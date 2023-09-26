В США рассматривают возможность передачи Украине дополнительных 30 танков M1 Abrams, - СМИ
США могут поставить Украине еще до 30 дополнительных американских танков Abrams.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Messenger.
По словам собеседников среди американских чиновников, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams.
Отмечается, что танки Abrams ценятся за их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать бронетехнику, а для украинского командования есть надежда, что они смогут помочь украинским военным отвоевать захваченные РФ территории в восточных и южных регионах Украины.
Ранее СМИ сообщили, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.
Всего, по данным СМИ, США планируют передать Украине 31 танк Abrams.
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Я б ще на Леопардах хрести не замальовував!
Якщо просити 300, то може сотню дадуть.
"Хороші новини від міністра (оборони - https://kievvlast.com.ua/ KВ ) Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади.
Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - повідомив Верховний Головнокомандувач.
Оновлено: Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що танки уже в Україні: " "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання".
Деталі: Більше танків M1 Abrams буде відправлено в найближчі місяці, сказали посадовці, зазначивши, що ті танки, які були відправлені в Україну в суботу, стали першими з 31, які адміністрація Байдена пообіцяла відправити.
Де ракети, літаки, гелікоптери, техніка?
Еммм..Слідкуй за моєю рукою! В якій танчик? В цій? Не вгадав. Давай ще раз. В цій? Молодець, хочеш ще зіграємо? В цій? Ай ти в мене такий молодець.
для порівняння зібрали проти них: 4000 танків, 2000 літаків, 3700 артилерії
і часу на збори/підготовку витратили 2-3 місяці
а тут - проти другої армії, пообіцяли 31 шт, і вже під кінець 9го місяця -
можливо приїхало з 10 штук
0 літаків
~300 артилерії