Украинские подстанции защищены как ПВО, так и инженерными укреплениями, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Украинская энергетическая инфраструктура имеет как активные (ПВО), так и пассивные (инженерные укрепления) способы защиты. Некоторые из видов защиты будут применены впервые в мире.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время форума Forbes "Энергия бизнеса", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ есть несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита (ПВО), так и пассивная защита (инженерные укрепления)", - рассказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что отключений электроэнергии не планируется, но все будет зависеть от ситуации.

"Сейчас (отключение электроэнергии. - Ред.) не планируем, все будет зависеть от возможных обстрелов, будут ли перерывы в энергоснабжении зимой, или не будут. Если обстрелов нет, то мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне – Ред.), тогда будем действовать по ситуации", – пояснил Кудрицкий и добавил, что эту зиму без импорта электроэнергии "пройти будет очень сложно".

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