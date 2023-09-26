В США рассматривают возможность передачи Украине дополнительных 30 танков M1 Abrams, - СМИ

США могут поставить Украине еще до 30 дополнительных американских танков Abrams.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Messenger.

По словам собеседников среди американских чиновников, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams.

Отмечается, что танки Abrams ценятся за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать бронетехнику, а для украинского командования есть надежда, что они смогут помочь украинским военным отвоевать захваченные РФ территории в восточных и южных регионах Украины.

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Ранее СМИ сообщили, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Всего, по данным СМИ, США планируют передать Украине 31 танк Abrams.

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