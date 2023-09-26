Зеленский провел заседание Ставки: говорили о планах противника и собственном производстве вооружения и БпЛА
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую Ставку Верховного Главнокомандующего по возвращении из длительной командировки.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов - об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСГВ Сырский и Тарнавский - о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым - министр Умеров", - отметил Зеленский.
Во время Ставки также заслушали большой доклад министра Камышина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.
Также заслушали большой доклад главы СВР Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.
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Хроника одного президента
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25.09.2023.
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (це те що було державним "Укроборонпромом") з початку року відремонтувало 1 танк евакуйований з пошкодженнями. Взагалі ремонту чекають 68 одиниць танкової техніки.
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