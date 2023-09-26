В окружении Зеленского есть люди, которые дают ему плохие советы - Пшидач
У польского лидера Анджея Дуды заявили, что не хотят обострять и так напряженную ситуацию на линии Варшава-Киев.
Об этом заявил руководитель офиса по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Ранее президент Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".
По словам Пшидача, "возможно, на стороне Киева сыграли какие-нибудь плохие эмоции".
"Наверное, в окружении президента Зеленского есть люди, которые просто ему плохо подсказывают", - сказал он.
Пшидач добавил, что разрыв какого-либо партнерства с союзниками не будет в интересах Украины.
Во время визита в Нью-Йорк должна была состояться встреча президентов Польши и Украины, но этого не произошло. Он заверил, что польская сторона открыта для переговоров: "Если будет конструктивный подход, мы не исключаем контактов на высшем уровне".
Он также заявил, что Польша не хочет обострять и так напряженную ситуацию на линии Варшава-Киев.
"Переговоры должны привести к конструктивным выводам; во-вторых, мы не должны довести до обострения языка. С украинской стороны уже было сказано очень много", - пояснил Пшидач.
Он заверил, что ведет переговоры с ближайшим окружением президента Зеленского, а общественность будет проинформирована о решении по этому делу. По его словам, контакты в Варшаве и Киеве направлены на скорейшее решение проблемных вопросов.
Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.
В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.
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"все що загострюється після виборів тупішало перед виборами" - так сказав би Конфуцій, але про Україну
Україні Польща допомагати не буде бо їй не потрібна на кордоні економічно розвинена держава
А хто тоді поїде працювати в ту Польщу ?
Просто на вимогу ЄС Польща кинула військове озброєння але не більше
І Польща шукає причину щоб припинити потік біженців з України і допомогу Україні яку вони не хотіли і не хочуть надавати але на них тиснув ЄС
Тому Польща для України друг чи ворог?
Все ж таки Україна більше надали допомоги США Великобританія
За кілька днів до війни США поставили Україні протитанкові джавеліни
А інші країни як Польща тихенько спостерігали що Київ захоплять за три дні
Коли цього не сталося змушені були також щось давати
Та й бачення Великої прекрасної України в них співпадає з
"великая прекрасная росія" Вас. Ложкіна
Оті понад півмільярда, які Зебздюк заробив на крові за останні 1.5роки, йому єрмак показав, як треба красти.
Я все сказав.
Смерть нашим клятим ворогам!
Слава Україні!
Героям слава!
Цікаво - він і в туалет його супроводжує?
Хто з них през?
Аж голова парламенту був змушений вибачатись.
І це прикро, бо світ зовсім не знає і не розуміє нашої історії.