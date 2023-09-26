Нацагентство по качеству высшего образования просит Минобразования лишить проректора КНУСА Аксельрода докторской степени из-за выявленного плагиата

Национальное агентство по обеспечению качества образования просит Министерство образования и науки лишить проректора по учебной работе и региональному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Романа Аксельрода степени доктора экономических наук в связи с выявленным плагиатом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАОКВО.

В сообщении отмечается: "Национальным агентством принято решение обратиться в Министерство образования и науки Украины о лишении Аксельрода Р.Б. научной степени доктора экономических наук по результатам проверки по выявлению академического плагиата".

Читайте также: Лисовой отказался от степени кандидата наук