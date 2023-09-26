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Новости Реформы
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Украина завершает выполнение рекомендаций ЕС и ожидает начала переговоров о вступлении, - Шмыгаль

шмигаль

Правительство завершает выполнение рекомендаций Евросоюза по реформам и ожидает начала переговоров о вступлении.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он сообщил о принятии государственной целевой программы "Единство в разнообразии", цель которой - "создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов".

По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, а именно:

  1. Стартовала реформа Конституционного суда. Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией.
  2. Перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей.
  3. Усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов. Один из последних примеров - это правительственный законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, за последнее время были избраны новые руководители НАБУ и САП на открытых конкурсах. Группа государств против коррупции (GRECO) отметила существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции.
  4. Кабмин наработал нормативно-правовую базу по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.
  5. Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона.
  6. Заработало законодательство о медиа и рекламе.
  7. Для выполнения нового закона о национальных меньшинствах разработаны необходимые подзаконные акты.

К тому же, по словам Шмыгаля, Кабмин провел так называемый "селф-скрининг" – "было проанализировано 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины".

"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках Отчета по пакету расширения Евросоюза. А затем последует голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", – добавил Шмыгаль.

Читайте также: Шмыгаль о "зерновом кризисе": Всегда готовы идти на конструктивный диалог. Именно на диалог, а не на политические игры

Автор: 

реформы (3951) членство в ЕС (1007) заседание правительства (129) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+14
Україна "завершує" лише в хворій уяві Зевлади
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26.09.2023 18:50
+13
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26.09.2023 18:52
+9
Вот жеж ці ждуни зешобли вони вже ждуть. Йдіть реформи робіть а не цирк з каламойшою
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26.09.2023 18:43
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Правила форума Совет форумчан
Та не буде ніякого вступу, тупі дебіли.
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26.09.2023 18:43 Ответить
Вот жеж ці ждуни зешобли вони вже ждуть. Йдіть реформи робіть а не цирк з каламойшою
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26.09.2023 18:43 Ответить
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26.09.2023 18:52 Ответить
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26.09.2023 20:12 Ответить
Стиць-пистиць....Тільки но Юнайтед Стейтс прислали телеграмку, там написано шо, коли 3 міс,6, 12,18 ...Тобто що?
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26.09.2023 18:44 Ответить
Уже через 6 місяців буде видно, що ******* нічого не збираються виконувати, а у відповідь США скаже , що нічого нам не винен, якщо боротьба з корупцією і реформи не на часі🤬🤬🤬
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26.09.2023 19:38 Ответить
Список не готов. А список - в списке. Но пока еще не все успели спрятать, а потому немного терпения. Правда в американском списке требование проверки за 21-22 годы. Но ведь на это можно не обращать внимание, списки ведь - дело растяжимое, что хочу - то и игнорирую.
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26.09.2023 18:44 Ответить
Найближчі 10 років ми не вступимо до ЄС, як і Туреччина. Хоча в НАТО може бити нас і ухвалять після зміни президента.
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26.09.2023 18:48 Ответить
Совок, шапіто, зЕбіли...
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26.09.2023 18:50 Ответить
Угу-угу... Знаєм-знаєм...
Рік тому ви вже "виконали всі 7 умов для вступу", а потім виявилося, що лише 2.
3 ..."Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції." - Що??? А реформа сбу? А кишенькові дбр, беб, назк?

5 "Україна виконала рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону." Тобто виконала як? Визнала закон антиконституційним? І що з ним робити далі?

6 "Запрацювало законодавство про медіа та рекламу." А "єдиний зомбімарафон" з цим законодавством якось в,яжеться? А протизаконне відключення 3-х патріотичних каналів?

Зе-брехуни як завжди в своєму репердуарі.
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26.09.2023 18:50 Ответить
Україна "завершує" лише в хворій уяві Зевлади
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26.09.2023 18:50 Ответить
!!!!!!!!!!!!!
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26.09.2023 20:42 Ответить
Після позову в СОТ не тільки угорці будуть ставити палку в колеса, а мабуть і поляки. Я вважаю це заслугою діючої влади, піараться на одному, а втратять набагато більше. Але на марфоні про це говорити не будуть.
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26.09.2023 18:50 Ответить
поляки ще рік тому на форумах писали, що вони не пустять Україну в ЄС і НАТО поки Україна не визнає Волинську різанину - геноцидом поляків, поки Україна не визнає Бандеру і УПА - злочинцями. Так що твої курва-брати будуть каламутити воду незалежно від хто буде президентом України: хоч клоун, хоч рошен, хоч Залужний.
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26.09.2023 21:07 Ответить
Вам пане, краще йти на марафон, там розповідають про твоїх "братів-кацапів", і ті телеведучі, які ще недавно прославляли ворога, а ще краще на кацапський "Фрідом", хоча Ви тут прикидаєтеся нейтральним. А ще маю відповісти про поляків, які ніби нас не пустять в ЄС і НАТО, поки Україна не визнає Волинську різанину - геноцидом поляків, поки Україна не визнає Бандеру і УПА - злочинцями. Так це говорив один польський політик, але решта разом з нами і навіть при Ющенко і Порошенко були на могилах цих бійців, клали вінки, були промови про примирення і вшанування, що УПА, що Армії Крайової. Це при Зеленському чомусь поляки стали майже ворогами. У нас один політик ще недавно кричав, що ми з кацапами одиннарот, перестати стріляти, відводив наші війська, створив виключно кацапський телеканал "Фрідом", все своє життя розвивав кацапську культуру тут, всі його номера "малороскварталу" виходили виключно російською і нічого, Україна рухається в інший бік, в бік Європи і НАТО і цей політик прицепився десь за останній вагон, навіть перевдягувся і став зачитувати гарні речі з папірця, почав корчити із себе також українця, хоча під вишиванкою і словами із папірця величезний совок і малорос. А головна вимога поляків, чехів, німців, французів, американців та інших - це покінчити з корупцією, не крсти хочаби вже ті гроші, які дають західні країни для ЗСУ і народу.
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27.09.2023 08:05 Ответить
Бу-га-га! Завершують вже більше чотирьох років. Хоча постійно заявляють, що все виконали. І що дивно, хоча й не дивно, повністю замовчують, що прийшла малява з США до Зельних, і до партнерів, зі списком реформ, які Зельоним потрібно виконати. І від виконання буде залежати і фінансова допомога, і військова. Це Зельоному доненсли на зустрічі з Байденом. Про яку Зеленський браво відвідосив, як "успішні і продуктивні перемовини". Терпець у партнерів урвався. І щоб Зельониє тихо не сиділи, злили список і у пресу. Урок підготовки до війни після попередження даром не пройшов. Ультиматум кварталістам.
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26.09.2023 18:53 Ответить
Чудовий анекдот, виродки зелені
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26.09.2023 18:57 Ответить
ЄС про це знає?
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26.09.2023 18:59 Ответить
Для внутрішнього споживача на телемарафоні розкажуть все виконали все впровадили,а коли терміни пройдуть будуть казати що то просто європейські бюрократи блокують...
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26.09.2023 19:10 Ответить
А кротів в узеленських зачистили?
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26.09.2023 19:00 Ответить
Так, зачистили. Пики блищать від сала, аж камери сліпнуть!
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26.09.2023 20:19 Ответить
Навіщо ліпити речі в які ніхто не вірить і яких не буде.
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26.09.2023 19:07 Ответить
Ага-ага, на папері ви все виконали! А як стосовно вимог від США? Адже там все між собою пов'язане. Пиз**ть і не червоніють.. Хоча про що це я-вони ж зелені!
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26.09.2023 19:11 Ответить
Морковка для народа? Народ кварталу уже не верит.
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26.09.2023 19:30 Ответить
Очередной развод. "Чекати на початок переговорів" можно вечно.
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26.09.2023 19:33 Ответить
із"зебуїнами", найбільше куда Україна може вступити.це в "рашистське лайно
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26.09.2023 20:02 Ответить
2 з 7
На цьому все.
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26.09.2023 22:52 Ответить
 
 