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Новости Агрессия России против Украины Война
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Провел Ставку. Говорили о ситуации на фронте и производстве снарядов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел Ставку. Несколько главных вопросов. Первый – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонные операции. Важные доклады по востоку, югу, также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Спасибо всем отличившимся украинским воинам!

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Второе – обеспечение снарядами. Это тематика, которой занимаемся ежедневно. Снабжение от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского, производства. Это один из топовых приоритетов.

Спасибо всем, кто без устали работает ради людей, кто выполняет свою работу – такую, которая помогает всему государству выполнять свою работу. Слава каждой и каждому, кто придает Украине силы! Слава всем, кто сражается! Слава Украине!"

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) обращение (747) Ставка (126)


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Топ комментарии
+25
А уяви, якби на його місці був би якийсь дурачьок ©.
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26.09.2023 20:37
+16
В смысле - чугунная голова?
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26.09.2023 20:37
+15
Коли вже на кічу, Вован? Бо стаття 111 КК України вже давно кличе до себе і тебе і андрєйбарісича...
І твого "друга дєцтва", Ванюшку Баканова. І Ігорь Валєріча. І всю твою злодійкувату промоскальську, антиукраїнську шоблу "слуг кремля народа". Сидіти тобі довічно, підла, дволика аморальна гидота - владімірссанич...
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26.09.2023 20:50
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Почем ставили? Что на кону? Кто на ***?
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26.09.2023 20:30 Ответить
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26.09.2023 20:43 Ответить
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26.09.2023 20:50 Ответить
...вопрос стоял об ....плять уплотненииииии.... , ***** Клара и Роза
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26.09.2023 20:53 Ответить
о производстве снарядов на основе фекалий,закидаем мацкву
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26.09.2023 20:51 Ответить
Железный человек . Уроды , можете начинать плеваться ядом .
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26.09.2023 20:34 Ответить
А уяви, якби на його місці був би якийсь дурачьок ©.
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26.09.2023 20:37 Ответить
В смысле - чугунная голова?
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26.09.2023 20:37 Ответить
Голова з чавуну, жопа із плюшу.
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26.09.2023 20:38 Ответить
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26.09.2023 20:40 Ответить
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26.09.2023 20:44 Ответить
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26.09.2023 20:51 Ответить
Здонеш мразота "уськаязичная", яе здохди ваші матарили.
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26.09.2023 20:37 Ответить
я вже мовчу про скумбрію десь в Італії зачалилась?
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26.09.2023 20:44 Ответить
Египет...коло мами))
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26.09.2023 20:52 Ответить
а спиногризи канешно в кловському?
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26.09.2023 20:57 Ответить
Зачет, подоляшавка!!! Ну-ка еще что-нибудь выкакай в пользу зеледента.
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26.09.2023 20:56 Ответить
Трейтя новина за день , як ця **** "провела ставку"....напишіть хоч хто входить в "ставку".
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26.09.2023 20:36 Ответить
і куди її провели
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26.09.2023 20:52 Ответить
після того, як усі в неї ввійшли
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26.09.2023 20:55 Ответить
"Провів ставку" - поставив 100 баксів "на красное". Програв.
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26.09.2023 21:00 Ответить
Ні, провів Ставку до зупинки трамвая, поцілував та пішов додому, як завжди спати.
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27.09.2023 07:33 Ответить
Послухайте « вовчиця» , хто в тій ставкі
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26.09.2023 22:58 Ответить
Може хтось подарує йому тлумачний словник, а? "Гучні деталі" - це як? При роботі двигуна гудять так, що власного голосу не чутно? Найміть йому репетитора-ритора (як яник собі наймав з української), може хоч не так складно буде перекладачам перекладати його "експромти" без папірця і суфлера...
А ми вже звикли до пусто-порожньої балаканини (якщо хтось взагалі звертає увагу на ці щовечирні хриплосики)...
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26.09.2023 20:38 Ответить
Может он имел ввиду гучну бавовну, и назвал эти отдельные элементы событий деталями, а поскольку именно эти детали были гучной бавовной, то получились гучни детали. Вот как то так )
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26.09.2023 20:47 Ответить
Тим більш, йому життєво потрібен тлумачний словник! "Гучні справи" (якщо вже користуватися кліше) ще б більш-менш підійшло для того, що у вас, пане, вийшло в результаті дедуктивного дослідження цього словоблуддя.
Однак, таке кліше теж не відображає результатів "гучної бавовни" (та й "гучна" вона була тільки для тих, хто був неподалік). Тим більш, якщо йдеться про результати "Ставки...". Якщо вже брати той лексікон, який він використовує без папірця, то було б більш доречним використання словосполучення "потужні результати".
Але я взагалі маю сумнів, що найвеличніший розумів про що говорить (удари по Криму, прорив на Півдні, бої на Сході, перелік від Білого дому, відносини з Польщею, заява Болгарії чи ще щось).
Якось так
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26.09.2023 21:14 Ответить
Ага, карасів розводить в ''ставку''.
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26.09.2023 20:39 Ответить
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26.09.2023 20:41 Ответить
Велика помилка
Зеленського що дозволив жінкам виїхати за кордон
І він ще й поганий
В роки великої вітчизняної війни хоч одна жінка поїхала за кордон з СРСР ?просто щоб врятуватися від війни
Жінки й діти працювали на заводах копали окопи і важкою ціною здобували перемогу
А зараз виходить все на чоловіків перекинули?
Тому величезний людський ресурс з жінками чоловіками і дітьми мав бути в Україні і вести боротьбу з ворогом разом як при СРСР більшовики перемогли Німеччину
Бо народи СРСР працювали на звільнення
А зараз звичайно людського ресурсу не вистачатиме бо той хворий той уїхав то жінка то пенсіонер
А війну повинен вести народ хоча б в тилу працювати
А не треба сподіватися на одну армію
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26.09.2023 20:43 Ответить
тебе жінки кидали? по сересер ностальгія? піди втопися - нарешті здихались його
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26.09.2023 20:46 Ответить
Пам'ятаєте першу "ставку" де вчителям по 4000 баксів "роздавали"?
І так ставка за ставкою бо ж вона "больше чем жізнь".
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26.09.2023 20:49 Ответить
почекай, а лярд дерев? ...хренасе ставочка ЛЯРД
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26.09.2023 20:55 Ответить
Коли вже на кічу, Вован? Бо стаття 111 КК України вже давно кличе до себе і тебе і андрєйбарісича...
І твого "друга дєцтва", Ванюшку Баканова. І Ігорь Валєріча. І всю твою злодійкувату промоскальську, антиукраїнську шоблу "слуг кремля народа". Сидіти тобі довічно, підла, дволика аморальна гидота - владімірссанич...
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26.09.2023 20:50 Ответить
Вава, а по суті, є що сказати?
Сподіваюся кореспонденцію від Байденбка отримав
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26.09.2023 20:58 Ответить
Провел ставку куда скирдовать по 100 Франклинов какими паратиями все ставки переведены
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26.09.2023 20:59 Ответить
І я б провів би... декого в останню путь...
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26.09.2023 22:00 Ответить
Я ж нє лох, сказав Зе і відвів ЗСУ посилюючи розмінування країни.
Оце довів так довів...залізобетонно
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26.09.2023 21:06 Ответить
цей дурік все грає в генералісімуса? Як там ночки в Криму, а підор?
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26.09.2023 21:28 Ответить
"Провів ставку. З'їв козявку" (с) Найвеличніший
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26.09.2023 22:13 Ответить
Йому ці ставки потрібни для піару !
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26.09.2023 22:36 Ответить
Не перепрацюйся
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26.09.2023 23:01 Ответить
Ну сидів би собі....бренькав на роялі...так лізе бздур кругом ,що б паршивить.
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27.09.2023 05:15 Ответить
Що там Тарнавській? Вже усі лінії оборони прорвав? Мабуть, до Токмака вже підходе?
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27.09.2023 06:18 Ответить
 
 