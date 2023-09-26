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Новости Война
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Цель украинских ударов по территории РФ – замедлить производство российского вооружения, - Буданов

буданов

Одной из главных целей украинских ударов по РФ являются предприятия военно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом NV рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, находится как раз в европейской части страны-агрессора. То есть, досягаемы для беспилотников, отметил он.

Среди атакованных за последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудования для ракет, по которому БПЛА били уже несколько раз, а также Редкинский опытный завод (Тверская область РФ), где делают компоненты ракетного топлива, — беспилотники ударили по нему 13 сентября.

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По словам начальника ГУР, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК РФ.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — добавил он.

Автор: 

Буданов Кирилл (456) россия (95454)


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Топ комментарии
+5
І знову говоряща голова несе бред сивої кобили. Таке враження що в гього у голові не війна а якість дебати. несповна розум ***** ***** верзе *****. І скільки вже будемо терпіти цих охлойобів.
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26.09.2023 12:55
+1
сладенький ты наш миленький мальчик-генеральша)
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26.09.2023 13:15
+1
Наш багаторукий Юлій Цезарь .
Хватає часу і на політолога вчитися і ВПК кацапський кошмарити в інтерв'ю.
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26.09.2023 13:25
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І знову говоряща голова несе бред сивої кобили. Таке враження що в гього у голові не війна а якість дебати. несповна розум ***** ***** верзе *****. І скільки вже будемо терпіти цих охлойобів.
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26.09.2023 12:55 Ответить
сладенький ты наш миленький мальчик-генеральша)
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26.09.2023 13:15 Ответить
Наш багаторукий Юлій Цезарь .
Хватає часу і на політолога вчитися і ВПК кацапський кошмарити в інтерв'ю.
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26.09.2023 13:25 Ответить
Так это надо заводы бомбить дальнобойными ракетами. А многие заводы вне досягаемости наших ракет, к тому же Запад запрещает обстреливать российские территории своими поставленными ракетами.
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26.09.2023 13:30 Ответить
Ото коли вже йому рота зашиють??? Наюха все вивалювати?? Щоб кацапи все перевезли подалі??? Невже не можна або промовчати, або на партизан російських перекласти відповідальність?? Чи він дає поради які заводи вивезти за урал???

Він взагалі підписку про неразголошення давав? Де ті військова та цивільна прокуратури?
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26.09.2023 13:31 Ответить
как можно нести такую хрень, убогий
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26.09.2023 13:37 Ответить
Повторюсь: и цирк не уехал, и клоуны остались. Но как же уже за..ало это гнилое шапито....
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26.09.2023 13:53 Ответить
Крім озборєнь треба руйнувати і експортну інфраструктуру.
Починаючи з нафтогазодобувної.
Уренгой випрошує прильотів з боку моря давно.
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26.09.2023 13:55 Ответить
Тези клавішніка про дороги та асфальт ну ніяк не дійдуть до рашистів - ідіоти.
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26.09.2023 13:59 Ответить
ось сюди би ще в'***** https://www.google.ee/maps/place/Завод+Радиотехнического+Оборудования/@59.8561257,30.4820395,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPJY0bJ83rQPtcA8g2ohwjl4X3y4rUmWyFm9zwC!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPJY0bJ83rQPtcA8g2ohwjl4X3y4rUmWyFm9zwC%3Dw203-h270-k-no!7i3024!8i4032!4m7!3m6!1s0x46962f0dc6150159:0x5bb0d21a74dcfb8!8m2!3d59.8561257!4d30.4820395!10e5!16s%2Fg%2F11bw5tn2y1?hl=ru&entry=ttu
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26.09.2023 14:20 Ответить
Знов не домовились чи це конкурс чия контора більше талановита? Бо ветеринар сьогодні казав, що є жорсткі домовленності від партнерів рашку не дамбіть.
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26.09.2023 14:30 Ответить
 
 