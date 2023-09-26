Спикер нижней палаты парламента Канады Рота ушел в отставку. Коллеги призвали его к этому после приглашения ветерана СС "Галичина" Гунько

Спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин, Энтони Рота, во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Рота заявил на заседании парламента

В коротком заявлении он поблагодарил парламентариев за доверие во время избрания спикером Палаты общин Канады в предыдущем и нынешнем созывах.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты общин", – сказал Рота, не уточнив причины своего решения.

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Спикера призвали уйти в отставку коллеги и члены правительства после того, как выяснилось, что он пригласил в парламент во время визита Зеленского в Канаду на прошлой неделе 98-летнего Ярослава Гунько. Рота представил его как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против россиян.

Позже журналисты выяснили, что Гунько служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС – добровольческом подразделении, состоявшем преимущественно из этнических украинцев под командованием нацистов.

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Дивизия СС "Галичина" была создана немецкими войсками из украинцев для борьбы против Красной армии в 1943 году. Нюрнбергский процесс и так называемая комиссия Дешена, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастность участников дивизии к военным преступлениям. Тем не менее, дивизию обвиняют в карательных операциях Вермахта против поляков и евреев.

Приглашение Гунько в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, потребовавших объяснений. Спикер канадской Палаты общин тогда извинился за то, что произошло, но в отставку уходить отказался.

В офисе премьера Канады заявили местным СМИ, что ни премьер Джастин Трюдо, ни украинская сторона не знали о приглашении бывшего члена дивизии СС "Галичина", а такой поступок там, безусловно, осуждают.

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