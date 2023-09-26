В случае продажи имущества ООО "Укрбуд Девелопмент" стоимостью более 200 млн гривен, деньги получат жена Микитася и теща, а не другие кредиторы, - источник

В случае удовлетворения судами текущего реестра кредиторов "Укрбуда", деньги, полученные после продажи имущества ООО "Укрбуд Девелопмент" в размере 207 947 438 гривен получает Наталья Микитась - жена экс-нардепа Максима Микитася - и ее мать Красножен Валентина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Как известно из открытых данных, инициатором банкротства ООО "Укрбуд Девелопмент" стала именно жена Микитася - Наталья Микитась. Сумма ее требований, выдвигаемых к "Укрбуду" – 87 145 366 гривен. При этом должник признал требования именно Микитась Натальи, в отличие от требований других кредиторов.

Еще одним кредитором ООО "Укрбуд Девелопмент" выступает компания "К'Ю.С.М. ГРУП" с требованиями к должнику на сумму 120 802 072 гривен. Владелицей указанного общества является Красножен Валентина Павловна, теща Максима Микитася.

Итак, в случае удовлетворения судами такого реестра кредиторов "Укрбуда", деньги, полученные после продажи имущества ООО "Укрбуд Девелопмент" в размере 207 947 438 гривен, получает Наталья Микитась и ее мать Красножен Валентина.

В то же время, как отмечается, Микитась активно отрицает требования ФК "ЖИЛОКАПИТАЛ". С постановления суда по делу о банкротстве "Укрбуда" становиться понятно, что в период с 2014 по 2018 годы ФК "ЖИЛОКАПИТАЛ" передала застройщику денежные средства инвесторов в сумме 3 122 544 599 гривен, при этом должником свои обязательства выполнены не были. Также отмечается, что это происходило именно тогда, когда Микитась единолично осуществлял руководство "Укрбудом".

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Напомним, в прошлом году Микитась провел пресс-конференцию, на которой обвинил бывшего гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и бизнесмена Дмитрия Федотенкова в рейдерстве и массовом хищении активов компании.

Он рассказал, что в 2019 г. директором Майбородой был привлечен якобы для инвестирования своего соседа ресторатора Федотенкова, который, по словам Микитася, "фактически и стал организатором хищения активов "Укрбуда". 2 октября 2019 года Майборода и Федотенков по сфальсифицированной доверенности переоформили ООО "Укрбуд Девелопмент" из "Базерт Девелопмент ЭлЭлПи", единственным бенефициаром которой был Микитась, на Василия Полевого и Евгения Дикина". Тогда Микитась потерял контроль над компанией. Он утверждал, что "Укрбуд" мог все достроить, имел на балансе более 200 дорогих объектов, а главной предпосылкой "падения "Укрбуда" стало рейдерство.

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Адвокаты рассказали, что рейдеры вывели из "Укрбуда" денежные активы и объекты недвижимости более чем на 100 миллионов долларов. В частности, осенью 2019-го Микитась заключил меморандум с Федотенковым, который инвестирует в "Укрбуд" 35 миллионов долларов. Тогда же Федотенков выдал расписку, что дал в долг Микитасю 11 миллионов долларов и еще один документ на 2 миллиона долларов. Но через неделю компания вдруг была переоформлена на Дикина и Полевого, не имеющих никакого отношения к строительному бизнесу. Проблемные активы передали "Киевгорстрою", а остальные активы и объекты почти на 100 млн долларов, по словам Микитася и его адвокатов, Федотенков и Майборода вывели из компании.

Бывший нардеп инициировал расследование относительно Майбороды, Федотенкова и их сообщников. По словам Микитася, ГБР были переданы доказательства о хищении активов предприятия на сумму более 60 миллионов долларов. Расследование ведется ГБР, потому что предполагается, что к хищению "Укрбуда" причастны работники правоохранительных органов.

Сейчас, после решения министра юстиции и выводов Центральной коллегии Министерства юстиции, отменены регистрационные действия, в результате которых Микитась потерял корпоративные права на свою компанию, а снятие судом ареста - открытый законный путь для возвращения ООО "Укрбуд Девелопмент" компании владельцу. Это решение может положить конец долгой истории борьбы владельца с рейдерами. Урегулирование ситуации прав собственности на компанию застройщика может посодействовать ускорению процесса сдачи жилых объектов и ускорить ход расследования по резонансному делу "Укрбуда".