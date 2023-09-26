Цель украинских ударов по территории РФ – замедлить производство российского вооружения, - Буданов

Одной из главных целей украинских ударов по РФ являются предприятия военно-промышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом NV рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, находится как раз в европейской части страны-агрессора. То есть, досягаемы для беспилотников, отметил он.

Среди атакованных за последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудования для ракет, по которому БПЛА били уже несколько раз, а также Редкинский опытный завод (Тверская область РФ), где делают компоненты ракетного топлива, — беспилотники ударили по нему 13 сентября.

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По словам начальника ГУР, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК РФ.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — добавил он.