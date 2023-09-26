Спикер нижней палаты парламента Канады Рота ушел в отставку. Коллеги призвали его к этому после приглашения ветерана СС "Галичина" Гунько
Спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин, Энтони Рота, во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского на прошлой неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Рота заявил на заседании парламента
В коротком заявлении он поблагодарил парламентариев за доверие во время избрания спикером Палаты общин Канады в предыдущем и нынешнем созывах.
"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты общин", – сказал Рота, не уточнив причины своего решения.
Спикера призвали уйти в отставку коллеги и члены правительства после того, как выяснилось, что он пригласил в парламент во время визита Зеленского в Канаду на прошлой неделе 98-летнего Ярослава Гунько. Рота представил его как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против россиян.
Позже журналисты выяснили, что Гунько служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС – добровольческом подразделении, состоявшем преимущественно из этнических украинцев под командованием нацистов.
Дивизия СС "Галичина" была создана немецкими войсками из украинцев для борьбы против Красной армии в 1943 году. Нюрнбергский процесс и так называемая комиссия Дешена, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастность участников дивизии к военным преступлениям. Тем не менее, дивизию обвиняют в карательных операциях Вермахта против поляков и евреев.
Приглашение Гунько в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, потребовавших объяснений. Спикер канадской Палаты общин тогда извинился за то, что произошло, но в отставку уходить отказался.
В офисе премьера Канады заявили местным СМИ, что ни премьер Джастин Трюдо, ни украинская сторона не знали о приглашении бывшего члена дивизии СС "Галичина", а такой поступок там, безусловно, осуждают.
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Хто такий Ярослав Хунка (Гунько)
Ярослав Гунько народився в Урмані на Тернопільщині в 1925 році, тоді це була Польська Республіка. У 18 років він пішов добровольцем до 14-ї гренадерської дивізії СС "Галичина".
У 1944 році Гунько був залучений до бойових дій проти військ Червоної армії на східному фронті Другої світової війни.
Після закінчення Другої світової війни в Європі Гунько оселився у Великій Британії та приєднався до Об'єднання українців. У 1951 році він одружився з Маргарет Енн Еджертон, а через три роки подружжя емігрувало до Канади, оселившись у Торонто. Вони виховали двох синів - Мартіна та Пітера.
Після закінчення технічного коледжу Гунько працював в авіаційній промисловості, був інспектором авіабудівній компанії De Havilland.
Станом на 2022 рік Гунько жив у Норт-Бей, Онтаріо, і їздив до Великого Садбері, щоб протестувати проти російського вторгнення в Україну.
А от Власовці були колаборантами, вони зрадили БІЛЬШОВИЦЬКУ РОСІЮ
Колаборація, сам термін...- це об'єднатися з кимось чужим, в боротьбі проти власного... Тому як не крутіть...Власівці, РОА - це колаборанти...
Українці не мали власної держави...точніше УНР булотзліквідовано ще у 18році... Тому українцям цей термін не підходить...
Але для самих українців, питання дивізійників, повинно бути закрите раз і назавжди....Як закрите воно в країнах Балтії у відношенні до свої легіонерів... Вони герої там і крапка.
Є злочин, є міжнародне право, є міжнародний суд...Він повинен вирішувати був факт злочину, чи не був...
Мені також не подобається ПІЛСУДСЬКИЙ чи СТАЛІН, обидвоє кати українського народу...Але мені похєр, що пишуть в російських, шкільних підручниках про Сталіна?...чи називають стадіони на честь Пілсудського в Польщі? Їхні країни..їхнє право як на власних героїв, так і на власних ворогів...
Бачать вони Бандеру своїм ворогом? Будь-ласка...Ваше право...
Для того й люди організовуються в окремі країни, щоб мати не тільки спільну мову, спільну культуру, побут...але й спільний ПАНТЕОН ГЕРОЇВ, в тому числі ПАНТЕОН ВОРОГІВ власної державності...
Вчорашній випадок з Кадировим молодшим...
"********* МОСКАЛЯ в тюрмі за спалений Коран"... Для МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ - це моральний вчинок з боку Кадирова, наказав за спалення священної книги.... Для іншої частини Світу - це Аморально і дикунство....в закладі відбування покарань ********** людину за якусь книженцію...за пару листків паперу...
ЦРУ: УПА поранила радянський режим
ОУН не співпрацювала з націонал-соціалістами, а УПА стала однією з найпотужніших армій опору.
Українські націоналісти робили ставку на Німеччину, а не на партію націонал-соціалістів
Автор донесення особливо наголошує, що провід (керівництво) Організації українських націоналістів (ОУН) робив велику ставку на Німеччину, але в жодному разі не на партію націонал-соціалістів. Оунівці ніколи не вступали у переговори з нацистами, а документи західних союзників підтверджували: сторони завжди вороже ставилися один до одного.
Такі взаємини американський аналітик пояснював діаметрально протилежними завданнями, що ставили перед собою ті політичні сили. Зокрема, позбавлені расистських та антисемітських поглядів оунівці боролися за політичну самостійність України, у той час як націонал-соціалісти розглядали територію Польщі, України та Білорусі виключно як життєвий простір для німців.
Коли почалася німецько-радянська війна, провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою, згідно зі звітом, не розраховував на Німеччину. 22 червня Адольф Гітлер у своїй промові жодним словом не згадав про права націй, продемонструвавши таким чином справжню природу свого режиму.
ОУН була єдиною політичною партією українців
У радянській Україні довгий час не було політичних партій. Лідери та активні члени колишніх рухів опинилися у таборах Сибіру. Тому від початку німецької окупації активісти приєднувалися до націоналістів, збільшуючи їхню чисельність.
Так, йдеться в рапорті, ОУН стала єдиною нелегальною партією українців. Вона діяла без натяків на тоталітаризм чи будь-яку ідеологічну систему, боролася за звільнення та незалежність України, "за свободу друку, слова, думки, переконань, віри і світогляду. Проти офіційного насадження світоглядних доктрин і догм" - цитує службовець програму ОУН.
Крім того, він аналізує резолюцію Першого конгресу, у якій, окрім принципів боротьби та захисту від німецької деспотії та більшовицького терору, був спеціальний пункт про адаптацію програми для населення сходу.
Програма ОУН із загальними гаслами сповна задовольняла національні почуття західних українців, але потребувала конкретних уточнень для східних, які вже мали досвід власної держави, а тому їх цікавили політична модель та соціальна структура. Врахувавши ці суспільні запити, оунівці могли б мобілізувати всіх українців для боротьби за незалежність.
Після Другого і Третього конгресів оунівців додали до політичних економічні та соціальні завдання партії.
УПА - одна з найсильніших армій опору в Європі.
Незважаючи на відсутність військових кадрів та досвіду, підтримки з боку західних союзників, яку мали інші народи, в українців виникла "одна з найпотужніших армій опору в Європі, яку навряд чи хтось міг перевершити", робить висновок співробітник ЦРУ.
У порівнянні з резолюціями ОУН, він вважає принципи, викладені у листівці "За що бореться УПА?" новими для визвольного руху. На його думку, це стало результатом поєднання двох світоглядів, один з яких сформувався в умовах тоталітарного режиму СРСР, а інший - на західній Україні.
У боротьбі проти червоного терору і за національну самостійність склалася політична, економічна, соціальна та культурна програма, яка окреслила українські демократичні традиції.
Ідеї УПА знайшли велику підтримку серед працюючого населення та романтичної молоді. Таким чином, армія стала політичною та військовою силою народу.
Автор аналітики звертає увагу на те, що УПА воювали не лише за незалежність України, але й за волю пригноблених народів. Вище командування повстанців формувало окремі автономні підрозділи з представників різних національностей, які лише узгоджували свої тактичні та оперативні дії з УПА.
На території східної Волині підпільники організували конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії. Видавали листівки різними мовами та агітували проти більшовицького імперіалізму.
Більшовицький режим створив Радянський союз і тим самим врятував від розпаду Російську імперію, але не зміг у перспективі протистояти національній ідеї. Йому не допомогли ані терор, ані інші методи. Цю тезу підтвердили наслідки Другої Світової війни та сутність СРСР - йдеться у рапорті ЦРУ від 1952 року.
Через сорок років українці підтвердили висновки американського аналітика.
Она началась формироваться в апреле 1943 года. Начала воевать осенью 1943 года.
Использовалась СС-Галичина гитлеровцами с осени 1943 года до июня 1944 года в основном в борьбе с партизанскими отрядами ОУН-УПА в Галиции и восточной Польше.
Воевала против ОУН-УПА, которая весной 1943 года на III конференции ОУН(б) объявила войну гитлеровскому Рейху.
В августе-октябре 1944 года дивизия участвовала в подавлении Словацкого национального восстания.
В январе 1945 года дивизия была отправлена на борьбу с югославскими партизанами.
В марте 1945 года переброшена на территорию современной Австрии, где участвовала в оборонительных боях с РККА и там же и закончила своё существование сдавшись англо-американцам..
В отличие от участников других коллаборационистских формирований из советских граждан, таких как РОА, военнослужащим "Галичины" удалось избежать выдачи советским властям.
Достоверно неизвестно об участии дивизии в целом в военных преступлениях.
Но отдельные её военнослужащие (особенно из 4-го и 5-го полков СС в период до их официального зачисления в состав "Галичины") причастны к преступлениям против мирного населения.
І треба як зіницю свого ока берегти свободу і незалежність, суверенітет своєї Української Батьківщини і нещадно знищувати будь-якого ворога окупанта який загрожує територіальній цілісності та суверенітету Української держави.
Гидко.
І дуже гірко.
Правду ніхто не хоче слухати (про думати вже мовчу - ця здатність в піпла вже давно атрофувалася і відмирає) : стадо здатне лише горлати і чіпляти ярлики.
Де ви такі з'являєтесь? Це вас ОФІС ПРЕЗИДЕНТА у боти набирає?
Burnin' love
I'm just a hunka hunka burnin' love
Just a hunka hunka burnin' love
Just a hunka hunka burnin' love
Just a hunka hunka burnin' love
вона і подібні національні формування воювали проти комунізму
в Європі
ніхто з анти-фашистських союзників проти комунізму не воював
в Європі
взагалі ніколи
зараз у них є прекрасна можливість це зробити і виступити проти "дєди-воєвалов" в Україні
в Європі
╬
Рам'я в рам'я, мов хвиль прибій,вкраїнський вояк без вагання йде:
за славний рід, за нарід свій, за землю, віру й все йому святе.
Лунає спів - свободи клич, на вітрі лопотить вже стяг,
ідуть стрільці палкі, тверді, ідуть стрільці на бій, на змаг.
Їх тисячі - добірні всі, - мета їх - вільна Україна -Вітчина!
Іде в похід українського народу цвіт - Дивізія «Галичина».
Палає гнів огнем в серцях, на поле бою думка бистро мчить;
ворожа кров окропить шлях, - хто жити хоче, мусить побідить.
У ряд ставай за рідний край, солодша смерть ніж брязк кайдан!
Хай гине гад - московський кат - комуна - вольности обман!
І наче грім, як хмаролім, проб'є луна - ввесь Кремль до дна:
іде в похід на дикий - кацапський схід Дивізія «Галичина».
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Марш дивізії «Галичина»!- Богдан Стефанишин.
.ЛЮТА СМЕРТЬ МОСКАЛЮ ЗАГАРБНИКУ!
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СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Як це не прикро, але їх обох тупо використали кацапи. При цьому дуже ефективно використали.