Договорились продолжать работу по усилению ВСУ, - Залужный провел итоговый разговор с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел итоговую беседу с покидающим свой пост командиром Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Залужного.

Во время переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США.

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Договорились продолжать работу по усилению Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией. Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не утратили ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед.

Также рассказал об основных потребностях нашей армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы. В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны. Вместе - к Победе!"

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