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Египет ведет переговоры с Россией о покупке миллиона тонн российской пшеницы, - Bloomberg

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Египет и Россия ведут переговоры относительно соглашения между правительствами, в рамках которого планируется закупить миллион тонн российской пшеницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Издание узнало об этом от лиц, знакомых с ходом переговоров, говоривших на условиях анонимности.

Пока не известно, насколько близки стороны к соглашению.

Отмечается, что Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы и его закупки тщательно отслеживаются как глобальный эталон. В прошлом году его государственный покупатель начал бронировать определенное количество пшеницы в частных переговорах, что означает отход от традиционного процесса закупки зерна через тендеры, а с начала года ему было разрешено импортировать зерно и растительное масло через соглашения между правительствами.

Читайте также: Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбе США, - СМИ

Ранее сообщалось, что Египет решил закупить почти полмиллиона тонн пшеницы во Франции и Болгарии вместо того, чтобы покупать ее у России.

Автор: 

Египет (772) пшеница (61) россия (95454)


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Топ комментарии
+11
спижженої в Україні
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26.09.2023 17:50
+8
Давно до Новоросійська нічого не заходило, з берегів України.
Може, і домовлятися не буде про шо
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26.09.2023 17:52
+6
розваліть їм порт Новоросійск. шо соплі жуємо?
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26.09.2023 18:02
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спижженої в Україні
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26.09.2023 17:50 Ответить
Давно до Новоросійська нічого не заходило, з берегів України.
Може, і домовлятися не буде про шо
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26.09.2023 17:52 Ответить
Наші умільці склепали торпеду. Мабуть скоро буде великий бах
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26.09.2023 18:11 Ответить
Санкції ж-бо діють!
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26.09.2023 17:56 Ответить
Ну може в суд якийсь подати на любителів котячої сцянини?
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26.09.2023 17:59 Ответить
Торгівля краденим. Ст.142 п4 КК України. До трухлят.
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26.09.2023 18:01 Ответить
розваліть їм порт Новоросійск. шо соплі жуємо?
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26.09.2023 18:02 Ответить
Всьому свій час.

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26.09.2023 18:34 Ответить
А наркоша хвилюється що в Африці голод
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26.09.2023 18:14 Ответить
При чому тут санкції, дебіли, Єгипет був (разом з Китаєм) до сьогодні найбільшим імпортером пшениці, в нас забирають ринок пшениці кацапи, й ссуть в уші що все добре. Як в нас вкрали ринок літаків, як вкрали ринок турбін, як до цього вкрали ринки зброї, як вкрали багато інших ринків! ******* кулеба сидить соплі жує - а в нас вкрадають ринки!!! Чим бл$ть зароблятиме скоро, піз%$ю торгувати?
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26.09.2023 18:17 Ответить
Він має особисто застрелити міністра сільського господарства росії?
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26.09.2023 18:36 Ответить
Ні в якому разі, бо якщо дати це доручення кулєбі, то він по перше прострелить собі ногу, потім взагалі загубить зброю, а наприкінці ще зробить фотку з єрмаком.
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26.09.2023 18:53 Ответить
Усі крики навколо пшениці не знаю на кого розраховані. Особливо претензії до поляків, які нам допомагають у всьому а можливість барижити декому прикрили.
Ну що таке 1 млн тон? - На німексі зараз по 217 баксів за тону. Питання 217 млн. доларів. Причому, наголошую, це 217 млн. виручки, а не прибутку.
Україна не тільки аграрна країна.
Звичайно, за усі ринки і особливо ринки пшениці треба боротись. Бо це складає значну частину нашого експорту. Але потрібно враховувати просту арифметику - що ми отримаємо і що ми втратимо в разі певних наших дій. Розкажіть хто це нашому Найвеличнішому, хай він просто порахує, скільки нам дають допомоги і скільки ми можемо отримати прибутку в разі його перемоги в нікому не потрібних торгівельних війнах.
Ринок пшениці апріорі не можна забрати. Зараз кацапи заблокували торгівлю, значить пруть фараонам свою пшеницю. Завтра ми розфігачимо їм порти - і кацапська пшениця там і зігніє. Єгипет купить зерно у Бразилії чи Аргентини.
Але, якщо вибирати, що кацапам краще пошкодити, то по пшениці - це мізер. Треба бити нафту-газ, от тоді вони завиють.
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26.09.2023 20:45 Ответить
При чому тут Польща? Я кажу виключно про наслідки того, що нам загрожує. https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/3/649304/ Джерело :

"Так, найбільше агропродукції за цей період Україна експортувала в Китай (на 795 млн дол), Індію (741 млн дол), Єгипет (737 млн ​​дол), Туреччину (684 млн дол) і Нідерланди (641 млн дол)"

Кацапи зараз зроблять довгостроковий контракт й все.
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26.09.2023 20:57 Ответить
Ну що
Ще хтось хоче після війни на червоне море полетіти, на піраміди подивитися,?
Х...й сосати абрекам
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26.09.2023 18:18 Ответить
На жаль як літали так і літають, і далі будуть літать!
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26.09.2023 20:28 Ответить
думаю треба ******* порти і все кораблі шо перевозять пшеницю кацапську
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26.09.2023 18:31 Ответить
а вся гнали на гутеріша.
під дурака косить, а бабло відробляє чьотко!
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26.09.2023 18:34 Ответить
Треба знищити логістичні вузли...... Волго-донський канал, порти Новоросійськ і її військову інфраструктуру, Сочі .
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26.09.2023 20:42 Ответить
Є країни, яким не тхне..
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26.09.2023 21:22 Ответить
 
 