В случае продажи имущества ООО "Укрбуд Девелопмент" стоимостью более 200 млн гривен, деньги получат жена Микитася и теща, а не другие кредиторы, - источник
В случае удовлетворения судами текущего реестра кредиторов "Укрбуда", деньги, полученные после продажи имущества ООО "Укрбуд Девелопмент" в размере 207 947 438 гривен получает Наталья Микитась - жена экс-нардепа Максима Микитася - и ее мать Красножен Валентина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Как известно из открытых данных, инициатором банкротства ООО "Укрбуд Девелопмент" стала именно жена Микитася - Наталья Микитась. Сумма ее требований, выдвигаемых к "Укрбуду" – 87 145 366 гривен. При этом должник признал требования именно Микитась Натальи, в отличие от требований других кредиторов.
Еще одним кредитором ООО "Укрбуд Девелопмент" выступает компания "К'Ю.С.М. ГРУП" с требованиями к должнику на сумму 120 802 072 гривен. Владелицей указанного общества является Красножен Валентина Павловна, теща Максима Микитася.
Итак, в случае удовлетворения судами такого реестра кредиторов "Укрбуда", деньги, полученные после продажи имущества ООО "Укрбуд Девелопмент" в размере 207 947 438 гривен, получает Наталья Микитась и ее мать Красножен Валентина.
В то же время, как отмечается, Микитась активно отрицает требования ФК "ЖИЛОКАПИТАЛ". С постановления суда по делу о банкротстве "Укрбуда" становиться понятно, что в период с 2014 по 2018 годы ФК "ЖИЛОКАПИТАЛ" передала застройщику денежные средства инвесторов в сумме 3 122 544 599 гривен, при этом должником свои обязательства выполнены не были. Также отмечается, что это происходило именно тогда, когда Микитась единолично осуществлял руководство "Укрбудом".
Напомним, в прошлом году Микитась провел пресс-конференцию, на которой обвинил бывшего гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду и бизнесмена Дмитрия Федотенкова в рейдерстве и массовом хищении активов компании.
Он рассказал, что в 2019 г. директором Майбородой был привлечен якобы для инвестирования своего соседа ресторатора Федотенкова, который, по словам Микитася, "фактически и стал организатором хищения активов "Укрбуда". 2 октября 2019 года Майборода и Федотенков по сфальсифицированной доверенности переоформили ООО "Укрбуд Девелопмент" из "Базерт Девелопмент ЭлЭлПи", единственным бенефициаром которой был Микитась, на Василия Полевого и Евгения Дикина". Тогда Микитась потерял контроль над компанией. Он утверждал, что "Укрбуд" мог все достроить, имел на балансе более 200 дорогих объектов, а главной предпосылкой "падения "Укрбуда" стало рейдерство.
Адвокаты рассказали, что рейдеры вывели из "Укрбуда" денежные активы и объекты недвижимости более чем на 100 миллионов долларов. В частности, осенью 2019-го Микитась заключил меморандум с Федотенковым, который инвестирует в "Укрбуд" 35 миллионов долларов. Тогда же Федотенков выдал расписку, что дал в долг Микитасю 11 миллионов долларов и еще один документ на 2 миллиона долларов. Но через неделю компания вдруг была переоформлена на Дикина и Полевого, не имеющих никакого отношения к строительному бизнесу. Проблемные активы передали "Киевгорстрою", а остальные активы и объекты почти на 100 млн долларов, по словам Микитася и его адвокатов, Федотенков и Майборода вывели из компании.
Бывший нардеп инициировал расследование относительно Майбороды, Федотенкова и их сообщников. По словам Микитася, ГБР были переданы доказательства о хищении активов предприятия на сумму более 60 миллионов долларов. Расследование ведется ГБР, потому что предполагается, что к хищению "Укрбуда" причастны работники правоохранительных органов.
Сейчас, после решения министра юстиции и выводов Центральной коллегии Министерства юстиции, отменены регистрационные действия, в результате которых Микитась потерял корпоративные права на свою компанию, а снятие судом ареста - открытый законный путь для возвращения ООО "Укрбуд Девелопмент" компании владельцу. Это решение может положить конец долгой истории борьбы владельца с рейдерами. Урегулирование ситуации прав собственности на компанию застройщика может посодействовать ускорению процесса сдачи жилых объектов и ускорить ход расследования по резонансному делу "Укрбуда".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не повинні гроші покидати сім'ю!
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи ін пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та ін. вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але знаючи проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!...
Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та ін.контролюючих, немає ні претензій ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ таинадати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади були проігноровані! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме не законне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку організатори кооперативів чинять перешкоди! .Інформація для киян: КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.