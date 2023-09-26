Ракета, упавшая на территории Польши год назад, принадлежала украинской ПВО, - польские эксперты

Польские эксперты утверждают, что ракета, которая 15 ноября 2022 года упала на территорию села Пшеводув и убила 2 человека, была выпущена силами противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как отмечается, вывод был сделан, "несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны Украины, которая пока не предоставила Польше никаких материалов".

Анонимные источники издания, знакомые с ходом расследования, сообщили, что Польша установила, что приземлившаяся в Пшеводуве ракета была зенитной ракетой С300 5-W-55 и была выпущена из территории Украины.

Вывод якобы "категоричен" и исключает, что ракета могла прилететь с территории России.

"Эта ракета имеет дальность действия от 75 до 90 км. К тому времени российские позиции находились в таком месте, откуда ни одна российская ракета не могла достичь Пшеводова", - отметил источник СМИ.

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Газета цитирует Лукаша Лапчинского, представителя польской прокуратуры, который заявил, что прокурор получил заключение экспертов, но не раскрывает его содержания, поскольку оно является конфиденциальным. По его словам, на этом этапе расследование в Польше уже провели все возможные следственные действия.

"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа", – сообщил спикер.

По информации журналистов, вывод основывается на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.

По мнению экспертов, это была ракета от системы С-300 серии 5В55, производимая в России. Прокуратуре якобы известно, где именно на территории Украины она была выпущена для сбивания целей во время массированной ракетной атаки РФ на украинские города в прошлом году.

"В такой ситуации в ракете по достижении определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем, почему", - сказал собеседник, знакомый с расследованием.

Польская прокуратура изначально склонялась к версии о С-300 после обнаружения фрагментов ракеты. Эксперты исключают, что ракета могла долететь с территории России, потому что она может преодолеть не более 90 км, а также исключают пуск из Беларуси, потому что оттуда до Пшеводова по прямой – 150 км.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициировал проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза.

Ночью 16 ноября МИД Польши подчеркнул, что на территории Польши упала ракета российского производства.