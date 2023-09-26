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Новости
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Уже 7 судов вышли из Одесских портов по новому коридору, - ВМС

зерно,судно

По последним данным, по состоянию на 26 сентября по временному гуманитарному коридору из Одесских портов уже вышло 7 судов. Украина делает все, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором суда находятся в наших территориальных водах.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По обновленным данным, по новому коридору у нас уже вышло 7 судов. То есть это 7 из 7 успешных кейсов. Зашло 2, вышло 7. Пять судов - это те, что были здесь до начала полномасштабного вторжения. Соответственно, этот процесс продолжается. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность того участка, на котором суда пребывают в наших территориальных водах", - сказал спикер на брифинге Ukraine Media Center Odesa.

Как пояснил Плетенчук, далее суда попадают в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции вплоть до Босфорского залива.

"Это уже территориальное море стран НАТО. И соответственно нанесение огневого поражения по этой территории - это нанесение огневого поражения по суверенной территории этих стран. Поэтому на такое они (россияне - ред.) не могут решиться", - отметил он.

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В ВМС ВСУ подчеркнули, что опасность в Черном море на сегодняшний именно из-за авиации и ракетного вооружения. В то же время корабельные группировки враг уже не заводит в акваторию, поскольку боится их уничтожения.

"Они их держат подальше, где-то за берегами Крымскими, ближе к Новороссийской своей базе. Поэтому продолжают работать ракеты, "Шахеды", авиация. Это то направление, которое нам еще нужно будет перекрыть. И конечно, надежда на новые образцы вооружения, как F-16, например", - добавил Плетенчук.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Также сообщалось, что 12 сентября из порта Черноморск вышло судно "Resilient Africa". После этого цены на пшеницу сразу упали по всему миру. 21 сентября оно дошло до Босфора.

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Автор: 

ВМС (1465) Черное море (1479) зерновой коридор (226)


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Топаз дай наказ! Топаз?!? 🤣
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26.09.2023 15:18 Ответить
навіщо це оповіщати, не розумію? може ще координати вкажете для русні?
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26.09.2023 15:27 Ответить
я угораю з таких як ти. Начебто оце кацапи вишукують в українському інформ просторі хто що покаже чи хто що скаже. Начебто нема супутників та аеророзвідки, різноматнітних управлінь розвідки у кожного з відомств, нема колаборантів і зрадників. Все впирається в ЗМІ
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26.09.2023 15:32 Ответить
кацапи й так чудово бачать ці судна на радарах та за допомогою супутників. але зробити не можуть геть нічого.
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26.09.2023 15:32 Ответить
це ти одеситам розкажи.
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26.09.2023 15:39 Ответить
А ось це дійсно гарно! Бо одразу стає питання: "А рашка з Ердоганом тут яким боком?"
І хто нам нав'язав отой "коридор", коли агрессору дали право доглядати всіх, хто йшов до нас? Замість того, щоб вигнати рашку взагалі з РадБезу ООН, як агрессора, що порушив і наплював на всіх і вся - йому, агрессору, ще й дали право щось там доглядати та когось, типу, не пускати.
А Ердоган шо - з цим "зерновим коридором" він для себе старався, для Туреччини. Під цим соусом он і Карабах вициганив у пуйла! А ще й навар у 20% з того зерна мав.
А наші красави - не тільки знайшли шлях, як пустити цей потік, а ще й піз*юлін наваляли тим коритам, що їх і досі в Чорному морі знайти не можуть.
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26.09.2023 15:44 Ответить
Це дуже хєрова новина для "бідних" польських фермерів, тепер зерно на світових ринках ще сильніше впаде у ціні, і вони взагалі ніхєра не зароблять грошей. А могли б просто закрити свої ротяки, отримувати додаткові дотації для покриття збитків і кайфувати від прибутків.
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26.09.2023 16:07 Ответить
Вот что делают параживотворящих Сторм Шадоу и один сказочный Нептун.
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26.09.2023 17:41 Ответить
 
 