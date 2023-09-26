Швейцария продает Германии 25 Leopard 2, но с условием, что эти танки не попадут в Украину, - СМИ

Парламент Швейцарии разрешил продать Германии 25 танков Leopard 2, но только при условии, что они не попадут в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Swissinfo, передает Цензор.НЕТ.

Верхняя палата парламента приняла решение 25 голосами против 15 при трех воздержавшихся. Национальное собрание (нижняя палата) одобрило вывод танков из эксплуатации в июне. Решение о фактической перепродаже и ее сроках теперь принадлежит Федеральному совету (правительству).

В феврале правительство Германии обратилось к Швейцарии с просьбой выкупить у нее часть списанных танков немецкой компании Rheinmetall.

По данным Федерального совета, Берлин заверил, что если Швейцария проголосует "за", то танки не попадут в Украину. Наоборот, танки останутся в Германии или других странах ЕС или НАТО и заполнят пробелы в их арсеналах.

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