Украина завершает выполнение рекомендаций ЕС и ожидает начала переговоров о вступлении, - Шмыгаль

Правительство завершает выполнение рекомендаций Евросоюза по реформам и ожидает начала переговоров о вступлении.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он сообщил о принятии государственной целевой программы "Единство в разнообразии", цель которой - "создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов".

По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, а именно:

Стартовала реформа Конституционного суда. Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией. Перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей. Усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Один из последних примеров - это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, за последнее время были избраны новые руководители НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции. Кабмин наработал нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF. Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона. Заработало законодательство о медиа и рекламе. Для выполнения нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.

К тому же, по словам Шмыгаля, Кабмин провел так называемый "селф-скрининг" – "было проанализировано 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины".

"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", – добавил Шмыгаль.

Читайте также: Шмыгаль о "зерновом кризисе": Всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры