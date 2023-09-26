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Нацагентство по качеству высшего образования просит Минобразования лишить проректора КНУСА Аксельрода докторской степени из-за выявленного плагиата

назяво

Национальное агентство по обеспечению качества образования просит Министерство образования и науки лишить проректора по учебной работе и региональному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Романа Аксельрода степени доктора экономических наук в связи с выявленным плагиатом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАОКВО.

В сообщении отмечается: "Национальным агентством принято решение обратиться в Министерство образования и науки Украины о лишении Аксельрода Р.Б. научной степени доктора экономических наук по результатам проверки по выявлению академического плагиата".

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Автор: 

плагиат (133) Университет (245)


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Ви що, хочете порушити монолітність Зе-влади???
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26.09.2023 18:55 Ответить
Бла-бла - бла
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26.09.2023 19:05 Ответить
кандрни ви кончені...
ви книжок одного розміру не можете зробити для дітей
обкладинки ***** для всіх класів різні.
які нах доктора наук і професори
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26.09.2023 19:43 Ответить
Аксельрод, геть нахрін з пляжу!
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26.09.2023 20:26 Ответить
Та ладно не соответствует! Шкива тоже кандидат наук, во Львове защищался.
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26.09.2023 21:38 Ответить
Шкарлету плагіат не був на заваді займати пост міністра освіти.
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26.09.2023 21:58 Ответить
 
 