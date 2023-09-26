Песков об "отрицании Молдовой всего российского" в стремлении к ЕС: "Россия и есть европейская ценность"

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдовы ошибается, считая, что европейские ценности заключаются в "отрицании всего российского", поскольку Россия является европейской ценностью. Кишиневу придется понять "цену своей ошибки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"К сожалению, нынешняя власть Кишинева и госпожа Санду видят в европейских ценностях обязательное отрицание всего российского. Это глубокая ошибка, потому что Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей, кто бы что ни говорил", - заявил Песков.

Так он прокомментировал слова президентки Молдовы Майи Санду о том, что для продвижения европейских ценностей в ее стране необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.

По его словам, в этом руководство Молдовы ошибается.

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"Они, на наш взгляд, совершают ошибку перед своим собственным народом, считая, что, развивая отношения с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка", - добавил спикер Кремля.

По мнению Пескова, "им придется понять цену этой ошибки".

"Эту цену будет платить народ этой страны", – констатировал Песков.