Экс-председателя Верховного суда Князева оставили под стражей, но снова уменьшили залог – до 45 млн грн

Апелляционная палата ВАКС 26 сентября пересмотрела решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что защита просил заменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. На заседании подозреваемый Князев говорил, что не собирается скрываться от правосудия и готов отбывать наказание, если суд сочтет его виновным.

"Также бывший глава Верховного Суда жаловался на то, что все имущество и все счета его и его близких родственников арестованы. Будто бы из-за этого он не имеет средств даже на то, чтобы оплатить платную услугу в СИЗО - доступ к интернету. А из-за отсутствия доступа к сети он якобы не имеет возможности должным образом готовиться к суду. Именно из-за ареста имущества он не имеет возможности внести залог. За него якобы тоже никто не планирует вносить залог, поэтому Князев назвал содержание под стражей фактически безальтернативной мерой пресечения", - отметили в ЦПК.

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Также там добавили, что, заслушав доводы сторон, коллегия под председательством судьи Семенникова решила оставить Князева под стражей, но уменьшила размер залога с 55 млн до 45 млн гривен.

Напомним, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву. Следовательно, он потерял статус председателя ВС, но остается судьей этой инстанции.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен.