В окружении Зеленского есть люди, которые дают ему плохие советы - Пшидач

У польского лидера Анджея Дуды заявили, что не хотят обострять и так напряженную ситуацию на линии Варшава-Киев.

Об этом заявил руководитель офиса по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ранее президент Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

По словам Пшидача, "возможно, на стороне Киева сыграли какие-нибудь плохие эмоции".

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"Наверное, в окружении президента Зеленского есть люди, которые просто ему плохо подсказывают", - сказал он.

Пшидач добавил, что разрыв какого-либо партнерства с союзниками не будет в интересах Украины.

Во время визита в Нью-Йорк должна была состояться встреча президентов Польши и Украины, но этого не произошло. Он заверил, что польская сторона открыта для переговоров: "Если будет конструктивный подход, мы не исключаем контактов на высшем уровне".

Он также заявил, что Польша не хочет обострять и так напряженную ситуацию на линии Варшава-Киев.

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"Переговоры должны привести к конструктивным выводам; во-вторых, мы не должны довести до обострения языка. С украинской стороны уже было сказано очень много", - пояснил Пшидач.

Он заверил, что ведет переговоры с ближайшим окружением президента Зеленского, а общественность будет проинформирована о решении по этому делу. По его словам, контакты в Варшаве и Киеве направлены на скорейшее решение проблемных вопросов.

Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.

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