в 2019 коли обирали президента думати головою, а не дупою. І Маріуполь буб би неокупований москалотою і не потрібно було б біженцям їхати у Польщу чи деінде. Але ж тупогололві наобирали тоді всій країні ХЗ що, а тепер їм весь світ ще й чимось "винен"...
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26.09.2023 15:05 Ответить
Ты в 2019 выбрав колени перед куйло не только Польше отомстил… но и всей Украине ….и даже Пороху лично. И все что сегодня происходит в Украине лежит на 73% кацапских малоросовПросто ФАКТ
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26.09.2023 14:27 Ответить
Так это ты из-за меня и Пороха колени выбрала перед куйло терпила зеленая…..ржунемогу))
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26.09.2023 15:10 Ответить
Хто б сумнівався!
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26.09.2023 12:37 Ответить
кацапы делают говно-вброс
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26.09.2023 12:38 Ответить
Ну і?
Якщо навіть так, що це змінює у тому факті що кацапня почала війну, наслідком якої і є падіння ракети.
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26.09.2023 12:45 Ответить
Це змінює то, що Польща намагалася цю інформацію публічно не обговорювати, до моменту, поки "властеліеїн всесвіту" на виліз на трибуну ООН і не почав звинувачувати Польщу у роботїі на роісію.
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26.09.2023 13:00 Ответить
А де він згадував конкретно про Польщу? Чи поляки знають,що це йшлося САМЕ про них,,бо так воно і є насправді?
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26.09.2023 13:07 Ответить
"дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора". Джерело:
Це після того, як Польща витратила більше 10 млрд на військову допомогу Україні і підтримку біженців. І так, Польща це прийняламна свій рахунок. Цього достатньо, щоби відносини зруйнувати.
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26.09.2023 14:45 Ответить
Цитату, де конкретно згадувалась Польща.
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26.09.2023 13:36 Ответить
"дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора". Троль, твої варанти- Швеція, Португалія, Австрія ?
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26.09.2023 14:40 Ответить
Дехто - то це Польща, а може Угорщина?
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26.09.2023 14:54 Ответить
Змiнюе багато- Украине не надо превращатся в росию. Моглиб и признаться почеснаку, если ракета украинская.
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26.09.2023 14:39 Ответить
О як,а друга ракета теж українська ? Чи зробимо вигляд що другої не було ? Короче -поляки терпіли.
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26.09.2023 12:45 Ответить
73% выбрали колени перед куйло а поляки терпилы? У тебя Оруэлл в голове поселился бухает мебель ломает и фужерыбьет….ржунемогу))
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26.09.2023 14:31 Ответить
і шо блд, у "висновку" теба додати, що: "Це через війну яку почала росія" , "просто так" ракетами Україна не пуляє
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26.09.2023 12:46 Ответить
Бо кацапські ракети гівняні, тому і самознищення не сталось. Замість пjzдіти, запитайте у зе, в якому асфальті він закопав наші ракети.
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26.09.2023 12:46 Ответить
от і ціна срачів з поляками через зерно. поки не було тих срачів, поляки делікатно замовчували про цей інцидент. "інсайдери" із "зе-інформ" (досить мутне джерело інформації, особливо в сенсі того, що вони сьогодні написали про Беню у себе в блозі і що натомість написали про Беню на каналі "печерский холм" - хоча судячи з візитів керівників наших антикорупційних органів у США, то версія холма про те, що СБУ сховала Беню від НАБУ більш правдоподібно виглядає ніж та дурь, яку написало "зе інформ") тоді писали, що то з Білорусі тоді прилетіли ракети по Польщі. хз де істина. і тепер те все гамно зараз буде по світу ширитись, а кацапи тільки руки потиратимуть від цього..
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26.09.2023 12:47 Ответить
хоча, у Польщі теж працює кацапська агентура... якщо брати до уваги мутне минуле Туска в його поведінці стосовно кацапів у 2014-му році, то зараз це може виглядати так, що перед виборами пану Туску вигідно зараз обісрати діючу владу і знайти мутних журналістів із подібними "розслідуваннями" неважко по суті. і цей сьогоднішній вкид якось дуже схожий з вкидом напередодні про те, що Німеччина попросила Україну повалити чинний уряд в Польщі в обмін на членство в ЄС. це або брудні ігри перед виборами, або тут смердить кацапськими лаптями, щоб ще більше пересварити поляків між собою і ще більше посварити поляків з українцями..
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26.09.2023 12:58 Ответить
Срач через зерно почала саме Польща!
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26.09.2023 13:04 Ответить
Польща відкрила свій кордон для транзиту нашого зерна до своїх портів. за такий дружній крок маємо бути вдячні полякам. іншими словами, якщо господар запросив до хати гостя, то гість має вести себе як в гостях, а не як господар і дозволяти собі на ринку зерна в домі господаря дуже багато вольностей. кому таке сподобається? впустили для транзиту, а ті паралельно з транзитом взяли та й завалили ще і місцевий ринок зерна господарям.
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26.09.2023 13:16 Ответить
А може це їхні місцеві бізнесмени запропонували скуповувати українське зерно як більш дешеве?
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26.09.2023 13:49 Ответить
може і так. і навіть точніше так. проте ж мабуть попередньо перед початковим відкриттям транзиту нам були прописані якісь умови того транзиту. іншими словами, транзитуйте на здоров'я, проте тільки транзитуйте і не ламайте нам ринок. тобто у відповіль на такі спокусливі пропозиції польських бариг мала би бути відповідь "ні", тобто не продавати полякам зерно взагалі за рамками урядових домовленостей. і не було би ніяких шкандалів. транзит, значить транзит
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26.09.2023 19:13 Ответить
польща знаходиться у ЄС. Відповідно до договору про вільний ринок Україна-ЄС, польща зобов'язана відкрити свій ринок для українських товарів. Так само польща зобов'язана була покарати власних бариг, які скуповували транзитне зерно, однак вона цього не зробила, бо сцикотно саджати ділків, які належать доп провладної партії.
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26.09.2023 14:16 Ответить
проте Україна знаходиться ще поки не в ЄС. угода про асоціацію не передбачає абсолютно вільної торгівлі. там є торгівля по квотам... а ми своїх бариг покарали? наші бариги чисті? польські бариги не купили би наше зерно, якби наші бариги не продавали би їм це зерно. що, покажу гордість і прогну поляків через суд? прогнули? це тупо, бо тільки посрались із сусідом і втратили дорогоцінний час, за який могли би транзитувати через Польщу кілька лямів тонн зерна для країн, які його в нас і так купили би без скандалів і срачів. і ті країни купили все одно це зерно. тільки вже не у нас, а у кацапів. тільки людина з інтелектом рівня базарної баби буде плескати в долоні і радіти, що прогнули клятих ляхів через Єврокомісію і суд. Мудра людина швидко врегулює на двосторонньому рівні всі ці спірні питання і збереже транзит свого збіжжя до реального покупця, не втрачаючи дорогоцінний час і даючи можливість своїм фермерам чим пошвидше вивезти свій врожай, отримати за нього гроші за які зможе провести наступну посівну..
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26.09.2023 19:08 Ответить
Педалювання цього факту призведе до того, що Орбан з Фіцо будуть вимагати від НАТи заборонити Україні застосовувати ПВО та ПРО, якщо для цього треба стріляти в бік Європи.
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26.09.2023 12:49 Ответить
То може Україні треба було лягти під паРашу, щоб до вас ракети не падали? Вам би краще було б якби зараз на вашому кордоні стояли війська кацапів, підсилені українськими військами? Цілий рік сиділи мовчки, аж зараз, "узрєлі істіну" - навіть ніхто не здогадується, что ноги цієї "істіни" стирчать з зернового скандулу. "саюзнички", мать вашу.
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26.09.2023 12:50 Ответить
ти реально така *******, що думаєш, що українська армія приєдналася б до московитів?
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26.09.2023 15:55 Ответить
ну так, війна в нас, якщо ви не помітили. В нас гине щодня багато людей, і не тільки військових. А взагалі то, якось дуже ****** на провокацію ця заява.
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26.09.2023 12:50 Ответить
Нужно проверить связь "экспертов" с прокацапскими и имперскими полит.силами Польши.
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26.09.2023 12:53 Ответить
Які поляки стратіги-вояки такі й експерти. Вирву завширшки 10 м, та вглиб десь 3-4 м спричинила зенітна ракета. Як раз таки. Проте для накидання лайна на вентилятор перед виборами не гребують нічим.
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26.09.2023 13:00 Ответить
Że był to pocisk przeciwrakietowy typu S 300 5-W-55 (produkcji rosyjskiej), a prokuratura ma wiedzę, z jakiego miejsca obrony przeciwlotniczej Ukrainy został wystrzelony (pilnie strzeże lokalizacji).
15 listopada trwał zmasowany rosyjski ostrzał na zachodnią Ukrainę - m.in. na elektrownię węglową koło Lwowa. Z Ukrainy pociski przeciwrakietowe wystrzeliwano parami (co ma zwiększyć skuteczność) - jeden trafił celu, drugi poleciał dalej "na pusto".
W takiej sytuacji, gdy rakieta jest na określonej wysokości, obecne w niej mechanizmy powinny spowodować jej samozniszczenie. Tak się nie stało. Dlaczego, nie wiadomo - wskazują nasze źródła znające ustalenia śledztwa.
Ну так винуваті москалі , чи ні
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26.09.2023 13:03 Ответить
А накуй пройти не хочєтца?
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26.09.2023 13:17 Ответить
Що це було? Наративи із залісся?
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26.09.2023 13:24 Ответить
Не хочецца шоп мардва вякамц с ватрушками на мехесрань мудянскай балоте.
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26.09.2023 13:36 Ответить
Чується мені, що скільки добра зробили поляки українцям, зараз їм вже показалося забагато, то вони вирішили підкинути лайна, так собі з великою купою.
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26.09.2023 13:26 Ответить
Мені здається, поляки робили "добро" у першій фазі війни виключно заради того аби відкупитися від війни на своїй території. А коли війна стала десь далеко, то вже можна бикувати.
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26.09.2023 14:19 Ответить
Чисто технічно кацапи могли запхати шматок C300 в калібр і запустити в сторону Польші. пустишки вони ж запускають шоб виснажувати ППО.
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26.09.2023 13:32 Ответить
Не, пустышка до Быдгоща долетела.
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26.09.2023 13:37 Ответить
явная ложь.
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26.09.2023 13:53 Ответить
ПіСівці надайте реальні докази, ваша брудна передвиборча кампанія викликає огиду.
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26.09.2023 13:58 Ответить
І при чому тут "ПіС-івці"? Ця газета, що належить Соросу, ненавидить і бореться з урядом ПіС і президентом. Стаття має на меті створити конфлікти між Польщею та Україною (і, як бачите), дає такий ефект.
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26.09.2023 20:01 Ответить
Навіть якщо і так, то це усе наслідки вторгнення кацапні, це ж було зроблено несвідомо 🤔
Ракети С -300 випускалися для перехоплення кацапських ракет. А то виходить, що тільки Україна має боротися з росіянами, а Європа і США собі спокійно в стороні стоять і спостерігають 🤦
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26.09.2023 13:58 Ответить
Польські зернові експерти
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26.09.2023 14:02 Ответить
Як скажете шлюхи )))) Це я не про народ Польщі, а про "експертів".
Зенітна ракета С 300 самолікввідується у повітрі коли не вражає ціль - так вона конструктивно зроблена.
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26.09.2023 14:09 Ответить
Нарешті люди стали прозрівати. Я ще рік тому писала не спішіть їх в брати записувати. Полякі ще гірші за москалів. І вся їх срана допомога, 300 злотих на особу, йо..на показуха. Ви хоч в курсі, скільки вони отримали від Німеччини за біженців? Те саме стосується начебто безкоштовного житла. Вона за 1 особу отримували 40 злотих за добу від держави. За ці гроші мали ще й кормити людей, але поляки це євреї москальського походження. Поки ви їм користні, вони брати. Як тількі з вас нічого вже взяти, так сразу спєрдаляй в Україну.
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26.09.2023 14:18 Ответить
Після цього ще видавили з себе ППО, щоб хлопці творили дива і збивали ВИКЛЮЧНО над нашою територією. Аби раптом не залетіло у ЄС. Гниди, як є.
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26.09.2023 14:37 Ответить
Тобто ні одна рашистська ракета не може бити на велику відстань, щоб дістати до Польщі?!!!!!!!!!!
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26.09.2023 14:47 Ответить
Думав поляки розумніші! Але чого не зробиш заради кормушки тобто влади! Рік тому писав про цю подію! Українці пошкодили кацапську ракету С300 що летіла на ВАРШАВУ! ППО Польщі і НАТО просто просрали кацапську ракету! Українці ПОШКОДИЛИ-- НЕ ЗБИЛИ, а ПОШКОДИЛИ! І та ракета кацапська падаючи пролетіла ще 15 км! І то не просто С300, а модернізована кацами --замість болтов і гаєк, мала посилену бойову частину--200-300 кг вибухівки.Тому і вирва є 15-20 метрів в діаметрі та глибину 5-7 метрів! Від звичайної С300-- дирочка 2х2 метри та глибина в межах 1-1,5 метра! Та болти і гаєчкі в радіусі 100--150 метрів!
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26.09.2023 15:39 Ответить
І ще про зерно ! Дозвіл на продажу українськог зерна надали ПОЛЯКИ! Іншими словами --якщо така ситуація була відсутня, то її блискуче провели поляки! Перед виборами, виступи місцевих фермерів, і їх яскрава підтримка місцевим урядом! А жабу зелену не попередили, бо знали що ті зільють кацам!
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26.09.2023 15:42 Ответить
І ще! Всі пам`ятають як ОПЕРАТИВНО німці поставили своє ППО на кордоні Польща--Україна!
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26.09.2023 15:45 Ответить
ООо польські експерти,то такі як в скарабеєвої стоять за стійочками і розсосолюють про Україну яка вона погана,з неонацистами.І в польщі такі самі експерти за роійські гроші вилізли з конури,і промиває полякам мозг про с-300!
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26.09.2023 15:52 Ответить
Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США удар російськими ракетами по Польщі. Джерело:
Нехай одна українська ракета, а друга звідки?
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26.09.2023 16:13 Ответить
"Розвідка США" нічого не "підтвердила". Ви навіть не читаєте ці нібито "джерела" а там написано: Correction: Russia-Ukraine-War story [Published 9:21 PM CEST, November 16, 2022]
WARSAW, Poland (AP) - In earlier versions of a story published November 15, 2022, The Associated Press reported erroneously, based on information from a senior American intelligence official who spoke on condition of anonymity, that Russian missiles had crossed into Poland and killed two people. Subsequent reporting showed that the missiles were Russian-made and most likely fired by Ukraine in defense against a Russian attack.

[Переклад для тих баранів, які мали в школі "короткий курс ВКП(б)" замість англійської]

Виправлення: історія війни між Росією та Україною [Опубліковано 21:21 CEST, 16 листопада 2022 р.]
ВАРШАВА, Польща (AP) - У попередніх версіях статті, опублікованої 15 листопада 2022 року, Associated Press помилково повідомило на основі інформації високопоставленого співробітника американської розвідки, який побажав залишитися анонімним, що російські ракети перетнули територію Польщі та вбили двоє людей. Подальші повідомлення показали, що ракети були російського виробництва і, швидше за все, випущені Україною для захисту від нападу Росії.
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26.09.2023 19:28 Ответить
Ми вас категорично зрозуміли.
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26.09.2023 16:18 Ответить
На знімку чітко видно, що спрацювала фугасна бойова частина, а не осколочна у вигляді кубиків. На фото з місця події не спостерігається посічення причепу уламками, а видно воронку, що свідчить про вплив вибухової хвилі. Ракета 5В55 має осколкову бойову частину у вигляді кубиків. Щось не сходиться. Чому спочатку розвідка США, самі поляки заявили що це була російська ракета, для чого скликали засідання ради безпеки Польщі, НАТО. Чому відфутболили від розслідування українських експертів. Чому тільки зараз оприлюднили висновки. Тільки після того як Байден заявив, що у нього є великі сумніви щодо ракета була російська, всі дружно переобулись у повітрі.
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26.09.2023 16:37 Ответить
"Чому тільки зараз оприлюднили висновки..." справа в тому, що висновків НЕМАЄ! Розслідування триває, офіційних результатів немає. А що саме «є»? Є стаття в таблоїді. "Анонімні джерела" та кілька анонімних заяв.
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26.09.2023 19:11 Ответить
Обісрались з ніг до голови і ліплять із себе велику і непереможну націю,а як дійшло до діла то звинувачують Украінців,слабаки і 3,14..ли.
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26.09.2023 19:35 Ответить
Цікаво, як швидко реагують московські «пси Павлова» (точніше «барани Павлова»), одна стаття в недавно купленій Джорджем Соросом газеті, і все стадо виє на Польщу , як дворняги на місяць.
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26.09.2023 19:37 Ответить
Русня вже давно переробляє ці ракети так що вони летять на 200 км
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26.09.2023 20:55 Ответить
 
 