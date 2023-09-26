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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: говорили о планах противника и собственном производстве вооружения и БпЛА

ставка,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую Ставку Верховного Главнокомандующего по возвращении из длительной командировки.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов - об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСГВ Сырский и Тарнавский - о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым - министр Умеров", - отметил Зеленский.

Во время Ставки также заслушали большой доклад министра Камышина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА.

Также заслушали большой доклад главы СВР Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Читайте также: Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих, – Зеленский провел заседание Ставки

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Ставка (126)


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А про це не говорили?
Хроника одного президента

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25.09.2023.

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (це те що було державним "Укроборонпромом") з початку року відремонтувало 1 танк евакуйований з пошкодженнями. Взагалі ремонту чекають 68 одиниць танкової техніки.
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26.09.2023 14:24 Ответить
ППР - парт полит работа . Или - посидели , попи * дели , разошлись .
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26.09.2023 15:39 Ответить
Подрочив на фото скумбріі,обосрався 3 рази ві окрику Єрмака(бо утюг на пузі це не джакузі)Залужного бо будеш розміновувати теріторіію України свома "залізними яйцями" бо не втік.
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26.09.2023 14:25 Ответить
Наполіончік із США повний анус критики привіз. Тепер навоює!
Готуйся Ютуб до террабайтів високомотивуючих відосіків!
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26.09.2023 14:32 Ответить
Ну судячи із того, що кацапію атакують дронами не часто і ще рідше масштабно, то виробцицтво дронів у дупі. Бабло тупо пилять
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26.09.2023 14:33 Ответить
Чого преживати за кацапню.Як що будуть подати дрони і бомби на їх голови вони будуть благословлять путіна і гундяя.Німеччина і гітлер,Скіки потребувалось років шоб вони забули гітлера.Іце завдяки Антігітлерівськой коаліцій яка контролювала 2/3 германій.Но тоді не було ядерного озброєння.А утеперешньої кацапіі є.
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26.09.2023 14:51 Ответить
знову розмови, плани, меморандуми... коли ми запустимо хоч бі півсотні потужних дронів в одному напрямку??
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26.09.2023 14:34 Ответить
Ну то хоч ракети з асфальту виколупай!
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26.09.2023 14:43 Ответить
Також заслухали велику доповідь голови СЗР Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК. - мабуть має плани про майбутню кооперацію українських виробників зброї із своїм шефом і роботодавцем,а за одно і спонсором,котрий проплатив і "ззеденту" здачу України в Омані.
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26.09.2023 14:46 Ответить
 
 