В Венгрии к 5 годам приговорили украинского капитана судна Чаплинского после смертельной аварии на Дунае

В Венгрии к пяти годам тюрьмы приговорили украинца Юрия Чаплинского, капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, которое в мае 2019 столкнулось с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли 28 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Напомним, во время ливня в мае 2019 года судно "Русалка", на борту которого находились южнокорейские туристы, затонуло на Дунае в считанные секунды после аварии.

Катастрофа стала худшей за последние 30 лет на Дунае.

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Украинский капитан круизного лайнера Viking Sigyn Юрий Чаплинский отрицал свою вину, но был признан виновным в грубой халатности. Ожидается, что Чаплинский подаст апелляцию.

Венгерские прокуроры заявили в суде в марте 2020 года, что Чаплинский не уделил достаточного внимания и не сосредоточился на управлении кораблем в течение нескольких минут во время ливня.

"Он не почувствовал присутствия "Русалки", не выходил на связь и не подавал аварийных звуковых сигналов", – заявил в суде прокурор Миклош Новаки.

Круизный лайнер Viking Sigyn столкнулся с туристическим катером, когда оба судна проходили под будапештским мостом Маргит.

Семерых из 35 находившихся на борту спасли. Несколько тел нашли быстро, но другие были снесены по реке или заблокированы внутри судна. 25 из погибших были южнокорейцами. Капитан и член экипажа "Русалки" тоже погибли.

Только семь корейских пассажиров выжили в аварии, а один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Находящийся под стражей с 2019 года Чаплинский заявил суду, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.

"Я ни на минуту не могу избавиться от воспоминаний об этой страшной трагедии, не могу спать, и думаю, что с этим мне придется жить до конца жизни", – сказал он.

Суд одновременно оправдал 68-летнего мужчину по обвинению в неоказании помощи.

Напомним, в конце мая 2019 года корабль столкнулся на Дунае с прогулочным катером Hableány ("Русалка"), в результате чего погибли 28 человек, преимущественно туристы из Южной Кореи.

Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей.

В конце ноября прокуратура Венгрии выдвинула официальное обвинение.

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