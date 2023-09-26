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В США рассматривают возможность передачи Украине дополнительных 30 танков M1 Abrams, - СМИ

танк,abrams,m1a2

США могут поставить Украине еще до 30 дополнительных американских танков Abrams.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Messenger.

По словам собеседников среди американских чиновников, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams.

Отмечается, что танки Abrams ценятся за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать бронетехнику, а для украинского командования есть надежда, что они смогут помочь украинским военным отвоевать захваченные РФ территории в восточных и южных регионах Украины.

Читайте также: Пока в Украину США доставили менее половины из обещанных танков Abrams, - WP

Ранее СМИ сообщили, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Всего, по данным СМИ, США планируют передать Украине 31 танк Abrams.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет использовать танки Abrams для хорошо спланированных прорывных операций, - Буданов

Автор: 

США (26542) танк (2252)


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Топ комментарии
+9
Розгляньте можливість передачі хоча б 300 штук. Це вже буде виглядати не так смішно.
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26.09.2023 12:58
+9
60 штук - це теж не смішно, це досить добре. ми про таке раніше тільки мріяти могли.
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26.09.2023 13:01
+4
Я дико извиняюсь, но там должны быть чернокожие наводчики в комплекте.
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26.09.2023 12:57
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Я дико извиняюсь, но там должны быть чернокожие наводчики в комплекте.
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26.09.2023 12:57 Ответить
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26.09.2023 13:02 Ответить
"Лікарня", твій недоречний гумор рашистами сприймається на ура, бо вони уже у "Леопардах" примудрилися "знайти німецький екіпаж", а чорношкірі хлопчики на БТРах для них це "блокбастер" ще з 2014-го, тож не знущайся з цих слабоголових, бо вони й не у таке вірять!
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26.09.2023 13:12 Ответить
Чому би не поржати з ідіотизму рашистів, які з одного боку кажуть що в України нема грошей, а з іншого - що Україна така богата, що наймає іноземних солдат, щобі ті воювали замість Українців?

Я б ще на Леопардах хрести не замальовував!
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26.09.2023 13:24 Ответить
вертайтеся в палату, вам амплуа цензора не підходить.
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26.09.2023 13:34 Ответить
рашисти можуть вигадати що завгодно, не звертай на ***..тів уваги
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26.09.2023 14:17 Ответить
Вчера было , кацапы сбили Сторм Шадоу с британским экипажем
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26.09.2023 14:53 Ответить
Розгляньте можливість передачі хоча б 300 штук. Це вже буде виглядати не так смішно.
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26.09.2023 12:58 Ответить
60 штук - це теж не смішно, це досить добре. ми про таке раніше тільки мріяти могли.
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26.09.2023 13:01 Ответить
Та най буде!

Якщо просити 300, то може сотню дадуть.
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26.09.2023 13:03 Ответить
та то ясно, що хочеться завжди більше, особливо якщо дають це поки безплатно. )
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26.09.2023 13:05 Ответить
Добре навіть один. Але ну дуже недостатньо. Наприклад у вас немає зброї зовсім. Вам дали гвинтівку з одним патроном. Начебто й добре, бо не було зовсім. Але яким чином це допоможе вирішити проблему? Хіба застрелитись.
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26.09.2023 13:05 Ответить
Порівнювати із гвинтівкою з одним патроном увесь перелік того що надали Штати, не кажучи про постачання іншими країнами чому також допомогав Вашингтон надаючи цим країнам заміну, це не просто пруднути у таз із водою, це на манер скунсу тхнути на весь дім!!! Ну й асоціації в тебе "Міша"!
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26.09.2023 13:16 Ответить
Ціль абсолютно любого різновиду допомоги це повернути стан пацієнта ( економіки, політики, країни, підприємтва) в задовільний. Якщо це допомога з метою затягування агонії, то це по іншому називається. А вже півтора року гомеопатичні дози військової допомоги від Заходу. Де та кількість яка зможе зламати перебіг війни?
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26.09.2023 13:28 Ответить
у вашому дописі вище, замість "не смішно" із порядності мало би бути написано "дякую". а не нести тут дичину про один патрон...
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26.09.2023 13:18 Ответить
Та дайте хочь першу партію, потім розгдядайте подальші партії.
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26.09.2023 12:59 Ответить
Так перша партія уже в Україні!

"Хороші новини від міністра (оборони - https://kievvlast.com.ua/ ) Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади.


Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - повідомив Верховний Головнокомандувач.
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26.09.2023 13:36 Ответить
Джерело: https://www.nytimes.com/ New York Times з посиланням на двох неназваних посадовців Міноборони США, "Європейська правда", Зеленський в https://t.me/V_Zelenskiy_official/7979?fbclid=IwAR1N5wyDko1rrQzKLiuS24hSnTDsq9Cl0mdi5M52Q1x5YwEbjm-7fCrghh0 Telegram

Оновлено: Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що танки уже в Україні: " "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання".

Деталі: Більше танків M1 Abrams буде відправлено в найближчі місяці, сказали посадовці, зазначивши, що ті танки, які були відправлені в Україну в суботу, стали першими з 31, які адміністрація Байдена пообіцяла відправити.
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26.09.2023 13:39 Ответить
треба просити раніше, все одно вчасно не дадуть
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26.09.2023 14:22 Ответить
Вони не розглядають. Вони їх передадуть. І цього разу це будуть новісінькі М1А2 прямо з конвеєра.
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26.09.2023 13:01 Ответить
Ого! Це аукціон щедрості аж 30 танків! Броню, броню з збаднілим уроном зніміть тільки!
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26.09.2023 13:05 Ответить
Стосовно броні - НЕДОЧЕКАЄШСЯ, залишать!
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26.09.2023 13:17 Ответить
Не нравится? Начни петицию к Бонэвтику, пусть откажется
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26.09.2023 14:57 Ответить
тре вже томагавки знищувати заводи рашистів
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26.09.2023 13:07 Ответить
І звідки їх запускати?
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26.09.2023 13:14 Ответить
З F-16, бо є модифікації з повітряним пуском!
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26.09.2023 13:18 Ответить
Тільки хай дуже ретельно розглядають, не кваплячись, років зо два мабуть вистачить.
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26.09.2023 13:08 Ответить
Стільки поки й повномасштабна війна не йде, тож зменш свій песимізм "тваринка", він недоречний!
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26.09.2023 13:20 Ответить
Ключове слово - "поки".
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26.09.2023 14:36 Ответить
Краще б асфальтом та шашликами передали.
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26.09.2023 13:30 Ответить
.... да, незадоволені зебуїни???
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26.09.2023 13:31 Ответить
О, почався другий сезон. Красиво працює спецура в США. Не робити н**я, якщо порівнювати можливості та дії. Але при цьому закидувати в інформ простір шум, який буде відволікати місяцями.

Де ракети, літаки, гелікоптери, техніка?

Еммм..Слідкуй за моєю рукою! В якій танчик? В цій? Не вгадав. Давай ще раз. В цій? Молодець, хочеш ще зіграємо? В цій? Ай ти в мене такий молодець.
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26.09.2023 13:44 Ответить
Чесно кажучи вже півтора року палкі обіцянки. Я так і не зрозумів цеї гри в допомогу. Якщо ціль це затагнути війну до останнього росіянина я зрозумію. Але це не може бути одночасно і до останнього українця.
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26.09.2023 13:57 Ответить
Що там розуміти,не хочуть виходити зі своєї зони комфорту (фінансової).плюс робота корисних ідіотів та союзників фуйла:саллівана,трампа,карлсона,бернса...нічого касетні ********** зроблять свою справу.
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26.09.2023 14:28 Ответить
А в суботу закінчується обхарканий і обпльований "святим" ленд-ліз з результатом поставок - 0.
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27.09.2023 00:19 Ответить
Дивно, чого вони так іракську армію боялись, коли була "буря в пустелі"

для порівняння зібрали проти них: 4000 танків, 2000 літаків, 3700 артилерії
і часу на збори/підготовку витратили 2-3 місяці

а тут - проти другої армії, пообіцяли 31 шт, і вже під кінець 9го місяця -
можливо приїхало з 10 штук
0 літаків
~300 артилерії
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26.09.2023 15:55 Ответить
 
 