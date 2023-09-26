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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские подстанции защищены как ПВО, так и инженерными укреплениями, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

кудрицький

Украинская энергетическая инфраструктура имеет как активные (ПВО), так и пассивные (инженерные укрепления) способы защиты. Некоторые из видов защиты будут применены впервые в мире.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время форума Forbes "Энергия бизнеса", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ есть несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита (ПВО), так и пассивная защита (инженерные укрепления)", - рассказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что отключений электроэнергии не планируется, но все будет зависеть от ситуации.

"Сейчас (отключение электроэнергии. - Ред.) не планируем, все будет зависеть от возможных обстрелов, будут ли перерывы в энергоснабжении зимой, или не будут. Если обстрелов нет, то мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне – Ред.), тогда будем действовать по ситуации", – пояснил Кудрицкий и добавил, что эту зиму без импорта электроэнергии "пройти будет очень сложно".

Читайте также: Зиму точно пройдем. Могут быть сложности, но энергосистема не развалится и будет работать, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Автор: 

энергетика (2556) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+9
Ага, тобто графіки відключень для того і складені...ну шоб порядок?
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26.09.2023 21:24
+5
Тільки в мене фраза "вперше у світі" від цієї влади викликає занепокоєння в результатах?
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26.09.2023 21:28
+5
Перша справа зелено-синіх--красіво атчітацца. Пройшовся б цей пан кудрицький по тих об'єктах та на власні очі подивився на ту "підготовку". Суцільна бутафорія... Звісно ж, уся надія -- на ППО ЗСУ. Але й вона не всесильна.
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26.09.2023 21:29
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Зима покаже хто де срав
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26.09.2023 21:23 Ответить
Тоді вже буде запізно...
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26.09.2023 21:52 Ответить
Зимою має бути інші казки, хараз слухайте ці. А то дивись які розумні "покаже... подивимось.." 🤣
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26.09.2023 22:14 Ответить
Курчат восени вважають, а підстанції взимку
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26.09.2023 23:50 Ответить
Деякі з видів захисту будуть застосовані вперше у світі.

Фсьо чотко: можна й троха попишатись, ге?
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26.09.2023 21:24 Ответить
Ага, тобто графіки відключень для того і складені...ну шоб порядок?
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26.09.2023 21:24 Ответить
щоб від***бались... нічого там не захищено. дали обладнання на шару яке повісили на основні фонди... тобто сп*** ли
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26.09.2023 21:46 Ответить
Так я ж і кажу - шоб порядок...Тарифи ж підвищили (з 1.07 -7.11, з 1.08 -7.78, ну і з 1.12 - 10.00(є думка)
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26.09.2023 21:51 Ответить
Тут скорее нужно все ставить на колеса и передвигать каждую ночь. А любое укрытие не дает никаких гарантий
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26.09.2023 21:25 Ответить
Колеса ЗЕ квадратні на відміну від колес баригі
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26.09.2023 21:28 Ответить
трансформаторні поля і електростанції?
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26.09.2023 22:06 Ответить
Навіть якщо так, Укренерго це добре. А що там із ДТЕК?
Щось мені підказує що будуть відрубати навіть із мінімальними ушкодженнями, заради завищення тарифів.
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26.09.2023 21:28 Ответить
Тільки в мене фраза "вперше у світі" від цієї влади викликає занепокоєння в результатах?
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26.09.2023 21:28 Ответить
Та яке занепокоєння? Це ж новий тип "аналоговнет", працює на нових фізичних принципах.
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26.09.2023 21:33 Ответить
А цей "аналоговнєт", випадково, не нагадує граблі з руків'ям до паху, а на руків'я лезо сокири причеплене?
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26.09.2023 22:53 Ответить
Перша справа зелено-синіх--красіво атчітацца. Пройшовся б цей пан кудрицький по тих об'єктах та на власні очі подивився на ту "підготовку". Суцільна бутафорія... Звісно ж, уся надія -- на ППО ЗСУ. Але й вона не всесильна.
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26.09.2023 21:29 Ответить
Брехня.
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26.09.2023 21:29 Ответить
А стулити пельку - ніяк? Сечі нема? Піар - наше фсьо?
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26.09.2023 21:30 Ответить
ПІАР - паблік релейшен - звязок із публікою, між іншим....
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26.09.2023 22:50 Ответить
Існує понад 500 визначень поняття PR, між іншим...
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26.09.2023 23:28 Ответить
сечі, ага
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26.09.2023 23:21 Ответить
Всьо , завтра веєрні відключення
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26.09.2023 21:30 Ответить
Казав слiпий: " Побачимо".
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26.09.2023 21:30 Ответить
Мабуть диму напустять (як кацапи на мосту), от ні ракета, ні шахед і не влучать...
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26.09.2023 21:37 Ответить
до речі, проти шахедів може і спрацювати - не бачить шахедіст - не бачить дрон..
хочя все це дуже сумнівно...
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26.09.2023 21:51 Ответить
А тепер детальніше - яким чином шахеди передають зображення ( так США можуть подібне творити - але для цього в них є супутники які ше були до Старлінка).
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26.09.2023 22:15 Ответить
голубами шлють!
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26.09.2023 22:19 Ответить
в діда як нема проводів, то це цуцик відвязався...
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26.09.2023 22:22 Ответить
шо кацапня буде бити по енерго структурних об'ектах знають всі.
там і побачимо ефективність ППО...
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26.09.2023 21:47 Ответить
Я хренєю з цих артистів. Що не тиждень, то протилежні заяви не дивлячись на ранг посадовця. Від Верховного Боневтіка до нижчого штабеля. Що ми тільки не чули за ці чотири роки!
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26.09.2023 21:51 Ответить
биполярка
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26.09.2023 22:28 Ответить
На бумаге все построено, а по факту защиты нет, точнее она "невидимая". "Суслика видишь? Вот и я не вижу. А он есть")
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26.09.2023 21:52 Ответить
Воду(гарячу)в Києві на русанівці відключають 10 років підряд в літку на профілактику на 3 місяці(якщо бойлера нема то живеш немов у річці) і за два воєнні роки нічого не змінилося…. як дерибанили на обслуговуванні тепло мереж так і деребанять….
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26.09.2023 21:53 Ответить
Раньше только летом с мая по сентябрь включительно включал бойлер. А вот уже полтора года как круглый год. Но каждый третий день. Помылись с женой и на два дня тёплая вода умыться утром хватает. Две убогих пенсии, по 90гр за куб 5 кубов не всегда горячей воды---пошли вы все в зад! А расход электрики не сильно большой. Чуть экономия есть и горячая вода запросто 60 градусов. Котёл 80 л.
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26.09.2023 22:02 Ответить
Виб обережніше з бойлером - якшо у вас стара совкова проводка це може бути небезпечно ( совкові проводки не розраховані на великі навантаження).
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26.09.2023 22:23 Ответить
Да, всё верно. Но. Но ставили ребятки продуманные. И сразу стиралку тоже. Отделный автомат стоит в туалете, выведено на счётчик мой напрямую на площадке. Бойлер ,Атлантик, кстати 19 лет уже. Первые лет 6 грел 35-40 мин. Сейчас почти два часа. Полтора часа летом, когда вода не сильно холодная. Зимой иначе. Стараемся микроволновку и тостер не включать когда греет. Или утюг. Что сильно тягучее. А проводка и правда старая. Дому 56 лет.
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27.09.2023 21:42 Ответить
Почекайте а ви бойлер не промивали ні разу за 19 років - якщо так то це дивно шо він ше працює , всередині бойлера накип - тому він так довго гріє воду .
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27.09.2023 21:47 Ответить
Можете не верить---но не промывал. Я и не слыхал о промывке. Предполагал менять сам элемент нагревателя да война всё спутала. Уезжал на 5 месяцев с семьёй. А связь с установщиками потерял, отличные попались тогда и молодые что интересно. Теперь очевидно и не стоит скорее всего. Если прекратит работать, проще новый поставить из недорогих.
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27.09.2023 22:05 Ответить
Ну так може де ви живете вода "мягка"( мало солей в воді ) - але ж за стільки років навіть з "мягкою" водою відкладення все одно мали зявитися .
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27.09.2023 22:24 Ответить
В Харькове. Врядли мягкая. Чайник с хорошей нержавейки обрастает изнутри со временем. Что будет, то и станет. Спасибо скажу бойлеру по любому---верой и правдой работает.
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28.09.2023 18:50 Ответить
А ви я бачу балований - там де я живу навіть коли було центральне опалення гаряча вода була під час опалення ( ну і вода у нас як мінімум в два раза була і є дорожче ніж у Києві). А гріти воду на плитці це ше те задоволення - а особливо її носити так шоб не ошпаритись.
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26.09.2023 22:19 Ответить
Кстати, пишут что Иран модернизировал свои шахеды... Поставили новые двигатели, теперь они значительно меньше шума издают.
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26.09.2023 22:02 Ответить
Усі піаряться. Але перше місце по піару залишаеться за Зелею. Потім йдуть вже Шмигаль, Буданов, Арестович та їнші.
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26.09.2023 22:03 Ответить
нe дослівно, а тут суті і не треба...
"йдемо потужно і на шляху бачимо кінець і саме тому, шо бачимо кінець на шляху, ми знаємо який на тому шляху кінець. "
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26.09.2023 22:12 Ответить
Особенно если конец обрезанный
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26.09.2023 22:30 Ответить
а це вже не має ніякого значення,
може дівчята знають більше,
головне шо кінець на шляху...
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26.09.2023 22:35 Ответить
Он так рассказывает о чужих подарках и заслугах.
Даже зарплату в Украине уже давно платит западный налогоплательщик
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26.09.2023 22:32 Ответить
Українські підстанції захищені як ППО, так і інженерними укріпленнями?

Невже? Аби якийсь позітівчік проговорить?
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27.09.2023 06:47 Ответить
 
 