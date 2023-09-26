Договорились продолжать работу по усилению ВСУ, - Залужный провел итоговый разговор с Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел итоговую беседу с покидающим свой пост командиром Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Залужного.
Во время переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США.
Договорились продолжать работу по усилению Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией. Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не утратили ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед.
Также рассказал об основных потребностях нашей армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы. В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны. Вместе - к Победе!"
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Ви на цьому посту робили для України набагато більше, ніж політики, і ми знаємо, що це було від щирого серця! Тому Вам щира подяка від всіх Українців!
Слава Україні Слава Залужному!
На складах у США 100 000 ракет AIM-9, 50 000 Hellfire, вони всі ідеальні проти Шахедів наводятся на тепло.
Ну візьміть, пікап, поставте комерційний радари чи камеру теплову, і запускайте.
У нас уже 4-покоління морського дрона розроблено, а американці не можуть вродити ППО малої дальності уже 15 років.
Ну уже катали по виставкам США 10 років M-SHORAD і ніяк не дроблять.
Це просто чудо, як американці не можут зробити мобільні ППО, це Санта-Барбара, серіал. Такі запаси ракет, і неможуть це встроїти на пускову установку.