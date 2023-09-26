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Песков об "отрицании Молдовой всего российского" в стремлении к ЕС: "Россия и есть европейская ценность"

пєсков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдовы ошибается, считая, что европейские ценности заключаются в "отрицании всего российского", поскольку Россия является европейской ценностью. Кишиневу придется понять "цену своей ошибки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"К сожалению, нынешняя власть Кишинева и госпожа Санду видят в европейских ценностях обязательное отрицание всего российского. Это глубокая ошибка, потому что Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей, кто бы что ни говорил", - заявил Песков.

Так он прокомментировал слова президентки Молдовы Майи Санду о том, что для продвижения европейских ценностей в ее стране необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.

По его словам, в этом руководство Молдовы ошибается.

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"Они, на наш взгляд, совершают ошибку перед своим собственным народом, считая, что, развивая отношения с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка", - добавил спикер Кремля.

По мнению Пескова, "им придется понять цену этой ошибки".

"Эту цену будет платить народ этой страны", – констатировал Песков.

Автор: 

Молдова (1869) Песков Дмитрий (1861) россия (95454)


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Топ комментарии
+37
Скільки не називай гім...о цукеркою, воно такою не стане ...
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26.09.2023 16:54
+24

Росія сама і є європейська цінність
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26.09.2023 16:56
+23
Це твоя підерація помилка цивілізації!
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26.09.2023 16:55
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Скільки не називай гім...о цукеркою, воно такою не стане ...
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26.09.2023 16:54 Ответить
"йоршіка", натхненного виступом папи Франциска, панєсло!
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26.09.2023 19:12 Ответить
Коли ти вже здохнеш, гніда?
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26.09.2023 16:55 Ответить
От тому я і не вірю в божка... Справедливість варто встановлювати виключно власними руками. Ніякий христя чи янголочок не допоможуть. Якщо без ідола не життя, то краще Будда - реальна людина, котра дійсно несла мир, мудрість і самовдосоналення в цей світ, а не міфічні персонажі ((( Я не буддист, там дослідити всього життя не вистачить - це не християн и чи мусліми: прочитав одну книжулю, і щасливий все життя ))) А ще скажу простіше: буда б більшість людей буддистами, то й воєн не було б (або ж просто розумнішими).
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26.09.2023 17:04 Ответить
Гавно ценна тока для мух-але навіть всі мухи світу не переконають мене що гавно ета вкусна...
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26.09.2023 16:55 Ответить
Це твоя підерація помилка цивілізації!
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26.09.2023 16:55 Ответить
Это новый анекдот от этого пучеглазого утырка?
Россия это не Европа и даже не Азия, Россия это жопа даже не Азии, Россия это - Азиопа.
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26.09.2023 16:56 Ответить
якщо навіть не анекдот - то це така ідеологія, рашизм називається, в якій однією із опор є звичайнісінька брехня з перекрученням всіх постулатів класичної філософії.
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26.09.2023 17:31 Ответить

Росія сама і є європейська цінність
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26.09.2023 16:56 Ответить
Така ж цінність, як злоякісна пухлина
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26.09.2023 16:56 Ответить
Ні, Піськов, це як у тварини: і голова, є тіло, а є фекалії - так ваше утворення це останнє, також поруч лежало (((
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26.09.2023 16:57 Ответить
Виливати відро з гімном через вікно це європейська цінність
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26.09.2023 16:57 Ответить
московия есть гигантская помойка между Украиной и США. Населена дикими племенами русни. Они там какому-то плешивому ***** поклоняются и вяленому трупу одного людоеда-сифилитика. А главный национальный герой них - жирный гомосек рамзанка дыров.
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26.09.2023 16:58 Ответить
от саме тому росія просто не має права існувати. І саме Европа в цому зацікавлена, якщо не хоче бути "русіфікована".
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26.09.2023 16:58 Ответить
Все не можу зрозуміти що мене в них більше дратує.Їхня тупісьть або їхня хамство.Скорійш і те і те.
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26.09.2023 16:59 Ответить
це називається "типовий рашизм"
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26.09.2023 19:00 Ответить
росія є Європа?
Та ні, то сRана жопа!
росія -смерть і сльози,
Брехня і всім погрози!
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26.09.2023 17:00 Ответить
" бо Росія сама і є європейська цінність. Це частина загальних європейських цінностей, хто б що не говорив" - як би Європа мала форму жопи, то рашка була б її глибоким очком, а всі її цінності були б чисто фекального дослідницького плану: "як існують простійші організми в суцільному гівні?"
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26.09.2023 17:09 Ответить
тарганів об'ївся чи шо?
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26.09.2023 17:10 Ответить
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26.09.2023 17:10 Ответить
А рабсіяни ніяк не второпають, що назва їхнього міста"Мытищи" - від українського слова "мито", а не від от монгольсько-тюркського слова «тамга».

От і все про європейські цінності рабсіян.
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26.09.2023 17:45 Ответить
На гівні сметани не буває. )
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26.09.2023 17:11 Ответить
Прикольная фразочка. Записал.
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26.09.2023 17:30 Ответить
Дякую. Авторські права належать не мені. )
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26.09.2023 17:32 Ответить
Буває, якщо на виході расія
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26.09.2023 19:18 Ответить
Це в нього така логіка, по аналогії, наприклад, з рідкоземельними металами: чим менше цієї "цінності" - тим вона дорожча))).
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26.09.2023 17:14 Ответить
Німецька фотка часів Другої світової в рашці. Напис перекладається: Тут починається дупа світу))

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26.09.2023 17:17 Ответить
Він мабуть покійного Маккейна не слухав.Він ще давно казав:Росія-це бензоколонка ане європейська ціннисть.
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26.09.2023 17:19 Ответить
ты себя видел? глянь, коли не лень. и ты поймешь, во взгляде своем пьяном, что то что кажется таким - совсем не то...

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26.09.2023 17:23 Ответить
Росія вже давно не є Європою.
Із задуманого Петром Першим двоголового орла, який дивиться одночасно і на Захід і на Схід, європейська голова вже відсохла і впала.
А голова азитська також використовується не за призначенням. У цю голову Азія росію "імєєт".
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26.09.2023 17:23 Ответить
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26.09.2023 17:24 Ответить
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26.09.2023 17:29 Ответить
роzzия - это выгребная яма Цивилизации, с соответствующим попутным газом и нефтью
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26.09.2023 17:30 Ответить
Піськов "сама і є європейська цінність."
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26.09.2023 17:31 Ответить
гівняна цінність
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26.09.2023 17:59 Ответить
А як же "Росія-Афріка"?
Бо ж Європою РФ не вважають навіть біженці з Судану та Лівії, це лише транзітний пункт на шляху до польского кордону.
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26.09.2023 18:06 Ответить
говно кацапское,вы не европа,вы хуже африки!
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26.09.2023 18:11 Ответить
Песков бесится, что его "сыночек" сильно похож на Кеосаяна (мужа Симоньян).
Видно, у Навки была течка, а у Симоньян - критические дни.
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26.09.2023 18:15 Ответить
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26.09.2023 18:21 Ответить
Сынка подальше от позора назвали Майкл Чоулз.
Майкл Дмитриевич Чоулз.
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26.09.2023 18:22 Ответить
Пора очки покупать, папочка...

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26.09.2023 19:03 Ответить
там на касапстані - це не один такий клоун піськов. Там таких вдосталь, от ще один:



https://t.me/Sharp_Ukraine/17546 Олег Шарп каже, що:

"🍁 Мєдвєдєв - як приклад розумової деградації в умовах розвитого путінізму".
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26.09.2023 18:37 Ответить
Отак подивишся здаля
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш...
СКОТИНА!
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26.09.2023 18:56 Ответить
китайською, і на колінах... тоді може хто повірить
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26.09.2023 19:49 Ответить
Оце так висер!
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26.09.2023 21:07 Ответить
Новий вид мавп на Землі появився в 1721 році ... згідно указу Петра 1 і називається макакарос. Надзвичайно стійкий вид щодо розвитку, відзначається лише ростом агресивності. Можливе розміщення осіб в зоопарку, лише на території тераріуму.
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26.09.2023 22:08 Ответить
 
 