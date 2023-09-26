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Экс-председателя Верховного суда Князева оставили под стражей, но снова уменьшили залог – до 45 млн грн

всеволод,князєв

Апелляционная палата ВАКС 26 сентября пересмотрела решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что защита просил заменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. На заседании подозреваемый Князев говорил, что не собирается скрываться от правосудия и готов отбывать наказание, если суд сочтет его виновным.

"Также бывший глава Верховного Суда жаловался на то, что все имущество и все счета его и его близких родственников арестованы. Будто бы из-за этого он не имеет средств даже на то, чтобы оплатить платную услугу в СИЗО - доступ к интернету. А из-за отсутствия доступа к сети он якобы не имеет возможности должным образом готовиться к суду. Именно из-за ареста имущества он не имеет возможности внести залог. За него якобы тоже никто не планирует вносить залог, поэтому Князев назвал содержание под стражей фактически безальтернативной мерой пресечения", - отметили в ЦПК.

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Также там добавили, что, заслушав доводы сторон, коллегия под председательством судьи Семенникова решила оставить Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 млн до 45 млн гривен.

Напомним, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Следовательно, он потерял статус председателя ВС, но остается судьей этой инстанции.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен.

Автор: 

залог (515) суд (25092) Князев Всеволод (69)


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Топ комментарии
+7
а можна йому додати трохи грошенят ну так млн 45-47 і най собі йде в ліс?
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26.09.2023 19:45
+7
Я не зрозумів. Це суд чи «голландський аукціон»?
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26.09.2023 20:05
+4
Коли Зеля з приквартальними, відпустить з під ВАРТИ свідка зливу вагнерівців *****!!
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26.09.2023 19:39
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Коли Зеля з приквартальними, відпустить з під ВАРТИ свідка зливу вагнерівців *****!!
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26.09.2023 19:39 Ответить
*****, выпускайте его скорей, а то *** рассчитаемся с долгами. Еще Беня на подходе - что продавать будете?
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26.09.2023 19:40 Ответить
Вони візьмуть натурою - "заводамі, газєтамі, параходамі".
А якщо не вистачить "натури", то наші "партія і правітєльство" в черговий раз продасть Україну.
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26.09.2023 20:56 Ответить
Ну навіщо так гратися, щоразу зменшуючи заставу? Одразу дайте йому якусь посаду, невже гарні посади закінчилися?
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26.09.2023 19:40 Ответить
гостру кулю, наприклад.
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26.09.2023 20:30 Ответить
То для того щоб невдовзі реабілітувати і непогану компенсацію виплатити , злодій злодію як ворон ворону ........
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26.09.2023 20:35 Ответить
коли знизять до 5 копійок, то внесу за нього заставу (ще зберіглись монетки).

князев чувак мабуть хороший, якщо йому весь час заставу знинують....
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26.09.2023 19:43 Ответить
Да, хороший. Смотрю на его тыкву, в которой ни одной мысли и совести, и только напыщенность от ощущения, как удалась жизнь. Бесстыдство и беззаконие - словно клеймо и генетический код всей правоохранительной и судебной системы Украины.
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26.09.2023 20:46 Ответить
а можна йому додати трохи грошенят ну так млн 45-47 і най собі йде в ліс?
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26.09.2023 19:45 Ответить
ті американчеські лохи все одно нададуть...
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26.09.2023 19:59 Ответить
Сказал сколько может собрать... все что есть, отдам все что нажито непосильным трудом...
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26.09.2023 19:46 Ответить
пацан же нормальний - ну і шо шо вор? а хто не вор?
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26.09.2023 19:48 Ответить
Більш достойної людини на посаду голови верховного суду в Україні не знайшлось. Згідно його біографії він закінчив ківалівську одеську юракадемію, але ніде не вказано роки його навчання, мабуть щоб важче було розкопати що диплом просто куплений. Попрацював трохи адвокатом і в 2013 році президент янукович призначає його суддею. А далі просто карколомна карʼєра у цього самородка української юриспруденції.
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26.09.2023 21:25 Ответить
не повірите - навіть 5 дипломів, не панацея від кліптоманії...
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26.09.2023 21:32 Ответить
ти або вор - або на чуже тебе батьки не навчили...
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26.09.2023 21:58 Ответить
скоро скостять до 1000 гривень і парєньок вийде та здрисне до родини в Монако а суддя, його спиногризи та коханки стануть на 45 лямів багатше
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26.09.2023 19:52 Ответить
я зуєю з цйого зоопарка - самі і тільки верблюди...
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26.09.2023 19:52 Ответить
Ишаки оманские и 30 миллионов терпил
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26.09.2023 19:58 Ответить
терпіли вже обобрані і немало хто вже не з нами,
Марік біль моя,
і все одно боневтік гарнюся - це ж треба так і головне чим
так всім в мозок насрати,
чи там з самого початку був пустий контейнер і зелені туди просто тепленького наклали?
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26.09.2023 20:07 Ответить
Я родился и вырос в Мариуполе, хоронил родных из Мариуполя и боль вашу сердцем ощущаю
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26.09.2023 20:14 Ответить
..... слів нема
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26.09.2023 20:17 Ответить
розбередили ви мою душу, шановний пан, але дякую вам за це....
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26.09.2023 20:24 Ответить
Хай хранить Вас Господь та й усiх Ваших близьких.
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26.09.2023 20:27 Ответить
спокою душевного нам всім!
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26.09.2023 20:37 Ответить
Він частями платить.
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26.09.2023 19:53 Ответить
Та так,цікаво який % від зменшеної суми.
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26.09.2023 20:16 Ответить
Точно. Це щось на кшталт "скандинавського аукціону", тільки навпаки. Кожну ставку "вниз" треба придбати.
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26.09.2023 21:05 Ответить
ЧСВ OVER9000
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26.09.2023 19:57 Ответить
Сценарій для заарештованих корисних людей:
після ...нцятого засідання від дверей суду до лісу на кордоні прокладається червона доріжка, по дорозі "ах какому чєлавєку" набивають кишені "компенсацією" за моральну шкоду... Після зникнення обвинувачуваного за кордоном вмикається "ґвалт" і "білий шум", які відволікають увагу після чергового "*****@лі" дєрьмаківців...
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26.09.2023 19:58 Ответить
В следующий раз, снижайте залог так, чтобы еще ему доплатить. Тогда буде правильно.
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26.09.2023 19:59 Ответить
влада дерібан
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26.09.2023 20:01 Ответить
Я не зрозумів. Це суд чи «голландський аукціон»?
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26.09.2023 20:05 Ответить
голландський аукціон набирає обертів... скоро заставу знизять до 100 гр. Так і бабломойському буде?
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26.09.2023 20:33 Ответить
Все время думаю, куда смотрела отборочная комиссия, когда этот самовлюбленный павлин с полным отсутствием совести и бородкой эспаньолкой, проходил отбор? На этой роде клейма ставить негде, а его, словно лису в курятник..
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26.09.2023 20:42 Ответить
та і пес би з ними аби тількі крали - скільки людей із за тих "дайте йому 100 днів він навчиться" вже не живі.
чому цей невіглас необучаємий повинен вчитися на смертях маріупольців, херсонців ну от чому?
чому треба йолопа на посаді Президента чомусь навчати - навченого не знайшли?
а я скажу - Турчинов, якого ніхто не бачить і на якого повісили всіх зеленех собак - Турчинов.
від одного його погляду русня мліє як жаба перед удавом....
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26.09.2023 20:57 Ответить
Де його мобільник? Не доїхав до Польщі? Замінили? Почистили? У нього не було мобільника, то був колеги?
Він користується суто голубами, і треба чекати коли папа-голуб буде демобілізован з фронтової пошти?
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26.09.2023 20:59 Ответить
Постепенно вытаскивают очередного. Ворон ворону глаз не выклюет. Скорее всего инфу слить может всю, кухню закулисную на коллег. Если крепко засадят. Уверен---скоро выйдет. Но тихо, под шумок очередных задержаний.
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26.09.2023 21:44 Ответить
ой же бідненький,
хотів отримати 60 млн хабаря а тут вже навіть на інтернет не вистачає,

суддя потім зменшить заставу до 55 грн і він вийде і втече в мексику
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26.09.2023 21:59 Ответить
Звідки у цього "бідолахи" гроші на послуги недешевих захисників, якщо він такий злидень, що не має чим за інтернет заплатити? Цікаво, коли вже оголосять, що він раптово дуже сильно захворів і терміново потребує лікування в стаціонарі - давно вже не було вистав про "страждальців" під пледиком в клітинку та в інвалідному візочку.
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26.09.2023 22:16 Ответить
зменшують, бо грошенят собі в карман хочеться
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27.09.2023 05:57 Ответить
 
 