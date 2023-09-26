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Спикер нижней палаты парламента Канады Рота ушел в отставку. Коллеги призвали его к этому после приглашения ветерана СС "Галичина" Гунько

канада,гунько

Спикер нижней палаты канадского парламента, Палаты общин, Энтони Рота, во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского на прошлой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Рота заявил на заседании парламента

В коротком заявлении он поблагодарил парламентариев за доверие во время избрания спикером Палаты общин Канады в предыдущем и нынешнем созывах.

"С тяжелым сердцем сообщаю депутатам о своей отставке с поста председателя Палаты общин", – сказал Рота, не уточнив причины своего решения.

Читайте также: Во время выступления Зеленского в парламенте Канады почтили 98-летнего ветерана Ярослава Гунько, воевавшего против россиян. ВIДЕО

Спикера призвали уйти в отставку коллеги и члены правительства после того, как выяснилось, что он пригласил в парламент во время визита Зеленского в Канаду на прошлой неделе 98-летнего Ярослава Гунько. Рота представил его как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против россиян.

Позже журналисты выяснили, что Гунько служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС – добровольческом подразделении, состоявшем преимущественно из этнических украинцев под командованием нацистов.

Смотрите также: Умер ветеран ОУН-УПА и дивизии "Галичина" Орест Васкул. ФОТО

Дивизия СС "Галичина" была создана немецкими войсками из украинцев для борьбы против Красной армии в 1943 году. Нюрнбергский процесс и так называемая комиссия Дешена, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастность участников дивизии к военным преступлениям. Тем не менее, дивизию обвиняют в карательных операциях Вермахта против поляков и евреев.

Приглашение Гунько в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, потребовавших объяснений. Спикер канадской Палаты общин тогда извинился за то, что произошло, но в отставку уходить отказался.

В офисе премьера Канады заявили местным СМИ, что ни премьер Джастин Трюдо, ни украинская сторона не знали о приглашении бывшего члена дивизии СС "Галичина", а такой поступок там, безусловно, осуждают.

Читайте также: "Цензор" не стесняется размещать некролог эсэсовцу, - "слуга народа" Бужанский о смерти ветерана дивизии "Галичина"

Автор: 

Канада (2077) СС Галичина (56)


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Топ комментарии
+32
"Рота представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян." - Все ж правильно.
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26.09.2023 22:22
+30
Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів.
Москали и их дуполизы идут на йух. "Галичина"- Герои Украины.
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26.09.2023 22:19
+22
Тобто Україна може екстардувати польських героїв із армії крайової, які причетні до геноциду українців на Волині у 40-х роках.
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26.09.2023 22:21
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Українська сторона тут якраз ні до чого.
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26.09.2023 23:31 Ответить
Кацапня , у звірствах в Україні перевершила будь яке СС , то чому наприклад - запрошення рашистських вбивць , в особі одного з ідеологів війни в Україні і геноциду українців - коня лаврушки , виступати з трибуни ООН , не викликає такої хворобливої істерики у деяких політиків .? Чи - вбивства поляків і євреїв це одне , а вбивства українців - єта другоє . !?
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26.09.2023 23:46 Ответить
Краще зелений нікуди би не їздив, натворив з двома найкращими союзниками
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27.09.2023 00:14 Ответить
BBC

Хто такий Ярослав Хунка (Гунько)

Ярослав Гунько народився в Урмані на Тернопільщині в 1925 році, тоді це була Польська Республіка. У 18 років він пішов добровольцем до 14-ї гренадерської дивізії СС "Галичина".

У 1944 році Гунько був залучений до бойових дій проти військ Червоної армії на східному фронті Другої світової війни.

Після закінчення Другої світової війни в Європі Гунько оселився у Великій Британії та приєднався до Об'єднання українців. У 1951 році він одружився з Маргарет Енн Еджертон, а через три роки подружжя емігрувало до Канади, оселившись у Торонто. Вони виховали двох синів - Мартіна та Пітера.

Після закінчення технічного коледжу Гунько працював в авіаційній промисловості, був інспектором авіабудівній компанії De Havilland.

Станом на 2022 рік Гунько жив у Норт-Бей, Онтаріо, і їздив до Великого Садбері, щоб протестувати проти російського вторгнення в Україну.
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27.09.2023 00:16 Ответить
Колаборанти це хто зраджуює своїй країні... і СССР, і Німеччина не були рідними країнами для українців...
А от Власовці були колаборантами, вони зрадили БІЛЬШОВИЦЬКУ РОСІЮ
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27.09.2023 00:25 Ответить
Власівці та їм подібні, були героями, території під назвою мацковія-рацея, вони апсолютно законо боролися "веру, сцаря і отечество", проти військової хунти ч-леніна-сталіна, за яка пришла до влади на мацковії шляхом військового держперевороту !!! пропори РОА, РОНА і тдютп. є зараз офіційними прапорами мацковії, флоту паРаіш і тд.тп., а кацапи цим героям зараз памятники ставлять ... кацгуть батьку )9уйло служив у Власова ...
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27.09.2023 00:38 Ответить
Червона Росія, Більшовицька Росія - це все назви СССР...
Колаборація, сам термін...- це об'єднатися з кимось чужим, в боротьбі проти власного... Тому як не крутіть...Власівці, РОА - це колаборанти...

Українці не мали власної держави...точніше УНР булотзліквідовано ще у 18році... Тому українцям цей термін не підходить...
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27.09.2023 00:54 Ответить
Якщо переможуть московщину-де ти будеш отримувати по 15 фублів за кожен висєр по методичці «цифровой армії расії»,яку ти тут вже процитував вище?
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27.09.2023 00:54 Ответить
так судити злочини червоних комуно-кацапів окупантіва та їх посібників колоборантів !!! червоний комуно-кацап такийже нацист і окупант України, як німецький нацист періоду 2Світової війни, а за рінем злочинів проти людяності, військових злочинів 1-ший на порядок гірший за 2-го !!!

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27.09.2023 00:32 Ответить
дивізії СС "Галинина" не вчиняла військових злочинів, вона воювала, проти кацапського окупаційного лайно і біонепотребу !!!так сомо заоаз проти нащадків червоних нацичтів вже 10 років воюють українці !!!
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27.09.2023 00:44 Ответить
а що комусь треба ще щось доводити ??? кацапи "асвабадітелі" Європи "ат націзьма" звалтували увесь Берлін та 1/3 Німетчини і нічого, для більшості українців, це червоножопе окупаційне лайно, нажаль, до цих пір "герої" і їх хвилюють тільки "злочини" СС "Галичина", ОУНН УПА, і ще "валинская резня" !!! злочини червоних "асвабодітелей" чомусь нікого не хвилюють ... Нажаль ...

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27.09.2023 00:58 Ответить
Пролівацькі, проросійські чи навіть пропольські, антиукраїнські сили на Заході були і завжди будуть (тільки в США 5-мільйонна польська діаспора, крім того є ще російська та єврейська діаспори з пізнього Совка)...Вони завжди будуть каламутити цю воду, влаштовувати танці з бубнами навколо питання 2світової, Голокосту та подій на Волині....

Але для самих українців, питання дивізійників, повинно бути закрите раз і назавжди....Як закрите воно в країнах Балтії у відношенні до свої легіонерів... Вони герої там і крапка.
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27.09.2023 00:21 Ответить
зі сторони моролі дивізії СС "Галичина" Герої України які на боці меншого зла боролися проти більшого зла - червоного окомуно-нацизму !!!
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27.09.2023 00:40 Ответить
Норми моралі - це чисто філософська категорія...

Є злочин, є міжнародне право, є міжнародний суд...Він повинен вирішувати був факт злочину, чи не був...

Мені також не подобається ПІЛСУДСЬКИЙ чи СТАЛІН, обидвоє кати українського народу...Але мені похєр, що пишуть в російських, шкільних підручниках про Сталіна?...чи називають стадіони на честь Пілсудського в Польщі? Їхні країни..їхнє право як на власних героїв, так і на власних ворогів...
Бачать вони Бандеру своїм ворогом? Будь-ласка...Ваше право...
Для того й люди організовуються в окремі країни, щоб мати не тільки спільну мову, спільну культуру, побут...але й спільний ПАНТЕОН ГЕРОЇВ, в тому числі ПАНТЕОН ВОРОГІВ власної державності...
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27.09.2023 00:46 Ответить
про дивізію СС "Галичина" ніде не згадується на Наренберському трибуналі, хоча "суддями" на 1/3 там були червоні комуно-нацисти - союзники Гітлера з 1933 року і зачинщики 2Світової ...
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27.09.2023 00:49 Ответить
А мораль не заважає тобі отримувати по 15 фублів за кожен висєр по методичці «цифровой армії расії»,яку ти тут вже процитував вище?
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27.09.2023 00:57 Ответить
Звичайно що філософська категорія....

Вчорашній випадок з Кадировим молодшим...
"********* МОСКАЛЯ в тюрмі за спалений Коран"... Для МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ - це моральний вчинок з боку Кадирова, наказав за спалення священної книги.... Для іншої частини Світу - це Аморально і дикунство....в закладі відбування покарань ********** людину за якусь книженцію...за пару листків паперу...
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27.09.2023 01:04 Ответить
і у нас герої, а кацапів, євреїв і поляків від цього коробить.
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28.09.2023 20:05 Ответить
BBC

ЦРУ: УПА поранила радянський режим

ОУН не співпрацювала з націонал-соціалістами, а УПА стала однією з найпотужніших армій опору.

Українські націоналісти робили ставку на Німеччину, а не на партію націонал-соціалістів

Автор донесення особливо наголошує, що провід (керівництво) Організації українських націоналістів (ОУН) робив велику ставку на Німеччину, але в жодному разі не на партію націонал-соціалістів. Оунівці ніколи не вступали у переговори з нацистами, а документи західних союзників підтверджували: сторони завжди вороже ставилися один до одного.

Такі взаємини американський аналітик пояснював діаметрально протилежними завданнями, що ставили перед собою ті політичні сили. Зокрема, позбавлені расистських та антисемітських поглядів оунівці боролися за політичну самостійність України, у той час як націонал-соціалісти розглядали територію Польщі, України та Білорусі виключно як життєвий простір для німців.
Коли почалася німецько-радянська війна, провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою, згідно зі звітом, не розраховував на Німеччину. 22 червня Адольф Гітлер у своїй промові жодним словом не згадав про права націй, продемонструвавши таким чином справжню природу свого режиму.
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27.09.2023 00:26 Ответить
BBC

ОУН була єдиною політичною партією українців

У радянській Україні довгий час не було політичних партій. Лідери та активні члени колишніх рухів опинилися у таборах Сибіру. Тому від початку німецької окупації активісти приєднувалися до націоналістів, збільшуючи їхню чисельність.

Так, йдеться в рапорті, ОУН стала єдиною нелегальною партією українців. Вона діяла без натяків на тоталітаризм чи будь-яку ідеологічну систему, боролася за звільнення та незалежність України, "за свободу друку, слова, думки, переконань, віри і світогляду. Проти офіційного насадження світоглядних доктрин і догм" - цитує службовець програму ОУН.

Крім того, він аналізує резолюцію Першого конгресу, у якій, окрім принципів боротьби та захисту від німецької деспотії та більшовицького терору, був спеціальний пункт про адаптацію програми для населення сходу.

Програма ОУН із загальними гаслами сповна задовольняла національні почуття західних українців, але потребувала конкретних уточнень для східних, які вже мали досвід власної держави, а тому їх цікавили політична модель та соціальна структура. Врахувавши ці суспільні запити, оунівці могли б мобілізувати всіх українців для боротьби за незалежність.

Після Другого і Третього конгресів оунівців додали до політичних економічні та соціальні завдання партії.
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27.09.2023 00:28 Ответить
BBC

УПА - одна з найсильніших армій опору в Європі.

Незважаючи на відсутність військових кадрів та досвіду, підтримки з боку західних союзників, яку мали інші народи, в українців виникла "одна з найпотужніших армій опору в Європі, яку навряд чи хтось міг перевершити", робить висновок співробітник ЦРУ.

У порівнянні з резолюціями ОУН, він вважає принципи, викладені у листівці "За що бореться УПА?" новими для визвольного руху. На його думку, це стало результатом поєднання двох світоглядів, один з яких сформувався в умовах тоталітарного режиму СРСР, а інший - на західній Україні.

У боротьбі проти червоного терору і за національну самостійність склалася політична, економічна, соціальна та культурна програма, яка окреслила українські демократичні традиції.

Ідеї УПА знайшли велику підтримку серед працюючого населення та романтичної молоді. Таким чином, армія стала політичною та військовою силою народу.
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27.09.2023 00:29 Ответить
BBC

Автор аналітики звертає увагу на те, що УПА воювали не лише за незалежність України, але й за волю пригноблених народів. Вище командування повстанців формувало окремі автономні підрозділи з представників різних національностей, які лише узгоджували свої тактичні та оперативні дії з УПА.
На території східної Волині підпільники організували конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії. Видавали листівки різними мовами та агітували проти більшовицького імперіалізму.

Більшовицький режим створив Радянський союз і тим самим врятував від розпаду Російську імперію, але не зміг у перспективі протистояти національній ідеї. Йому не допомогли ані терор, ані інші методи. Цю тезу підтвердили наслідки Другої Світової війни та сутність СРСР - йдеться у рапорті ЦРУ від 1952 року.

Через сорок років українці підтвердили висновки американського аналітика.
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27.09.2023 00:32 Ответить
І де ж тут СС "Галичина"?
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27.09.2023 00:35 Ответить
а де злочини СС "Галичина"?
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28.09.2023 20:06 Ответить
хто вам таке стазав ??? ви путаєте нацизм - коричневий, червоний та націоналізм ...
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27.09.2023 00:41 Ответить
Ану ,кацап з ЦАР, процитуй расову теорію «нацистів» з ОУН
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27.09.2023 01:00 Ответить
А мораль не заважає тобі отримувати по 15 фублів за кожен висєр по методичці «цифровой армії расії»,яку ти тут вже процитував вище?
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27.09.2023 00:58 Ответить
Зразу про смоктання закудахтав,козломордий. Даремно тільки українською пишеш. Від тебе КОЗЛЯТИНОЮ з монітора тхне,підаре! В спам,тварюку!
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27.09.2023 01:02 Ответить
Йди вже на одноґлазнікі,підаре-там тібя паймут.
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27.09.2023 01:13 Ответить
Уже на ви? А вище на ти і про бомжів з вокзалу шось було... Ти ж гнида. Тут хамить по вищому розряду, тут вже на ви і "будь ласка". Знаю я таких. Просто гниль.
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27.09.2023 01:14 Ответить
То просто зміна відбулася . З цього акаунта відповіла вже друга істота. Ботофєрма .
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27.09.2023 01:19 Ответить
Дивизия Ваффен-СС Галичина к ОУН-УПА никакого отношения не имела.
Она началась формироваться в апреле 1943 года. Начала воевать осенью 1943 года.
Использовалась СС-Галичина гитлеровцами с осени 1943 года до июня 1944 года в основном в борьбе с партизанскими отрядами ОУН-УПА в Галиции и восточной Польше.
Воевала против ОУН-УПА, которая весной 1943 года на III конференции ОУН(б) объявила войну гитлеровскому Рейху.
В августе-октябре 1944 года дивизия участвовала в подавлении Словацкого национального восстания.
В январе 1945 года дивизия была отправлена на борьбу с югославскими партизанами.
В марте 1945 года переброшена на территорию современной Австрии, где участвовала в оборонительных боях с РККА и там же и закончила своё существование сдавшись англо-американцам..
В отличие от участников других коллаборационистских формирований из советских граждан, таких как РОА, военнослужащим "Галичины" удалось избежать выдачи советским властям.
Достоверно неизвестно об участии дивизии в целом в военных преступлениях.
Но отдельные её военнослужащие (особенно из 4-го и 5-го полков СС в период до их официального зачисления в состав "Галичины") причастны к преступлениям против мирного населения.
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27.09.2023 00:51 Ответить
Те що СС "Галичина" співпрацювала з німцями ніхто і не заперечує, Те що де хто з Українців співпрацював з німцями так в цьому нічого немає дивного. Адже Українська демократична держава УНР була окупована кривавими кремлівськими комуно - фашистами в 1922 році і вже була цілих 20 років існувала як безправна колонія урср. Просто в 1941 році одні окупанти прийшли на зміну іншим! Але також треба взяти до уваги і такий факт то що жахливий окупаційний кремлівський комуно - фашистський режим був найкривавіший і самий жахливий у всьому світі. Мільйони знищених українців: розстрілами, штучним-голодом, репресіями, геноцидом.... І цей кривавий московський окупаційний режим був на багато страшніший навіть за окупантів німців, які спочатку навіть були за союзну їм суверенну незалежну Українську державу. І німці тільки набагато пізніше почали свій кривавий геноцид в окупованій Україні, і вони вирішили зробити Україну теж своєю автономією -колонією. Ось чому мала частина Українців наївно сподівалася що зміна кривавих комуно - фашистів окупантів ката Сталіна на фашистів гітлера принесе хоч якесь полегшення українському народові. Але на жаль німецькі фашисти завоював Україну теж як і кремлівські комуно - фашисти заборонили Суверенну Українську Державу і почався кривавий геноцид українського народу, точно так як і до цього при жахливих кремлівських комуно - фашистах -окупантах сталіна. Виходить що немає хороших окупантів які б вони не були: німці, личакові москалі -кацапи, поляки .....
І треба як зіницю свого ока берегти свободу і незалежність, суверенітет своєї Української Батьківщини і нещадно знищувати будь-якого ворога окупанта який загрожує територіальній цілісності та суверенітету Української держави.
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27.09.2023 09:46 Ответить
Нє, ну реально придурки. Нагадує хейт Романа Зозулі комуністичними дебілами в Іспанії
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27.09.2023 00:59 Ответить
Палає вже третій день.

Гидко.
І дуже гірко.

Правду ніхто не хоче слухати (про думати вже мовчу - ця здатність в піпла вже давно атрофувалася і відмирає) : стадо здатне лише горлати і чіпляти ярлики.
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27.09.2023 01:17 Ответить
Яке таке неоднозначне минуле? Він був поліцаєм? В концтаборі прислуговував? В каральних органах Рейху перебував? Він звичайний солдат...воював на полі бою....

Де ви такі з'являєтесь? Це вас ОФІС ПРЕЗИДЕНТА у боти набирає?
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27.09.2023 03:50 Ответить
СС для широкого загалу на Заході це вже як чорна мітка,навіть якщо він там працював простим шофером.Он Трюдо вже вибачився за аплодисменти.Не треба впиратись рогом за минувшину,якщо вона може нашкодити нам в сьогоденні
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28.09.2023 01:09 Ответить
Більшісь коментарів,під цим постом, написали або далекі від теми люди,або клінічні дИбіли. Не треба плутати структури.Allgemeine SS і Waffen SS-це різні організації. За нацистськими законами членами СС могли бути виключно особи, які мали бездоганне расове походження та навіть "арійську" зовнішність. Ані українці, ані представники інших "неарійських" національностей, які були призвані до підрозділів військ СС, "членами СС" не були та бути не могли. Дивізія "Галичина"входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.
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27.09.2023 04:27 Ответить
Це про нього Елвіс Преслі співав

Burnin' love

I'm just a hunka hunka burnin' love

Just a hunka hunka burnin' love

Just a hunka hunka burnin' love

Just a hunka hunka burnin' love
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27.09.2023 04:37 Ответить
дивізія "Галичина" була сформована для хрестового походу проти комунізму
вона і подібні національні формування воювали проти комунізму
в Європі

ніхто з анти-фашистських союзників проти комунізму не воював
в Європі
взагалі ніколи

зараз у них є прекрасна можливість це зробити і виступити проти "дєди-воєвалов" в Україні
в Європі
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27.09.2023 04:59 Ответить
О, теперь ещё и посол Польши в Канаде решил присоединиться к кампании: запел что эти проклятые украинские дивизии и их, поляков, обижали. Ну а что, почему бы честным полякам и не втереться в кампанию которую ещё евреи замесили? Святое дело! Это кроме того, что их Премьер, как тут пишут, в-открытую нахамил Зеле. За глаза, само собой. Глобалисты рулят!
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27.09.2023 05:47 Ответить
_____________ДИВІЗІЯ «ГАЛИЧИНА» !________________

Рам'я в рам'я, мов хвиль прибій,вкраїнський вояк без вагання йде:
за славний рід, за нарід свій, за землю, віру й все йому святе.
Лунає спів - свободи клич, на вітрі лопотить вже стяг,
ідуть стрільці палкі, тверді, ідуть стрільці на бій, на змаг.

Їх тисячі - добірні всі, - мета їх - вільна Україна -Вітчина!
Іде в похід українського народу цвіт - Дивізія «Галичина».
Палає гнів огнем в серцях, на поле бою думка бистро мчить;
ворожа кров окропить шлях, - хто жити хоче, мусить побідить.

У ряд ставай за рідний край, солодша смерть ніж брязк кайдан!
Хай гине гад - московський кат - комуна - вольности обман!
І наче грім, як хмаролім, проб'є луна - ввесь Кремль до дна:
іде в похід на дикий - кацапський схід Дивізія «Галичина».
-
Марш дивізії «Галичина»!- Богдан Стефанишин.
.ЛЮТА СМЕРТЬ МОСКАЛЮ ЗАГАРБНИКУ!
.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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27.09.2023 07:22 Ответить
Те що частина українців -патріотів сподіваючись побудувати свою суверенну Українську державу воювали під керівництвом своїх клятих окупантів з фашистського Рейха, а інша совкових українців знищувала Українську державу з такими ж окупантами кривавими кремлівськими комуно-фашистами . І це жахлива трагедія всієї української нації і її поневоленої держави. Криваві гітлерівські окупанти як і точно такі ж сталінські виявилось що вони навіть не збиралися відновити державність УНР і розглядали Україну як свою колонію. А мільйони знищених Кремлем і Рейхом Українців вони були за їх прагнення відновлення своєї Великої незалежної Української держави.
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27.09.2023 08:11 Ответить
самое лучшее в этой истории - забыть её
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27.09.2023 09:34 Ответить
...я при всей своей воспитанности,не могу понять одного.Человек воевал против красножопой заразы,разве это плохо! Недобитая краснопадла, вот во что выродилась,так началась 3 мировая война в Ukraine...
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27.09.2023 10:05 Ответить
Окуповану в 1922 році жахливими кремлівськими бандитами - більшовиками Українську державу УНР яку московські окупанти перетворили в свою кацапську колонію урср. А в 1941 році Україна вже знову була окупована (змінився окупант) гітлерівською Німеччиною яка спочатку вдавали що вона дієво підтримує відновлення суверенної Української держави вже як союзну Рейху, але незалежну країну. Але Гітлер злочинно збрехав бо поставив Рейх в один ряд с кремлем, так як пізніше він затвердив Україну як землю - колонію Германії. Райхс-комісаріат Україна (нім. Reichskommissariat Ukraine ) - створена 20 серпня 1941 роки як автономна адміністративно-територіальна одиниця в складі нацистської Німеччини (Третього рейху) під німецькою адміністрацією на окупованій німецькими військами території вже поневоленій України після сталінських окупантів.. Тобто гітлерівські загарбники теж так само як і кремлівські окупанти стали категорично діяти проти незалежної Української держави за яку так мужньо билися: Український народ, патріоти УПА. СС. Галичина..... , і його великі керівники патріоти і Герої України - Бандера Степан Андрійович, Шухевич Роман Йосипович і інші..
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27.09.2023 10:34 Ответить
Хтось з кацапськими рогами наполегливо вмовляв цього Ентоні Рота запросити Ярослава Гунька під таким приводом...
Як це не прикро, але їх обох тупо використали кацапи. При цьому дуже ефективно використали.
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27.09.2023 10:50 Ответить
скористались моментом, хоча насправді його ж запросили як того хто боровся з кацапами і це правда, а жодних доказів, будь-яких злочинів його особисто чи взагалі СС "Галичина" ніким не доведено.
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28.09.2023 20:08 Ответить
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