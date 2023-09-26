СБУ задержала по делу о наркотиках Карбенюка - соисполнителя второго нападения на Стерненко

За организацию схемы поставки кокаина, провозимого во внутренних органах, правоохранители задержали Константина Карбенюка - соисполнителя второго нападения на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил активист и волонтер Сергей Стерненко.

"Задержан соисполнитель 2-го нападения на меня Константин Карбенюк. Но не за то нападение, когда мне стреляли в затылок. Карбенюк организовал схему поставки кокаина, который провозили во внутренних органах. Задержали его и сообщников сотрудники СБУ", - написал Стерненко.

По словам активиста, Карбенюк был охранником советника начальника полиции области Руслана Форостяка. Для нападения на Стерненко Форостяк предоставил Карбенюку соответствующее указание и личный автомобиль, на котором он же ездил на работу. Карбенюк пытался догнать Стерненко, когда тот гонялся за исполнителем покушения Абзалом Баймукашевым, но побоялся свидетелей и скрылся.

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Как отмечает Стерненко, полиция тогда его задержала и отпустила. А дело о покушении закрыло. Наказали только исполнителя Баймукашева, потому что он его и задержал. Недавно тот получил 10 лет.

"Позже наш "герой" отличился в Николаевской области. Он похищал гражданина Польши и вез его в багажнике. Когда его задержали, он попал в СИЗО. Затем суд йоги выпустил, и вот он уже стал таскать кокаин. Очень показательная история о трухановско-мусорской шестерке, которая без всякого наказания и дальше совершала преступления", - добавил активист.

Стерненко напомнил, что организатора другого нападения на него – Александра Подобедова – тоже никто не задержал. Он продолжает заниматься рэкетом и бандитизмом. А в суд он попал только раз - как свидетель против Стерненко по делу покушения, которое он организовал.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.