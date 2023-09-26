Египет ведет переговоры с Россией о покупке миллиона тонн российской пшеницы, - Bloomberg

Египет и Россия ведут переговоры относительно соглашения между правительствами, в рамках которого планируется закупить миллион тонн российской пшеницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Издание узнало об этом от лиц, знакомых с ходом переговоров, говоривших на условиях анонимности.

Пока не известно, насколько близки стороны к соглашению.

Отмечается, что Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы и его закупки тщательно отслеживаются как глобальный эталон. В прошлом году его государственный покупатель начал бронировать определенное количество пшеницы в частных переговорах, что означает отход от традиционного процесса закупки зерна через тендеры, а с начала года ему было разрешено импортировать зерно и растительное масло через соглашения между правительствами.

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Ранее сообщалось, что Египет решил закупить почти полмиллиона тонн пшеницы во Франции и Болгарии вместо того, чтобы покупать ее у России.