Оккупанты готовятся выселить часть жителей Горловки на территорию РФ, вместо них расквартировать своих военных, - Центр нацсопротивления
По данным местного подполья, оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки Донецкой области в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупанты готовятся вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. Людей должны вывезти на территорию страны-агрессора.
Захватчики пытаются преподнести это как заботу о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки.
На место выселенных людей россияне планируют расквартировать своих военных.
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Возникает такой вопрос - Никитовский район находится можно сказать на передке, они что, хотят скучковать военных поближе к линии фронта, чтобы легче было до них доставать и без Хаймарсов и т.п.?