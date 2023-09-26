Провел Ставку. Говорили о ситуации на фронте и производстве снарядов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 26 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Провел Ставку. Несколько главных вопросов. Первый – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонные операции. Важные доклады по востоку, югу, также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Спасибо всем отличившимся украинским воинам!

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Второе – обеспечение снарядами. Это тематика, которой занимаемся ежедневно. Снабжение от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского, производства. Это один из топовых приоритетов.

Спасибо всем, кто без устали работает ради людей, кто выполняет свою работу – такую, которая помогает всему государству выполнять свою работу. Слава каждой и каждому, кто придает Украине силы! Слава всем, кто сражается! Слава Украине!"

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