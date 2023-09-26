Шмыгаль о "зерновом кризисе": Всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры

Украинское зерно не оказывает существенного влияния на европейские рынки, в то время как украинские аграрии находятся в гораздо худшем положении, чем западные коллеги.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы искренне признательны нашим партнерам из Европейской комиссии за координацию в вопросе экспорта украинской аграрной продукции. В условиях российской черноморской блокады, при почти ежедневных атаках на наши зернохранилища и порты. В условиях, когда обеспечение наших сил безопасности и обороны напрямую зависит от наших доходов, нам нужен аграрный экспорт", - отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что разговоры о том, что украинское продовольствие вредит польским, словацким или венгерским фермерам, являются спекуляцией. "Наше зерно существенно не влияет на цены в соседних государствах, в то время как наши аграрии находятся в гораздо худшем и более тяжелом положении, чем их западные коллеги. У нас нет и никогда не было цели нанести ущерб фермерам соседних стран", - добавил он.

Он напомнил, что для разрешения "зернового кризиса" Украина представила свой план и Европейская комиссия его поддержала. В частности, речь идет о механизме верификации и авторизации четырех видов аграрной продукции. По словам премьера, 28 сентября будет следующая встреча координационной платформы по вопросам экспорта и транзита, где эти предложения будут финализированы, чтобы план начал действовать как можно быстрее.

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"Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению… У нас нет этому ни логического, ни экономического объяснения", - посетовал Шмыгаль.

Также он рассказал, что подписал постановление о внедрении механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран. "Уже готовим к подписанию документы с Румынией и Болгарией. Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения. Спасибо за это, Украина очень ценит ответственное партнерство. Благодарны всем соседям, открытым к компромиссу. В свою очередь всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры, где ставка слишком высока – наше единство и наша солидарность", - подчеркнул Шмыгаль.

"Поэтому еще раз призываю быть едиными в защите наших общих ценностей, в защите нашего общего будущего, в защите нашего общего европейского дома", - резюмировал он.

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Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая предприняла такие же шаги, жалобу в ВТО.