Нацагентство по качеству высшего образования просит Минобразования лишить проректора КНУСА Аксельрода докторской степени из-за выявленного плагиата
Национальное агентство по обеспечению качества образования просит Министерство образования и науки лишить проректора по учебной работе и региональному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Романа Аксельрода степени доктора экономических наук в связи с выявленным плагиатом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАОКВО.
В сообщении отмечается: "Национальным агентством принято решение обратиться в Министерство образования и науки Украины о лишении Аксельрода Р.Б. научной степени доктора экономических наук по результатам проверки по выявлению академического плагиата".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ви книжок одного розміру не можете зробити для дітей
обкладинки ***** для всіх класів різні.
які нах доктора наук і професори