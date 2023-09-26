В течение 26 сентября россияне нанесли 7 ракетных и 73 авиационных удара, совершили 37 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ракетных и авиационных ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 26 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 38 иранских ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. Вследствие боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 26 вражеских "шахедов".

Всего враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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