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Паромный пункт на границе с Румынией, временно не работавший из-за российской атаки, возобновил работу

одещина

Паромный пункт пропуска "Орловка" в Ренийском районе Одесской области, который из-за российской атаки ночью 26 сентября временно не работал, возобновил работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Работа в паромном пункте пропуска "Орловка" в Одесской области восстановлена!" – говорится в сообщении, опубликованном в 18:08.

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Напомним, в ночь на 26 сентября враг атаковал Одесскую область "Шахедами". Зафиксировано попадание в припортовую инфраструктуру в Измаильском районе. Представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что рашисты также атаковали пограничные Одесщины.

По данным Воздушных сил, уничтожены 26 из 38 ударных БпЛА "Shahed".

Основные попадания были в зоны таможни и накопительные зоны международного транспорта для таможенного контроля, особенно на въезде в Украину, защитники вывезли автобус с детьми перед ударом.

Впоследствии ГПСУ сообщила о временной приостановке работы паромного пункта пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

Автор: 

Госпогранслужба (6404) обстрел (27043) Одесская область (3560) Румыния (1088)


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26.09.2023 19:25 Ответить
 
 