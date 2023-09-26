Украина завершает выполнение рекомендаций ЕС и ожидает начала переговоров о вступлении, - Шмыгаль
Правительство завершает выполнение рекомендаций Евросоюза по реформам и ожидает начала переговоров о вступлении.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он сообщил о принятии государственной целевой программы "Единство в разнообразии", цель которой - "создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов".
По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, а именно:
- Стартовала реформа Конституционного суда. Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией.
- Перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей.
- Усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Один из последних примеров - это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, за последнее время были избраны новые руководители НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции.
- Кабмин наработал нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.
- Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона.
- Заработало законодательство о медиа и рекламе.
- Для выполнения нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.
К тому же, по словам Шмыгаля, Кабмин провел так называемый "селф-скрининг" – "было проанализировано 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины".
"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", – добавил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рік тому ви вже "виконали всі 7 умов для вступу", а потім виявилося, що лише 2.
3 ..."Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції." - Що??? А реформа сбу? А кишенькові дбр, беб, назк?
5 "Україна виконала рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону." Тобто виконала як? Визнала закон антиконституційним? І що з ним робити далі?
6 "Запрацювало законодавство про медіа та рекламу." А "єдиний зомбімарафон" з цим законодавством якось в,яжеться? А протизаконне відключення 3-х патріотичних каналів?
Зе-брехуни як завжди в своєму репердуарі.
На цьому все.