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Швейцария продает Германии 25 Leopard 2, но с условием, что эти танки не попадут в Украину, - СМИ

танк,leopard2

Парламент Швейцарии разрешил продать Германии 25 танков Leopard 2, но только при условии, что они не попадут в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Swissinfo, передает Цензор.НЕТ.

Верхняя палата парламента приняла решение 25 голосами против 15 при трех воздержавшихся. Национальное собрание (нижняя палата) одобрило вывод танков из эксплуатации в июне. Решение о фактической перепродаже и ее сроках теперь принадлежит Федеральному совету (правительству).

В феврале правительство Германии обратилось к Швейцарии с просьбой выкупить у нее часть списанных танков немецкой компании Rheinmetall.

По данным Федерального совета, Берлин заверил, что если Швейцария проголосует "за", то танки не попадут в Украину. Наоборот, танки останутся в Германии или других странах ЕС или НАТО и заполнят пробелы в их арсеналах.

Читайте также: В Швейцарии будут расследовать попытку продажи танков Leopard 1 для Украины

Автор: 

Германия (6946) Швейцария (612) Leopard (115)


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Топ комментарии
+30
Вот ********.
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26.09.2023 16:30
+20
В Німеччині 300 Леопрадів. Німці куплять 25 швейцарських, а Україні передадуть 25 своїх і так далі і швейцарці залишаться спокійними
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26.09.2023 16:35
+10
Краще, нехай дадуть їх грекам, а від них ті ж Леопарди 2, але уже без швейцарського "нейтрального душка".
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26.09.2023 16:38
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Вот ********.
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26.09.2023 16:30 Ответить
лучше бы никто не сказал
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26.09.2023 16:33 Ответить
Божьи коровы, даже здесь хотят, между ******* и не ******* пройти ...
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26.09.2023 16:34 Ответить
та нє ані проста нєйтральниє-нєйтральна хранілі золота рєйха даже то что пєрєплавлялі із зубних коронок єврєєв сожонних в концтаборах а сєйчас бабло рашистскіх олігархов поддєрживающіх войну в Україні тоже там-оні просто нєйтральниє ублюдкі...
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26.09.2023 16:36 Ответить
Был скандал где-то в 1998 когда ночью вывозили документы на счета погибших евреев и один охранник спрятал папку и отнес в американское посольство.Тут один с швейцарским флагом в регистрации доказывал что это неправда ноя дал ссылку на эту историю.
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26.09.2023 17:06 Ответить
дело кристофера райли. Очень известное дело с очень дурным запахом от нацистов-швейцарцев
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27.09.2023 02:39 Ответить
Какие они НЕЙТРАЛЬНЫЕ , они хитродупые пособники мировых ТЕРРОРИСТОВ !
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26.09.2023 17:30 Ответить
ні ні кацапа, УРСР не була самостійним учасником міжнародних відносин, тільки з Мацкви і все що роилось то все кацапи і розкажи де на території України навчали німців? Що для німців поставило УРСР, документики покаж рідарок.
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27.09.2023 08:23 Ответить
Україна сама була під окупацією, тобі так, підарок, зрозуміло?
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27.09.2023 17:56 Ответить
Только отморозки могут такое писать, Швейцарцы уже сделали много шагов навстречу. Пересмотрели свою многовековую нейтральность, присоединились к части санкций. А если слушать комментаторов с цензора, то надо было послать сразу Германию, Францию, Швейцарию, Израиль, Италию и т д и отправится лизать чупа чупсы...
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26.09.2023 17:48 Ответить
коли хтось заради наживи свідомо бере на зберігання награбоване є співучасником злочину навіть якщо робить заяву що воно нейтральне...
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26.09.2023 17:59 Ответить
Якщо до війни Швейцарія імпортувала в середньому 20 тонн російського золота на рік, то лише за перші п'ять місяців цього року (2023) через Лондон до Швейцарії було ввезено 38 тонн золота з Росії. https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/30/7164829/

Швейцарія: І am not Gay but $20 is $20.
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26.09.2023 21:08 Ответить
швейцария нам должна отдать деньги за наворованные коронки. Это как минимум.
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27.09.2023 02:41 Ответить
Це означає що леопарди підуть тим в кого ще є совок, а нам віддадуть т72
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26.09.2023 16:32 Ответить
Краще, нехай дадуть їх грекам, а від них ті ж Леопарди 2, але уже без швейцарського "нейтрального душка".
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26.09.2023 16:38 Ответить
навіщо, номера переб'ємо, намалюємо балкенкрци і танки наші
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26.09.2023 16:41 Ответить
Коли ти маєш змогу допомогти, але не допомогаєш тому, хто потребує допомоги, це не нейтралітет. Це те, про що написано в найпершому коментарі
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26.09.2023 16:34 Ответить
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26.09.2023 16:35 Ответить
В Німеччині 300 Леопрадів. Німці куплять 25 швейцарських, а Україні передадуть 25 своїх і так далі і швейцарці залишаться спокійними
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26.09.2023 16:35 Ответить
Все так и есть…но у большинства комментаторов голова только рыбу глушить. Швейцария плохая и должна Украине как земля колхозу а не боневтик что в асфальт всю военную программу Пороха-Турчиновав асфальт закатывал.
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26.09.2023 17:38 Ответить
"Мы выберем Януковича, а вы должны ж. порвать за нас, не дать нам проиграть и принять сразу в ЕС и НАТО, ведь мы уже 10 лет такие же Европейцы как и вы и вообще всегда ими были"...
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26.09.2023 17:50 Ответить
Да…ка двое из ларца…. а еще мы за вас и есть будем.
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26.09.2023 18:00 Ответить
насчет рыбу глушить не согласен...не годится и для этого
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26.09.2023 19:14 Ответить
тогда кушать и сказки от ЗЕквартала слушать…
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26.09.2023 19:45 Ответить
а что будет когда закончатся 300 немецких леопардов?
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27.09.2023 02:42 Ответить
Разом з цими Леопардами закінчиться тільки населення росії
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27.09.2023 07:27 Ответить
Якщо отримавши ці машини німці зможуть передати нам власні то хто ж з нас буде проти, а от швейцарці із своєю нейтральністю дуже дивно себе поводять!!!
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26.09.2023 16:41 Ответить
Істеричок набігло .
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26.09.2023 16:42 Ответить
А зенітні ерлікони Гітлєру нейтрали з радістю продавали...
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26.09.2023 16:47 Ответить
Они еще продавали всю войну зенитные стволы Британии и прицелы СССР и немцы все это пропускали к портам.И если бы они тормознули хоть один выгон то американцы бы перекрыли поставки каучука в испанские и португальские порты.Так что швейцарцы первыми запустили договорняки.
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26.09.2023 17:10 Ответить
Треба їх тоді десантувати на Кенінсберг, якщо не можна в Україні 😅
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26.09.2023 16:47 Ответить
Я б здивувався якби було інакше. Підараси залишаються підарасами, і це єдина незмінна річ в буремному ********* світі. Нажаль. Нічого, карма штука така. Ще получать своє, суки.
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26.09.2023 16:53 Ответить
Швейцарцы продали Германии танки…..ты выбрала колени перед куйло чтобы в какой-то глаз заглянуть….а питарасы швейцарцы? СЮР
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26.09.2023 17:56 Ответить
Кхм - якшо шановний пан постійно добровільно "вибирає коліна" будьте такі ласкаві не екстраполюйте це на інших .
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26.09.2023 23:33 Ответить
на правду обижаться глупо….колени перед куйло выбирали 73% именно таких как ты терпил малоросских для кого Украина продажная порноактриса…украинец никогда колени не выбирал перед врагом…только рабы как ты
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27.09.2023 12:01 Ответить
О то пан в нас телепато-екстрасенс - чудово мені прям подібний фахівець потрібний . Напишіть будь ласка коли вже нарешті шості Древні Сувої вийдуть - а то Скайрім вже задобав.
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27.09.2023 20:43 Ответить
Иди ботики ЗЕермакам почисти и вопросы задавай ИМ, раб малоросский.Для меня Украина не шлюха продажная готовая дать с любой стороны…аАрмия Мова Вipa.
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28.09.2023 10:05 Ответить
Кацапські роги стирчать звідусіль в цьому повідомленні, так шо не відповідатиму нічого, просто скажу - ти обов'язково отримаєш своє, орче падло під впн. ЗСУ вже йдуть.
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27.09.2023 09:35 Ответить
ЗСУ конечно идут… а ты терпила коленная в тепле сидишь и в диван бздишь дрЫщ ты малоросский…ржунемогу))
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27.09.2023 12:03 Ответить
"нейтральні" гандони
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26.09.2023 17:03 Ответить
^баный позор.
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26.09.2023 17:11 Ответить
А немцам они не надо. У них разработан и пускается в серию новый.
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26.09.2023 17:53 Ответить
Дурні швейцарці не розуміють, що якщо б кацапосвині вдерлися би у європу, вони б насцялиб в прямому сенсі на їхній нейтралітет, і було б кожному буряту по 2 швейцарських рабів
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26.09.2023 18:03 Ответить
Бояться, щоб мехвод спаленого Леопарда не заговорив раптово з "розвідниками гру" на "чистій швейцарській мові"?
З дірки шапірки це б був паварот
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26.09.2023 18:29 Ответить
Німці купляють у Швейцарії, а ту саму кількість своїх передають нам. Що у цьому поганого?
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26.09.2023 18:46 Ответить
Бабло бізнесу рашки на крові мільйонів ні в чому не винних людей вкладене в швейцарські банки робить свою чорну справу!!!
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26.09.2023 19:05 Ответить
Шановні українці... А може напишіть щось ескімосам... ПОТРЕБУЄМО НАС 26 СОБАЧИХ САНІВ
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26.09.2023 19:26 Ответить
Інтересно а якщо швейцарським ножем заколоти кацапа це буде порушенням їхнього нейтралітету?
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26.09.2023 20:36 Ответить
А можно через жопу? Нет нельзя. А если через сраку? Надо подумать. Подумали мы. Пробуем в глаз. Но не моргать!
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26.09.2023 21:26 Ответить
 
 