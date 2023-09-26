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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты готовятся выселить часть жителей Горловки на территорию РФ, вместо них расквартировать своих военных, - Центр нацсопротивления

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По данным местного подполья, оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки Донецкой области в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты готовятся вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. Людей должны вывезти на территорию страны-агрессора.

Захватчики пытаются преподнести это как заботу о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки.

На место выселенных людей россияне планируют расквартировать своих военных.

Смотрите: Взрывы раздались в оккупированном Донецке. ВИДЕО

Автор: 

Горловка (2384) Донецкая область (9590) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+11
Ну що ж - ми будемо спокійніше бить по кацапах знаючи що нормальних людей там немає
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26.09.2023 15:34
+9
Там українців вже майже не було - на 90% нащадки переселеного какцапського бидла.
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26.09.2023 15:49
+8
мабуть багато з місцевих волав в 2014 "путенвведивайска"..Бо ті хто не волав, майже всі виїхали...
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26.09.2023 15:33
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мабуть багато з місцевих волав в 2014 "путенвведивайска"..Бо ті хто не волав, майже всі виїхали...
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26.09.2023 15:33 Ответить
Багато з тих хто горланив теж виїхали до бандерівців, як вони казали: ховаються від війни. Покликали братушків і заховались від них за спинами тих кого ненавидять.
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26.09.2023 16:32 Ответить
Ну що ж - ми будемо спокійніше бить по кацапах знаючи що нормальних людей там немає
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26.09.2023 15:34 Ответить
Как раз нормальные и будут всячески стараться отбрыкаться от этой эвакуации.

Возникает такой вопрос - Никитовский район находится можно сказать на передке, они что, хотят скучковать военных поближе к линии фронта, чтобы легче было до них доставать и без Хаймарсов и т.п.?
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26.09.2023 16:00 Ответить
А ти думаєш - там через дев"ять років окупації "нормальні" залишилися? Просто загине менше "відбитих"
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26.09.2023 17:18 Ответить
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26.09.2023 15:39 Ответить
Це розв'язує нам руки
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26.09.2023 15:42 Ответить
Це в кацапів називаєтся денацифікація виселити українців з України десь за урал ,а сюди заселити тупе бидло з російської глубінки і скажуть це "ісконо русские землі",це і є етноцид .
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26.09.2023 15:43 Ответить
Там українців вже майже не було - на 90% нащадки переселеного какцапського бидла.
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26.09.2023 15:49 Ответить
Да, действительно, донецкие и горловские на 90% колаборанты, хоть и не брали в руки оружие.
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26.09.2023 16:37 Ответить
какие они украинцы? их просто возвращают обратно к прородычам
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26.09.2023 15:51 Ответить
Ждалі і дождалісь.
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26.09.2023 15:46 Ответить
"На істєрічєскую родінку" нащадків заселених сюди какцапів? Чистіша країна буде! Українці звідти виїхали в 2014 або ж були знищені задовго до цього (лишився дуже маленький відсоток). Тим паче тепер можна і тактику "випалена земля" застосовувати.
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26.09.2023 15:48 Ответить
Ці горлвські ублюдки і жопу з радістю бурятам підставлять....аби не солдати НАТО.
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26.09.2023 15:59 Ответить
Добре. Наші хлопці тепер не промажуть. Куди не стріляй - всюди кацапи
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26.09.2023 16:50 Ответить
 
 