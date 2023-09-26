Абитуриенты с оккупированных территорий в 2024 году смогут поступать в вузы по собеседованию, - Минобразования
Поступающие с временно оккупированных территорий Украины в 2024 году смогут поступать в украинские вузы по собеседованию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.
"Как и в прошлом году, в 2024 году будет возможно вступление по собеседованию для лиц, вступающих с оккупированных территорий, а не по НМТ", - сказал Винницкий.
Он напомнил, что в Украине действуют образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которые позволяют вступление в украинские вузы с временно оккупированных территорий.
"В этом году у нас, к сожалению, было мало поступающих, по понятным причинам, физически добраться для обучения в сентябре было тяжело. Но такая возможность есть, и мы будем ее продолжать", - отметил Винницкий.
Как добавила на брифинге директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, тестирование и вступительные экзамены проводиться не могут.
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україні потрібні різноробочі та баристи?
Так в ВБ пролетаріат складає тільки 18% населення . В США трохи більше ...
тобто, формально могли плодитися і бомжі по 40 штук, але ідеологічно це не віталося.
так саме, як при СРСР ти міг бути відкритим вірянином, але тоді забудь про вищу освіту
по конституції 1976 року ти мав право відкрито позиціонувати себе, як вірянин, але тоді про Виш забудь. Тебе у Виш не візьмуть по при всяку конституцію і відмазку знайдуть.
Сінгапур - це щось протележне демократії.
Лі Куан Ю дійсно посадив своїх друзів, але друзів він посадив на посади міністрів.
А от в тюрму він посадив не друзів, а всю опозицію і більшість журналістів.
це факт
99% "вступників" саме тими й є, так було завше, просто ціни зросли
Екзамен з історії.
Здає дитятко "кого треба дитятко":
- А не у 1939-му почалась Друга світова?
- Так.
- А чи не у 1945-му вона закінчилась?
- Так.
- Ви здали іспит на відмінно!
Здає дитятко наближеного до "кого треба":
- У якому році почалася Друга світова?
- 1939
- А у якому році вона закінчилась?
- 1945
- Ви пройшли іспит, вітаю.
Здає дитя простої людини, але відмінник:
- У якому році розпочалася Друга світова?
- 1 вересня 1939-го.
- Коли вона закінчилась?
- 2 вересня 1945-го.
- Скільки було загиблих?
- Є різні оцінки, але приблизно більше 50 міліонів.
- Поіменно, будьте ласкаві!
навідників стане трохи більше чи на докуя більше
невже хтось думає що ******* випустять незавербованих студентів в Україну????
таких "студентов "???
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Илларион Борисенко, осквернивший памятник Небесной Сотне в Киеве, должен быть отчислен из Университета коммуникаций за свой поступок. Источник: