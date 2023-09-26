Австралия продлила штрафные пошлины на импорт товаров из РФ и Белоруссии до 2025 года

Австралия продлила на 2 года штрафные пошлины на импортируемые товары с территории России и Беларуси.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Австралии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Правительство Австралии продлило штрафные пошлины для товаров из России и Беларуси до октября 2025 года.

"Мы продолжаем экономическое давление на Россию и Беларусь, продолжив применение дополнительных пошлин на товары из этих стран еще на 24 месяца", – сказал австралийский министр торговли и туризма Дон Фаррелл.

Как отмечается, после введения в прошлом году Австралией дополнительной 35-процентной пошлины на российский импорт, импорт из РФ сократился более чем на 95% во втором полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Читайте: Австралия поддерживает ограничение права вето России в Совбезе ООН

"Распространение карательных торговых мер свидетельствует о непреклонной решимости Австралии уменьшить способность президента Путина и России финансировать эту незаконную и безнравственную войну", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства страны Пенни Вонг.

В пресс-релизе от 25 сентября австралийское правительство снова призвало Россию немедленно вывести войска с территории Украины, а Беларусь – прекратить поддержку "бессмысленной войны России".