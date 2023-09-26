РФ стремится вернуться в Совет ООН по правам человека: российские дипломаты распространяют документ среди членов организации, - BBC

Дипломаты РФ распространяют среди членов ООН документ с просьбой поддержать возвращение России в Совет ООН по правам человека.

Об этом cообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства РФ в Совете ООН по правам человека 7 апреля 2022 г. – Россию лишили всех процедурных прав, которые имеют члены Совета. После этого Россия заявила о своем "добровольном выходе" из ее состава.

Журналисты BBC получили копию документа, распространяемого Россией среди членов ООН. В нем она обещает найти "адекватные решения для проблем прав человека" и заявляет о стремлении не допустить превращения Совета в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран".

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По словам дипломатов, Россия надеется восстановить определенное международное доверие после обвинений в нарушениях прав человека в Украине и своей собственной территории.

Совет ООН по правам человека базируется в Женеве и состоит из 47 членов, каждого из которых избирают на трехлетний срок. Следующие выборы пройдут 10 октября. Россия планирует соревноваться с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированных для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.