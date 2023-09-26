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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета-носителя "Кинжалов". (обновлено)

тривога

С аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области России взлетал МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении.

Воздушные силы призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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Автор: 

ПВО (2732) воздушная тревога (784)


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До речі це завдяки супутнику Притули!
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26.09.2023 14:44 Ответить
так, він цілодобово над саваслєйкою висить.
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26.09.2023 14:47 Ответить
Є люди, які вважають що розводити можно нескінченно
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26.09.2023 14:57 Ответить
А увідповідь з наших аеродромів з ревом здіймаються у небо...
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26.09.2023 14:48 Ответить
Но-но, не треба! Ви що, новини не дивитесь останніх два тижня? Наші утюжать орків аж гай шумить!
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26.09.2023 14:55 Ответить
...бойові верещучки.
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26.09.2023 14:56 Ответить
щось там на саваслейке ніхто не курив давно..
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26.09.2023 15:01 Ответить
Чому оте кацапське лайно досі літає?
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26.09.2023 18:16 Ответить
 
 