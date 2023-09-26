Абитуриенты с оккупированных территорий в 2024 году смогут поступать в вузы по собеседованию, - Минобразования

Поступающие с временно оккупированных территорий Украины в 2024 году смогут поступать в украинские вузы по собеседованию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"Как и в прошлом году, в 2024 году будет возможно вступление по собеседованию для лиц, вступающих с оккупированных территорий, а не по НМТ", - сказал Винницкий.

Он напомнил, что в Украине действуют образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которые позволяют вступление в украинские вузы с временно оккупированных территорий.

"В этом году у нас, к сожалению, было мало поступающих, по понятным причинам, физически добраться для обучения в сентябре было тяжело. Но такая возможность есть, и мы будем ее продолжать", - отметил Винницкий.

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Как добавила на брифинге директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, тестирование и вступительные экзамены проводиться не могут.