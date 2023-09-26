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СБУ задержала по делу о наркотиках Карбенюка - соисполнителя второго нападения на Стерненко

стерненко,карбенюк

За организацию схемы поставки кокаина, провозимого во внутренних органах, правоохранители задержали Константина Карбенюка - соисполнителя второго нападения на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко.

"Задержан соисполнитель 2-го нападения на меня Константин Карбенюк. Но не за то нападение, когда мне стреляли в затылок. Карбенюк организовал схему поставки кокаина, который провозили во внутренних органах. Задержали его и сообщников сотрудники СБУ", - написал Стерненко.

По словам активиста, Карбенюк был охранником советника начальника полиции области Руслана Форостяка. Для нападения на Стерненко Форостяк предоставил Карбенюку соответствующее указание и личный автомобиль, на котором он же ездил на работу. Карбенюк пытался догнать Стерненко, когда тот гонялся за исполнителем покушения Абзалом Баймукашевым, но побоялся свидетелей и скрылся.

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Как отмечает Стерненко, полиция тогда его задержала и отпустила. А дело о покушении закрыло. Наказали только исполнителя Баймукашева, потому что он его и задержал. Недавно тот получил 10 лет.

"Позже наш "герой" отличился в Николаевской области. Он похищал гражданина Польши и вез его в багажнике. Когда его задержали, он попал в СИЗО. Затем суд йоги выпустил, и вот он уже стал таскать кокаин. Очень показательная история о трухановско-мусорской шестерке, которая без всякого наказания и дальше совершала преступления", - добавил активист.

Стерненко напомнил, что организатора другого нападения на него – Александра Подобедова – тоже никто не задержал. Он продолжает заниматься рэкетом и бандитизмом. А в суд он попал только раз - как свидетель против Стерненко по делу покушения, которое он организовал.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Автор: 

задержание (6675) покушение (1033) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+22
ти теж наркоша чи труханівська шістка мусорська?
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26.09.2023 18:51
+6
труханівсько-мусорська шістка...отак і влада в Одесі труханівсько-мусорська...і не першого президента успішно переживає, бо вміє домовлятись
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26.09.2023 18:55
+4
А чому б Стерненку не потрапити у Раду? Побільше б таких депутатів, може й в Україні щось би покращилося.
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26.09.2023 19:46
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Кур"єр головного наркоші погорів
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26.09.2023 18:23 Ответить
Как прєкрасєн кокаін витянутий із жопи...
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26.09.2023 18:24 Ответить
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26.09.2023 18:25 Ответить
стерненко ж у дьосна з притулою лупиться.
в парламент хоче, за гроші пінчука?
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26.09.2023 18:40 Ответить
ти теж наркоша чи труханівська шістка мусорська?
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26.09.2023 18:51 Ответить
ні, а ти?
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26.09.2023 19:01 Ответить
А чого би і ні , вони збирають на ЗСУ млрди., на відміну від клоунів які крадуть в ЗСУ млрди. Пінчук? Я бачив пару раз гандона пінчука в першому ряді з клоуном, але ні разу з Стерненком.
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26.09.2023 20:26 Ответить
головне, що не в жопу як ти
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27.09.2023 08:08 Ответить
труханівсько-мусорська шістка...отак і влада в Одесі труханівсько-мусорська...і не першого президента успішно переживає, бо вміє домовлятись
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26.09.2023 18:55 Ответить
Ага, за ''замах на вбивство'' не злапали, а наркоті прогорів. Напевне не ''відстібнув'' кому треба.
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26.09.2023 19:06 Ответить
Не хвилюйся, ще не вечір, Труханов і цього разу його випустить. У нас що, з'явилися незалежні суди, які Зеля обіцяв?
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26.09.2023 20:23 Ответить
у нас всі суди незалежні, читай Конституцію. причому тут зєля?
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27.09.2023 08:09 Ответить
Суд Йоги ))))
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26.09.2023 19:17 Ответить
А чому б Стерненку не потрапити у Раду? Побільше б таких депутатів, може й в Україні щось би покращилося.
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26.09.2023 19:46 Ответить
Краще вже головним прокурором України. Щоб дебілів рвало до нестями....
Хоча й мутнуватий він трохи....
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26.09.2023 20:14 Ответить
 
 