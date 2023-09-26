Оккупанты готовятся выселить часть жителей Горловки на территорию РФ, вместо них расквартировать своих военных, - Центр нацсопротивления

По данным местного подполья, оккупанты готовятся "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки Донецкой области в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты готовятся вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. Людей должны вывезти на территорию страны-агрессора.

Захватчики пытаются преподнести это как заботу о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки.

На место выселенных людей россияне планируют расквартировать своих военных.

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