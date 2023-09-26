В Херсоне раздаются взрывы и есть прилеты в разных районах города, - ГВА
В Херсонской городской военной администрации сообщили об обстреле российской армией разных районов города.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы. Есть прилеты в разных районах города", - говорится в сообщении.
Мрочко призвал херсонцев перейти в безопасные места.
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ватникобой
показать весь комментарий26.09.2023 15:52 Ответить Мне нравится 5
Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий26.09.2023 16:19 Ответить Мне нравится 6
ватникобой
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Пупочный войлок
показать весь комментарий26.09.2023 20:19 Ответить Мне нравится 0
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