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РФ стремится вернуться в Совет ООН по правам человека: российские дипломаты распространяют документ среди членов организации, - BBC

оон,рада

Дипломаты РФ распространяют среди членов ООН документ с просьбой поддержать возвращение России в Совет ООН по правам человека.

Об этом cообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека 7 апреля 2022 г. – Россию лишили всех процедурных прав, которые имеют члены Совета. После этого Россия заявила о своем "добровольном выходе" из ее состава.

Журналисты BBC получили копию документа, распространяемого Россией среди членов ООН. В нем она обещает найти "адекватные решения для проблем прав человека" и заявляет о стремлении не допустить превращения Совета в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран".

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По словам дипломатов, Россия надеется восстановить определенное международное доверие после обвинений в нарушениях прав человека в Украине и своей собственной территории.

Совет ООН по правам человека базируется в Женеве и состоит из 47 членов, каждого из которых избирают на трехлетний срок. Следующие выборы пройдут 10 октября. Россия планирует соревноваться с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированных для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Автор: 

ООН (4165) россия (95454) Совет по правам человека (9)


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Топ комментарии
+8
Гітлєр не дожив, щас би теж засідав в ООН і приймав резолюції по засудженню євреїв...
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26.09.2023 13:56
+5
Тест на вшивость ООН.
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26.09.2023 13:58
+4
А что так можно было?
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26.09.2023 14:01
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Гітлєр не дожив, щас би теж засідав в ООН і приймав резолюції по засудженню євреїв...
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26.09.2023 13:56 Ответить
Бо лошара. Замість нього був Сталін)
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26.09.2023 14:22 Ответить
Тест на вшивость ООН.
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26.09.2023 13:58 Ответить
ООН вже давно довела свою вшивість.
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26.09.2023 14:23 Ответить
найух з України плюс довічні репарації-тоді можна побалакати
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26.09.2023 13:59 Ответить
А что так можно было?
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26.09.2023 14:01 Ответить
Чікатіла теж не дожив, щас був би "гєроєм есвео". Парту назвали б в честь...
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26.09.2023 14:08 Ответить
Людоеды хотят быть гуманистами.
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26.09.2023 14:10 Ответить
а чому й не побути, якщо всі навколишні гуманісти, з так званих цивілізованих країни, не просто дозволяють це робити, а навіть примушують?
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26.09.2023 14:20 Ответить
я на сто відсотків впевнений, що паРашу повернуть. так званий цивілізований світ взагалі спотворився.
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26.09.2023 14:12 Ответить
Гуттериш, почему агрессор не во всех органах ООН? Беспредел
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26.09.2023 14:18 Ответить
Последнее видео сынка Кадырова видать тоже к документу прикладывают
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26.09.2023 14:21 Ответить
касап як не збреше - не проживе. І цим чимось схожий на владу ЄрЗе.
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26.09.2023 16:29 Ответить
ага вчора пускали ракети в міста,
а сьогодні раптом згадали про права людей,

знов будуть там нести якусь фігню про бойових комарів чи звинувачувати інших у фашизмі
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26.09.2023 19:22 Ответить
 
 