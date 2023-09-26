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В окружении Зеленского есть люди, которые дают ему плохие советы - Пшидач

подоляк,зеленський,шмигаль,єрмак,арахамія

У польского лидера Анджея Дуды заявили, что не хотят обострять и так напряженную ситуацию на линии Варшава-Киев.

Об этом заявил руководитель офиса по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Ранее президент Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

По словам Пшидача, "возможно, на стороне Киева сыграли какие-нибудь плохие эмоции".

Читайте: Мы настроены на конструктив и открыты для разговора, - Кулеба об отношениях с Польшей

"Наверное, в окружении президента Зеленского есть люди, которые просто ему плохо подсказывают", - сказал он.

Пшидач добавил, что разрыв какого-либо партнерства с союзниками не будет в интересах Украины.

Во время визита в Нью-Йорк должна была состояться встреча президентов Польши и Украины, но этого не произошло. Он заверил, что польская сторона открыта для переговоров: "Если будет конструктивный подход, мы не исключаем контактов на высшем уровне".

Он также заявил, что Польша не хочет обострять и так напряженную ситуацию на линии Варшава-Киев.

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"Переговоры должны привести к конструктивным выводам; во-вторых, мы не должны довести до обострения языка. С украинской стороны уже было сказано очень много", - пояснил Пшидач.

Он заверил, что ведет переговоры с ближайшим окружением президента Зеленского, а общественность будет проинформирована о решении по этому делу. По его словам, контакты в Варшаве и Киеве направлены на скорейшее решение проблемных вопросов.

Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Польша (8407) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+56
Это мягко сказано. Зеледент государственный изменник.
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26.09.2023 14:24
+52
"Напевно, в оточенні президента Зеленського є люди, які просто погано йому підказують"
переклад з дипломатичної мови
"Гундосне чмо зовсім ****** зі своїми ларьочниками"
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26.09.2023 14:26
+36
Подоляцький, ти крім методичок подоляка читай як "лідор всесвіту" хамить донорам як Польща, що витратили 10 млрд долларів на підтримку України. "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
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26.09.2023 14:29
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пердач хай іде нахєр. Вже ******* ця польска курва. Такі самі виродки як і кацапи, постійно сують свій тупий собачий у чужі справи. Краще б розібралися із тими своїми виродками, які продали 350 тисяч дозволів на проживання у ЄС "джамшутам".
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26.09.2023 16:12 Ответить
ну, гигантов мысли у нас днем с огнем, так что в этом поляк прав. к тому же - зачем что-то думать, если можно уехать \домой на условные Мальдивы\
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26.09.2023 16:13 Ответить
до Польщі нема питань - транзит працює

"все що загострюється після виборів тупішало перед виборами" - так сказав би Конфуцій, але про Україну
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26.09.2023 16:13 Ответить
Зона вільної торгівлі Україна -ЄС на території польщі не працює. Чи договори ЄС для польщі не указ?!
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26.09.2023 16:14 Ответить
Так обіцяли Польщі що зерно транзитом піде? Передумали? Хочете в Польщі продати? Будь ласка, ідіть домовляйтесь з Урядом Польщі про зернові квоти. Хто заважає?
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26.09.2023 16:38 Ответить
Польща заблокувала імпорт зерна з України і це також люди дають поради з України ?
Україні Польща допомагати не буде бо їй не потрібна на кордоні економічно розвинена держава
А хто тоді поїде працювати в ту Польщу ?
Просто на вимогу ЄС Польща кинула військове озброєння але не більше
І Польща шукає причину щоб припинити потік біженців з України і допомогу Україні яку вони не хотіли і не хочуть надавати але на них тиснув ЄС
Тому Польща для України друг чи ворог?
Все ж таки Україна більше надали допомоги США Великобританія
За кілька днів до війни США поставили Україні протитанкові джавеліни
А інші країни як Польща тихенько спостерігали що Київ захоплять за три дні
Коли цього не сталося змушені були також щось давати
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26.09.2023 16:25 Ответить
Вмовив. Польща ворог. Треба повернути всіх біжінців в Україну , шоб біженці повернули ті кошти, шо їм видала Польща, заплатили за безкоштовне проживання, повернути всю війскову допомогу на приблизно 7 млрд доларів. І тоді з спокійним сердцем йти до рашки - саме цього й бажає зеленский за оманским договорняком. Та незабудьте всім все повернути - бо вже всі вороги. Прибалти до кінця року теж будуть ворогами.
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26.09.2023 16:41 Ответить
Дурні в Україні мало відрізняються від пересічного руського.
Та й бачення Великої прекрасної України в них співпадає з
"великая прекрасная росія" Вас. Ложкіна
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26.09.2023 16:53 Ответить
Писати, що Польща ворог може тільки мешканець оркостану або провокатор. В Україні всі знають , що Польща друг. Хто прийняв мільйони Українців як рідних? Хто більше всього передав літаків і вертольотів? А що зробив для біженців уряд рідної країни? А що зробив для ЗСУ уряд рідної країни? Виходить, що власний уряд з преЗедентом і його радниками менше зробили для українців ніж уряд Польщі. А тепер цей уряд "професіоналів" повчає уряд Польщі як треба менше робити і для поляків.
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26.09.2023 17:28 Ответить
Поляки ніяк вгамовуватися не хочуть. Надіюсь до виборів...
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26.09.2023 16:50 Ответить
Секрет Полішинеля
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26.09.2023 17:16 Ответить
В цьому сіпатому недомірку зібраний один негатив: тупість , огидність, жадність, зрадничество і ще багато чого поганого, і ні одної порядної людини в його оточенні, ні одної. Якщо прийде час , то без всякого жалю змити цю всю погань в каналізацію, а потім ще продезіінфекцювати
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26.09.2023 17:28 Ответить
и потом посадить на пожизненное
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26.09.2023 20:29 Ответить
и тебя, кацап, вылечим
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26.09.2023 20:48 Ответить
Тільки має бути Марцін а не Марчін, адже ж ніде не пишемо українською Чіхоцький коли він Ціхоцький
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26.09.2023 17:46 Ответить
V okrujenii zelenksogo esl liudi robotaiushie na Rossiu. Oni delaiut vsio chtob ukraina ostalos odna protiv rossii. Oni podskazali zelenskomu vidvorit gruzinskogo posla. Pochemu? Za dobroe delo? Belorusskogo ili iranskogo posla vidvorili? Net... U Ukraini net posla v Gruzii. Pochemu? Potomu chto eto vigodno rossii.
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26.09.2023 17:48 Ответить
Это нонсенс, страной управляет человек которого не выбирали, и которого не на видит вся страна, а президент за него вступается
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26.09.2023 19:04 Ответить
Так сам препіздент його і вибрав, і призначив, і оберігає
Оті понад півмільярда, які Зебздюк заробив на крові за останні 1.5роки, йому єрмак показав, як треба красти.
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26.09.2023 19:58 Ответить
ты, кацап, видишь только сраку путина
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26.09.2023 20:51 Ответить
а хто ж це оточення для зезе створив?
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26.09.2023 19:12 Ответить
Сам Зе створив собі таке оточення , яке мішками несуть капусту 😠
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26.09.2023 19:31 Ответить
Йому дають не поради , а віддають накази ...
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26.09.2023 20:08 Ответить
какая красивая кротоферма на фото
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26.09.2023 20:30 Ответить
Майже ніхто "не здогадався" про того пройдисвіта, який в оточенні Зеленського.
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26.09.2023 20:52 Ответить
Зараз той, хто дає погані поради, віджимається під підлоги кожен день по 50 разів.
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26.09.2023 20:56 Ответить
Погані поради дає йому самовпевненість і бидлячість. Це не людина, а лайно.
Я все сказав.
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26.09.2023 20:57 Ответить
То не радники... то бейце-тримачі!
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26.09.2023 21:14 Ответить
Реально керує - хто пише сценарії, а не хто грає ролі. Але і попередники спочатку написали гасло Жити по-новому, а вкінці - Ми йдемо своїм шляхом, коли зрозуміли, що їхні сценарії і ролі слабенькі.
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26.09.2023 21:55 Ответить
поганому танцюристу яйця по 17 заважають
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26.09.2023 22:01 Ответить
В оточенни найосяйнишого есть только одни ФСБшные кроты, дэржзрадныки, коррупционеры, мародёры и Дерьмак. Ото таки и советы соответственно. В ОТСТАВКУ, ГНИДЫ!!!!
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26.09.2023 22:21 Ответить
Та зелений шут і сам вже себе відчуває лідором світу, який може хамити до тих, хто надає безцінну допомогу
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26.09.2023 22:26 Ответить
Цікаво, а хто його поганими людьми оточив? Байден? Порошенко? Він винен у 100% всіх оступів яких наробив. Ці ******** шоу Г+Г, шашлики і стадіони тепер кров'ю виригуємо!
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26.09.2023 22:40 Ответить
В оточені Зеленського, на превеликий жаль, президент зібрав всю проросійську мерзоту зрадників, колоборантів та корупціонерів...
Смерть нашим клятим ворогам!
Слава Україні!
Героям слава!
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26.09.2023 23:08 Ответить
ключове - "президент зібрав", бо всі вони ЙОГО шобло.
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27.09.2023 04:03 Ответить
думаю все дещо не так...це не хороший цар серед поганих бояр,а як кажуть московити: каков поп таков і пріход....
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26.09.2023 23:13 Ответить
Так ось же вони всі тут на фото!
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26.09.2023 23:35 Ответить
Вони всі радянська голитьба
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27.09.2023 01:03 Ответить
Єрмак ні на крок , ні на хвилину не відступає від ЗЄ.
Цікаво - він і в туалет його супроводжує?
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27.09.2023 03:06 Ответить
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27.09.2023 03:07 Ответить


Хто з них през?
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27.09.2023 03:09 Ответить
Зеля прийхав в Канаду і там виник скандал.
Аж голова парламенту був змушений вибачатись.
І це прикро, бо світ зовсім не знає і не розуміє нашої історії.
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27.09.2023 08:59 Ответить
Не тільки вибачався, а й подав у відставку.
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27.09.2023 09:28 Ответить
А що не так сказано? Хто ж підключив Головковерха до заняття зерном, начебто окрім нього цим нікому в Державі зайнятися, а обороноздатність, ЗСУ - це нібито для Президента вторинно
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27.09.2023 11:53 Ответить
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