Песков об "отрицании Молдовой всего российского" в стремлении к ЕС: "Россия и есть европейская ценность"
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Молдовы ошибается, считая, что европейские ценности заключаются в "отрицании всего российского", поскольку Россия является европейской ценностью. Кишиневу придется понять "цену своей ошибки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"К сожалению, нынешняя власть Кишинева и госпожа Санду видят в европейских ценностях обязательное отрицание всего российского. Это глубокая ошибка, потому что Россия сама и есть европейская ценность. Это часть общих европейских ценностей, кто бы что ни говорил", - заявил Песков.
Так он прокомментировал слова президентки Молдовы Майи Санду о том, что для продвижения европейских ценностей в ее стране необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.
По его словам, в этом руководство Молдовы ошибается.
"Они, на наш взгляд, совершают ошибку перед своим собственным народом, считая, что, развивая отношения с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка", - добавил спикер Кремля.
По мнению Пескова, "им придется понять цену этой ошибки".
"Эту цену будет платить народ этой страны", – констатировал Песков.
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Россия это не Европа и даже не Азия, Россия это жопа даже не Азии, Россия это - Азиопа.
Росія сама і є європейська цінність
Та ні, то сRана жопа!
росія -смерть і сльози,
Брехня і всім погрози!
От і все про європейські цінності рабсіян.
Із задуманого Петром Першим двоголового орла, який дивиться одночасно і на Захід і на Схід, європейська голова вже відсохла і впала.
А голова азитська також використовується не за призначенням. У цю голову Азія росію "імєєт".
Бо ж Європою РФ не вважають навіть біженці з Судану та Лівії, це лише транзітний пункт на шляху до польского кордону.
Видно, у Навки была течка, а у Симоньян - критические дни.
Майкл Дмитриевич Чоулз.
https://t.me/Sharp_Ukraine/17546 Олег Шарп каже, що:
"🍁 Мєдвєдєв - як приклад розумової деградації в умовах розвитого путінізму".
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш...
СКОТИНА!