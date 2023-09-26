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По всей Украине во второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета-носителя "Кинжалов"

тривога

С аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области России взмыл МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении.

Воздушные силы призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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Автор: 

ПВО (2732) воздушная тревога (784)


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Че за *****? Ракеты кончились две - три недели назад, Зеленский зуб давал
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26.09.2023 19:47 Ответить
Кацапи ніяк не угомоняться ,
тварюки кончені 😡
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26.09.2023 19:50 Ответить
на тот миг реально уже 99% не обращают внимания,один раз из 100 вылетов пукнет свой кринжал и то на киев где его 80 процентов собьют и все,короче обыденно и уныло...
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26.09.2023 19:51 Ответить
Взагалі то увагу звертають. Просто, від сигналу тривоги, до, власне, "прильота "кінджалів" у тому ж таки Києві, може бути всього кілька хвилин. І от питання: куди ти за ці 5 хвилин, в разі чого, всигаєш добігти?
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26.09.2023 21:30 Ответить
Надо рашистам объявить , что у Украины есть свой аналог "кинжала" . И задалбывать эту ватную быдломассу .
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26.09.2023 20:11 Ответить
 
 