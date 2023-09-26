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Новости
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Шмыгаль о "зерновом кризисе": Всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры

шмигаль

Украинское зерно не оказывает существенного влияния на европейские рынки, в то время как украинские аграрии находятся в гораздо худшем положении, чем западные коллеги.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы искренне признательны нашим партнерам из Европейской комиссии за координацию в вопросе экспорта украинской аграрной продукции. В условиях российской черноморской блокады, при почти ежедневных атаках на наши зернохранилища и порты. В условиях, когда обеспечение наших сил безопасности и обороны напрямую зависит от наших доходов, нам нужен аграрный экспорт", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что разговоры о том, что украинское продовольствие вредит польским, словацким или венгерским фермерам, являются спекуляцией. "Наше зерно существенно не влияет на цены в соседних государствах, в то время как наши аграрии находятся в гораздо худшем и более тяжелом положении, чем их западные коллеги. У нас нет и никогда не было цели нанести ущерб фермерам соседних стран", - добавил он.

Он напомнил, что для разрешения "зернового кризиса" Украина представила свой план и Европейская комиссия его поддержала. В частности, речь идет о механизме верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции. По словам премьера, 28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, где эти предложения будут финализированы, чтобы план начал действовать как можно быстрее.

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"Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению… У нас нет этому ни логического, ни экономического объяснения", - посетовал Шмыгаль.

Также он рассказал, что подписал постановление о внедрении механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. "Уже готовим к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения. Спасибо за это, Украина очень ценит ответственное партнерство. Благодарны всем соседям, открытым к компромиссу. В свою очередь всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры, где ставка слишком высока – наше единство и наша солидарность", - подчеркнул Шмыгаль.

"Поэтому еще раз призываю быть едиными в защите наших общих ценностей, в защите нашего общего будущего, в защите нашего общего европейского дома", - резюмировал он.

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Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая предприняла такие же шаги, жалобу в ВТО.

Автор: 

зерно (1070) заседание правительства (129) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+7
Вже не цікаво. Шукайте новеньке шоу, щоб відволікти увагу від,
"Білий дім надіслав перелік реформ, які має провести Україна для продовження допомоги, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ "
Джерело:
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26.09.2023 18:14
+6
Наркоман розісрався з усіма. Невистачає ще розісратись з поляками
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26.09.2023 18:06
+3
****, ВЕРНИ ВОЕННЫМ ДОПЛАТЫ!
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26.09.2023 18:04
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****, ВЕРНИ ВОЕННЫМ ДОПЛАТЫ!
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26.09.2023 18:04 Ответить
Кому не повернули?30 повернули....трохи затримки,да не спорю.Але повернули.Чи ви про военкомати???Туди повернути..?
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26.09.2023 18:24 Ответить
Наркоман розісрався з усіма. Невистачає ще розісратись з поляками
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26.09.2023 18:06 Ответить
Не розісратися, а дійти до порозуміння.
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26.09.2023 18:15 Ответить
З ким конкретно розісрався зепідр?! З польською курвою, яка не хоче виконувати договір Україна-ЄС про вільний ринок?
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26.09.2023 19:02 Ответить
******* сам себе?
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26.09.2023 18:06 Ответить
Вже не цікаво. Шукайте новеньке шоу, щоб відволікти увагу від,
"Білий дім надіслав перелік реформ, які має провести Україна для продовження допомоги, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ "
Джерело:
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26.09.2023 18:14 Ответить
Нічого цікавого там немає. Там окрім збільшення кількості наглядових структур та чисельності їх працівників нічого нема. Але ж це ми й самі дуже жваво робимо. Тисячі наглих мордатих молодиків з Податкової, НАБУ, САП, ДБР,просто поліції у шкарпетках за сотні гривень ми вже маємо. Але мусимо мати ще більше. Як їх всіх прогодувати?
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26.09.2023 18:22 Ответить
Ну про ваші цінності і майбутнє - то вже дуже цинічно. От на московії ваші "цінності" розуміють. І майбутнє таких крадіїв там... Або за ґратами...
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26.09.2023 18:18 Ответить
А істеричні позови до СУДу "на все та на вся" - то, "діалог", або криворіжська НАХАБНА "політика"?
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26.09.2023 18:49 Ответить
Тобто коли польська курва заборонила ввезення майже усієї агропродукції з України, всупереч договорам і домовленостям - це нормально? Опудало проплачене, іди звідси.
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26.09.2023 19:03 Ответить
Якім конкретно договорам та домовленостям?
Тим, по якім діють квоти ЄС і які квоти, наші доблесні аграрії перебільшили у перші же два місяця експорту?
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26.09.2023 19:14 Ответить
Запрет на ввоз зерна был 17-18 апреля. Сейчас 26 сентября.
И где был ваш диалог?
Зато быкований - полно, вплоть до обращения в СОТ.
Как только Польша сделала заявления по вооружению и содержанию наших беженцев, вот тут вы сразу вспомнили про диалог.
Понимая, что на выборах вам народ этого не простит.
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26.09.2023 19:04 Ответить
Який діалог ? Якись хабарники та аферисти продавали зерно на внутреньому ринку Польші попри домовленностей. І президент України і Премьєр стали на захист цих корупціонерів яки не мають неякого отношення к фермерам України. Ця криза нам і чрез 10 років вилезе боком !
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26.09.2023 19:17 Ответить
***** и Шмыгаля и его диалог. *****, в стране производящей минимум 10 % мирового зерна
хлеб для населения дорожает, как на дрожжах.
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26.09.2023 19:24 Ответить
"зеленим" вішати лапшу українському народові,що сцяти прот вітру.Як би не сцяли,обісцяними будуть .А це що врегульовано чи ще ні???-Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, просять Україну відкликати позов до Світової організації торгівлі щодо заборони групи на експорт української агропродукції.
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26.09.2023 19:51 Ответить
Мені вже давно цікаво у яке місце Шмигаля Єрмак засува руку, щоб здавалося, що це Шмигаль сам говорить.
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26.09.2023 22:56 Ответить
 
 