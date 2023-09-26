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Абитуриенты с оккупированных территорий в 2024 году смогут поступать в вузы по собеседованию, - Минобразования

абітурієнт,вступ,зарахування

Поступающие с временно оккупированных территорий Украины в 2024 году смогут поступать в украинские вузы по собеседованию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"Как и в прошлом году, в 2024 году будет возможно вступление по собеседованию для лиц, вступающих с оккупированных территорий, а не по НМТ", - сказал Винницкий.

Он напомнил, что в Украине действуют образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которые позволяют вступление в украинские вузы с временно оккупированных территорий.

"В этом году у нас, к сожалению, было мало поступающих, по понятным причинам, физически добраться для обучения в сентябре было тяжело. Но такая возможность есть, и мы будем ее продолжать", - отметил Винницкий.

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Как добавила на брифинге директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, тестирование и вступительные экзамены проводиться не могут.

Автор: 

вступительная кампания (288) Минобразования (1735) абитуриент (147)


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Топ комментарии
+20
У наших вишах і так дебілів повно, стане ще більше... Шапіто...
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26.09.2023 18:52
+12
Пища освіта має здобуватися знаннями людини а не належністю до Даунбасу чи Луганди
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26.09.2023 18:56
+10
Як показали вибори 2019 року, Україні потрібні коля катлєта, юзік і четырєжди втікший від повісток головнокомандувач
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26.09.2023 18:58
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У наших вишах і так дебілів повно, стане ще більше... Шапіто...
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26.09.2023 18:52 Ответить
Це добре. Аби не було такого гівна як коллаборанти. Бо саме їхні діти донедавна, як знаємо, з динири-линири, часто бикували потім у вишах Києва.
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26.09.2023 18:54 Ответить
Шоб вас всіх лікували нейрохірурги, які стали нейрохірургами не на підставі знань, а на підставі місця проживання !!!
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26.09.2023 19:00 Ответить
П..Ц а потім в лікарнях будут лікувати лопухами та юпітером?
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26.09.2023 18:54 Ответить
ретроградний меркурій, то любов!
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26.09.2023 18:56 Ответить
тобто україні не потрібні науковці, інженери, економісти .....
україні потрібні різноробочі та баристи?
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26.09.2023 18:55 Ответить
Як показали вибори 2019 року, Україні потрібні коля катлєта, юзік і четырєжди втікший від повісток головнокомандувач
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26.09.2023 18:58 Ответить
так. дуже багато людей з вищою освітою не потрібно
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26.09.2023 18:59 Ответить
Але в усьому розвинутому світі зворотня тенеденція й відсоток рутинної праці постійно зменьшується . Так теорія Маркса потерпіла повний крах не через гибель софка , а через те , що т.з. "робочій клас" перестав вже давно бути більшісттю в країнах вільного світу .
Так в ВБ пролетаріат складає тільки 18% населення . В США трохи більше ...
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26.09.2023 19:06 Ответить
в Сінгапурі ніззя заводити потомство, якщо в тебе немає вищої освіти
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26.09.2023 19:13 Ответить
Це було давно й неправда.
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26.09.2023 20:19 Ответить
це була правда і не так вже й давно, а з 1983 року з моменту заснування Агенції соціального розвитку.

тобто, формально могли плодитися і бомжі по 40 штук, але ідеологічно це не віталося.

так саме, як при СРСР ти міг бути відкритим вірянином, але тоді забудь про вищу освіту
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26.09.2023 20:36 Ответить
Вони тільки намагалися втулити законодавчо подібний посил. Але до цього не дійшло.
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26.09.2023 20:39 Ответить
ну я ж тобі навів приклад свободи віросповідання в СРСР.

по конституції 1976 року ти мав право відкрито позиціонувати себе, як вірянин, але тоді про Виш забудь. Тебе у Виш не візьмуть по при всяку конституцію і відмазку знайдуть.

Сінгапур - це щось протележне демократії.

Лі Куан Ю дійсно посадив своїх друзів, але друзів він посадив на посади міністрів.

А от в тюрму він посадив не друзів, а всю опозицію і більшість журналістів.

це факт
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26.09.2023 20:47 Ответить
Хіба я кажу що там куточок справжньої демократії? Там до добробуту і правопорядку прийшли через палицю по спині кожного громадянина. Тепер навіть візуальна відсутність поліції на вулицях міста не дозволяє злодіям діяти, а іншим громадянам плювати на тротуар навіть глупої ночі. Острах перед багатотисячними пенальті не дозволяє навіть думати про якісь порушення. Але це одночасно робить життя комфортним. Тому тисячі сусідів індонезів та малайців намагаються там закріпитись.
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26.09.2023 21:00 Ответить
у в'язниці скандинавських країн також комфортно і нема бандитизм
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26.09.2023 21:43 Ответить
Дипломовані!
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26.09.2023 19:08 Ответить
які коряві рішення. жах
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26.09.2023 18:55 Ответить
Пища освіта має здобуватися знаннями людини а не належністю до Даунбасу чи Луганди
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26.09.2023 18:56 Ответить
Аплодисменти! Нарешті це сталося! Міносвіти повертає ... корупцію!
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26.09.2023 18:57 Ответить
Папа с братом укров мочат, а меня отправили ума на шару набираться... Но дети военных - на экзамены!
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26.09.2023 18:59 Ответить
Дурак не имеет национальности. Диплом купить можно, но что потом?
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26.09.2023 19:05 Ответить
Я встречал в своей жизни дураков с двумя дипломами.
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26.09.2023 19:07 Ответить
та те пусте: 99% випускників отримують дипломи "за співбесіди", комерційної звісно)
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26.09.2023 19:05 Ответить
И дальше оно идет в госсструктуры. Если бы оно шло в бизнес, то писец пришел бы со временем. Но ******* с с купленым дипломом остается *******ом.
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26.09.2023 19:12 Ответить
Ви не розумієте)

99% "вступників" саме тими й є, так було завше, просто ціни зросли
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26.09.2023 19:19 Ответить
ну й міносвіти страждає, бо зменшилися вертикальні надходження)
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26.09.2023 19:20 Ответить
Шановний пане Майкл. Згiдний з Вами цiлком.
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26.09.2023 19:28 Ответить
А тих що хочуть відкосити теж за співбесідою прийматимуть?
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26.09.2023 19:14 Ответить
увсі підуть в харківську академію ментів під воровайку плясати
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26.09.2023 19:20 Ответить
Нагадало анекдот:

Екзамен з історії.
Здає дитятко "кого треба дитятко":
- А не у 1939-му почалась Друга світова?
- Так.
- А чи не у 1945-му вона закінчилась?
- Так.
- Ви здали іспит на відмінно!

Здає дитятко наближеного до "кого треба":
- У якому році почалася Друга світова?
- 1939
- А у якому році вона закінчилась?
- 1945
- Ви пройшли іспит, вітаю.

Здає дитя простої людини, але відмінник:
- У якому році розпочалася Друга світова?
- 1 вересня 1939-го.
- Коли вона закінчилась?
- 2 вересня 1945-го.
- Скільки було загиблих?
- Є різні оцінки, але приблизно більше 50 міліонів.
- Поіменно, будьте ласкаві!
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26.09.2023 19:32 Ответить
мало наверное наводчиков
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26.09.2023 19:33 Ответить
а як ви думаєте???
навідників стане трохи більше чи на докуя більше
невже хтось думає що ******* випустять незавербованих студентів в Україну????
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26.09.2023 19:40 Ответить
Тобто,кацапська «освіта» та аусвайси нами визнаються??? Та сама хєрня,що й з лугандонами? Шатли ще не запустили??? Сільний ход. Тепер ніякий героїзм на фронті,ніяка жертовність не врятують українську державність...
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26.09.2023 19:49 Ответить
А кошти в Україні є вчити дітей сепарів ? таке враження що там дурні чи вороги ,ви думали б про українських дітей: тих які втратили батьків ,тих батьки яких захищають Україну ті які щодено ховаются від ворожих обстрілів в прифронтових містах . Вже деякі колишні так звані студенти яких безплатно навчали воюють в лавах рф проти України і за які кошти вчити дітей сепарів лднр ,я не маю на увазі дітей окупованої Запоріжської і Херсонської областей.
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26.09.2023 20:08 Ответить
Ви навіть не уявляєте,хто в нас освітяни. Переважна більшість-або латентна вата,або відверті вороги української державності. Подивіться,як на окупованих територіях вони МАСОВО пішли на колаборацію,калічити мізки й душі дітей. Якщо з цим нічого не робити-Україна впаде.
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26.09.2023 20:27 Ответить
Навіщо це робиться ? Щоб було більше прихильеників Зелі та руського миру ?
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26.09.2023 20:10 Ответить

таких "студентов "???
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26.09.2023 20:40 Ответить
Памятник Небесной Сотне осквернил студент столичного Университета коммуникаций Борисенко из Донецка. Он должен быть отчислен, - Бутусов


https://images.cnscdn.com/images/7/7/1/c/771c20d0058ddb95a01fa6d25c38784c/original.jpg

Илларион Борисенко, осквернивший памятник Небесной Сотне в Киеве, должен быть отчислен из Университета коммуникаций за свой поступок. Источник:
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26.09.2023 20:42 Ответить
Думав що для вступу в вуз потрібні знання і здібності, а виявляється це не основне
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26.09.2023 21:02 Ответить
Та ****,що просуває цю ідею-навіть не корисний ідіот,а ЛЮТИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ !!!! Запам'ятайте це. Результати скоро побачите.
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26.09.2023 21:15 Ответить
Вступати у виші мають виключно за рівнем знаннь і не повинно бути жодних пільг ні для кого. Через наявність величезної кількості пільговиків багато значно розумніших абітурієнтів несправедливо втрачають можливість вчитися бажаній спеціальності.
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26.09.2023 21:34 Ответить
 
 