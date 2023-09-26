По всей Украине во второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета в России самолета-носителя "Кинжалов"
С аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области России взмыл МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении.
Воздушные силы призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
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тварюки кончені 😡