Египет ведет переговоры с Россией о покупке миллиона тонн российской пшеницы, - Bloomberg
Египет и Россия ведут переговоры относительно соглашения между правительствами, в рамках которого планируется закупить миллион тонн российской пшеницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Издание узнало об этом от лиц, знакомых с ходом переговоров, говоривших на условиях анонимности.
Пока не известно, насколько близки стороны к соглашению.
Отмечается, что Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы и его закупки тщательно отслеживаются как глобальный эталон. В прошлом году его государственный покупатель начал бронировать определенное количество пшеницы в частных переговорах, что означает отход от традиционного процесса закупки зерна через тендеры, а с начала года ему было разрешено импортировать зерно и растительное масло через соглашения между правительствами.
Ранее сообщалось, что Египет решил закупить почти полмиллиона тонн пшеницы во Франции и Болгарии вместо того, чтобы покупать ее у России.
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Може, і домовлятися не буде про шо
Ну що таке 1 млн тон? - На німексі зараз по 217 баксів за тону. Питання 217 млн. доларів. Причому, наголошую, це 217 млн. виручки, а не прибутку.
Україна не тільки аграрна країна.
Звичайно, за усі ринки і особливо ринки пшениці треба боротись. Бо це складає значну частину нашого експорту. Але потрібно враховувати просту арифметику - що ми отримаємо і що ми втратимо в разі певних наших дій. Розкажіть хто це нашому Найвеличнішому, хай він просто порахує, скільки нам дають допомоги і скільки ми можемо отримати прибутку в разі його перемоги в нікому не потрібних торгівельних війнах.
Ринок пшениці апріорі не можна забрати. Зараз кацапи заблокували торгівлю, значить пруть фараонам свою пшеницю. Завтра ми розфігачимо їм порти - і кацапська пшениця там і зігніє. Єгипет купить зерно у Бразилії чи Аргентини.
Але, якщо вибирати, що кацапам краще пошкодити, то по пшениці - це мізер. Треба бити нафту-газ, от тоді вони завиють.
"Так, найбільше агропродукції за цей період Україна експортувала в Китай (на 795 млн дол), Індію (741 млн дол), Єгипет (737 млн дол), Туреччину (684 млн дол) і Нідерланди (641 млн дол)"
Кацапи зараз зроблять довгостроковий контракт й все.
Ще хтось хоче після війни на червоне море полетіти, на піраміди подивитися,?
Х...й сосати абрекам
під дурака косить, а бабло відробляє чьотко!