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В Херсоне раздаются взрывы и есть прилеты в разных районах города, - ГВА

херсон

В Херсонской городской военной администрации сообщили об обстреле российской армией разных районов города.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы. Есть прилеты в разных районах города", - говорится в сообщении.

Мрочко призвал херсонцев перейти в безопасные места.

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Автор: 

обстрел (27043) Херсон (2806)


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может пора по Белгороду пострелять в ответ?
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26.09.2023 15:52 Ответить
Своїм немає чим. А допомогою від любих друзів заборонено. Бопутіннападьот.На Європу.
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26.09.2023 16:19 Ответить
у нас есть С200 который уже умеет работать по земле, Нептун в виде берегового комплекса. Неужели не долетят? От границы до Белгородского аэропорта всего 40 км
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26.09.2023 22:29 Ответить
Можешь выйти на околицу Казачки, расставить булки и пустить коричневый снаряд в ненавистных *************, ибо больше легально нечем.
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26.09.2023 20:19 Ответить
 
 