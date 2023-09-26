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Договорились продолжать работу по усилению ВСУ, - Залужный провел итоговый разговор с Милли

залужний,міллі

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел итоговую беседу с покидающим свой пост командиром Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Залужного.

Во время переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США.

Читайте также: Остановились на потребностях ВСУ - важно усилить нашу ПВО и артиллерию, - Залужный провел разговор с Милли

Договорились продолжать работу по усилению Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией. Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не утратили ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед.

Также рассказал об основных потребностях нашей армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы. В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны. Вместе - к Победе!"

Читайте также: Преемник Милли: Браун возглавит Объединенный комитет начальников штабов США

Автор: 

Милли Марк (121) Чарльз Браун (29)


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Головне, пане Залужний, виконуйте свою роботу. Хай хранить Вас Господь.
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26.09.2023 20:10 Ответить
Дякую, пане Марку!

Ви на цьому посту робили для України набагато більше, ніж політики, і ми знаємо, що це було від щирого серця! Тому Вам щира подяка від всіх Українців!

Слава Україні Слава Залужному!
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26.09.2023 20:14 Ответить
Дякуємо, пане Генерал Міллі !
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26.09.2023 20:14 Ответить
Міллі так і не вдалося змусити Залужного до переговорів. Нехай собі йде.
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26.09.2023 20:18 Ответить
Виконувати роботу Головнокомандуючого ЗСУ і не піддаватися на інтриги Верховного із його єрмаківським ОП.
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26.09.2023 20:18 Ответить
Резніков на Рамштайні курив бамбук чи шо. Ну як за 1,5 роки не вирішене питання ППО малого радіусу.

На складах у США 100 000 ракет AIM-9, 50 000 Hellfire, вони всі ідеальні проти Шахедів наводятся на тепло.

Ну візьміть, пікап, поставте комерційний радари чи камеру теплову, і запускайте.

У нас уже 4-покоління морського дрона розроблено, а американці не можуть вродити ППО малої дальності уже 15 років.

Ну уже катали по виставкам США 10 років M-SHORAD і ніяк не дроблять.

Це просто чудо, як американці не можут зробити мобільні ППО, це Санта-Барбара, серіал. Такі запаси ракет, і неможуть це встроїти на пускову установку.

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26.09.2023 20:20 Ответить
А ще простіше вкрасти той іранський шахед, який ми чомусь називаємо гавно-палка і який розламав вже пів нашої країни, та скопіювати його в нев'ї бенних масштабах. Бо все ж таки коаліція антипутінських сил явно має потужності більші в рази ніж потужності Ірану та росії. Вони по нас 40 штук за ніч, а ми назад 400. Цього було б достатньо не тільки на коліна кацапів поставити. А й розвернути їх раком.
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26.09.2023 20:30 Ответить
Залужний провів підсумкову розмову фактично ні з ким. Підсумки відповідні. Так...просто перепи₴діли та й усе.
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26.09.2023 20:22 Ответить
а ставки зелёных агентов московии во главе с Президентом ермаком шли нахер
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26.09.2023 20:28 Ответить
 
 