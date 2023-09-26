Провел Ставку. Говорили о ситуации на фронте и производстве снарядов, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 26 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Провел Ставку. Несколько главных вопросов. Первый – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонные операции. Важные доклады по востоку, югу, также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Спасибо всем отличившимся украинским воинам!
Второе – обеспечение снарядами. Это тематика, которой занимаемся ежедневно. Снабжение от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского, производства. Это один из топовых приоритетов.
Спасибо всем, кто без устали работает ради людей, кто выполняет свою работу – такую, которая помогает всему государству выполнять свою работу. Слава каждой и каждому, кто придает Украине силы! Слава всем, кто сражается! Слава Украине!"
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А ми вже звикли до пусто-порожньої балаканини (якщо хтось взагалі звертає увагу на ці щовечирні хриплосики)...
Однак, таке кліше теж не відображає результатів "гучної бавовни" (та й "гучна" вона була тільки для тих, хто був неподалік). Тим більш, якщо йдеться про результати "Ставки...". Якщо вже брати той лексікон, який він використовує без папірця, то було б більш доречним використання словосполучення "потужні результати".
Але я взагалі маю сумнів, що найвеличніший розумів про що говорить (удари по Криму, прорив на Півдні, бої на Сході, перелік від Білого дому, відносини з Польщею, заява Болгарії чи ще щось).
Якось так
Зеленського що дозволив жінкам виїхати за кордон
І він ще й поганий
В роки великої вітчизняної війни хоч одна жінка поїхала за кордон з СРСР ?просто щоб врятуватися від війни
Жінки й діти працювали на заводах копали окопи і важкою ціною здобували перемогу
А зараз виходить все на чоловіків перекинули?
Тому величезний людський ресурс з жінками чоловіками і дітьми мав бути в Україні і вести боротьбу з ворогом разом як при СРСР більшовики перемогли Німеччину
Бо народи СРСР працювали на звільнення
А зараз звичайно людського ресурсу не вистачатиме бо той хворий той уїхав то жінка то пенсіонер
А війну повинен вести народ хоча б в тилу працювати
А не треба сподіватися на одну армію
І так ставка за ставкою бо ж вона "больше чем жізнь".
І твого "друга дєцтва", Ванюшку Баканова. І Ігорь Валєріча. І всю твою злодійкувату промоскальську, антиукраїнську шоблу "слуг
кремлянарода". Сидіти тобі довічно, підла, дволика аморальна гидота - владімірссанич...
Сподіваюся кореспонденцію від Байденбка отримав
Оце довів так довів...залізобетонно