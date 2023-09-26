Уже 7 судов вышли из Одесских портов по новому коридору, - ВМС

По последним данным, по состоянию на 26 сентября по временному гуманитарному коридору из Одесских портов уже вышло 7 судов. Украина делает все, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором суда находятся в наших территориальных водах.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По обновленным данным, по новому коридору у нас уже вышло 7 судов. То есть это 7 из 7 успешных кейсов. Зашло 2, вышло 7. Пять судов - это те, что были здесь до начала полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором суда пребывают в наших территориальных водах", - сказал спикер на брифинге Ukraine Media Center Odesa.

Как пояснил Плетенчук, далее суда попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции вплоть до Босфорского залива.

"Это уже территориальное море стран НАТО. И соответственно нанесение огневого поражения по этой территории - это нанесение огневого поражения по суверенной территории этих стран. Поэтому на такое они (россияне - ред.) не могут решиться", - отметил он.

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В ВМС ВСУ подчеркнули, что опасность в Черном море на сегодняшний именно из-за авиации и ракетного вооружения. В то же время корабельные группировки враг уже не заводит в акваторию, поскольку боится их уничтожения.

"Они их держат подальше, где-то за берегами Крымскими, ближе к Новороссийской своей базе. Поэтому продолжают работать ракеты, "Шахеды", авиация. Это то направление, которое нам еще нужно будет перекрыть. И конечно, надежда на новые образцы вооружения, как F-16, например", - добавил Плетенчук.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Также сообщалось, что 12 сентября из порта Черноморск вышло судно "Resilient Africa". После этого цены на пшеницу сразу упали по всему миру. 21 сентября оно дошло до Босфора.

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