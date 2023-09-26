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ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении к Рождеству, - Мецола

мецола

Европейский Союз должен подготовиться к следующим волнам расширения и начать формальные переговоры с Украиной по поводу членства еще до этого Рождества.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Если они (украинцы) двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости", - считает Мецола и добавляет, что Европейский Союз должен начать масштабную волну изменений, чтобы подготовиться к появлению Украины как страны-члена, и в этом измерении ничего не снимается со стола, в частности, устранение торговых тарифов и предоставление Киеву доступа к внутреннему рынку ЕС еще до получения полного членства.

По ее убеждению, лидеры Евросоюза должны ускорить процесс вхождения в ЕС Украины и стран Западных Балкан, чтобы предотвратить рост российского влияния в этих регионах. Промедление, по ее словам, может быть самым плохим решением, поскольку может привести только к росту количества евроскептиков, национализма и праворадикальных движений.

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"Мецола хочет, чтобы формальные переговоры начались до Рождества. Решение будет за министрами стран ЕС, которые проведут формальную встречу в декабре после того, как Еврокомиссия в октябре обнародует доклад о прогрессе Украины на пути реформ, необходимых для продолжения процесса расширения", - отмечается в публикации.

По заключению The Guardian, следующая волна расширения ЕС может включать Украину, Молдову и Албанию, после чего количество стран-членов вырастет до 30. При этом очевидно, что дальнейшее расширение ЕС до 32-33 членов потребует решительного реформирования европейской экономики, которая может просто не выдержать такое увеличение Евросоюза.

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Автор: 

евроинтеграция (2124) членство в ЕС (1007) Мецола Роберт (78)


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Топ комментарии
+6
Молдова в случае переизбрания Майи Санду в конце 2024 г. может войти в ЕС в 2025-2026. Украина в случае переизбрания Янелоха (или отмены выборов по любым причинам в 2024 г.) может войти в ЕС, но только после переизбрания Янелоха на нормального Президента году в 2030-м, не раньше.
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26.09.2023 22:43
+2
Ось-ось!
Ось-ось-ось!
Ось-ось-ось-ось!
...
...
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26.09.2023 22:48
+2
Треба у туркiв спитати
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26.09.2023 23:09
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Правила форума Совет форумчан
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26.09.2023 22:42 Ответить
πздеть не мешки ворочать
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26.09.2023 23:31 Ответить
Молдова в случае переизбрания Майи Санду в конце 2024 г. может войти в ЕС в 2025-2026. Украина в случае переизбрания Янелоха (или отмены выборов по любым причинам в 2024 г.) может войти в ЕС, но только после переизбрания Янелоха на нормального Президента году в 2030-м, не раньше.
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26.09.2023 22:43 Ответить
до 2030 всі втечуть від янелоха
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27.09.2023 12:39 Ответить
28
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26.09.2023 22:44 Ответить
по юліанському, чи по кацапські? - наші будуть справляти всі дати.
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26.09.2023 22:44 Ответить
шо б в них печінь не боліла...
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26.09.2023 22:45 Ответить
у вересні?
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26.09.2023 22:56 Ответить
краснопузі з 7 листопада починають потім хресятся і піддють і шо цікаво - декотрі навіть знаходять себе десь у червні...
до 7го листопада не рахується - размінка....
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26.09.2023 23:04 Ответить
Ось-ось!
Ось-ось-ось!
Ось-ось-ось-ось!
...
...
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26.09.2023 22:48 Ответить
Тобто до 7-го січня щось поговорять
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26.09.2023 22:55 Ответить
Віремо...

Головна кандидатка Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту Катаріна Барлі заявила, що не очікує вступу України до ЄС до 2029 року
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26.09.2023 22:57 Ответить
Так це політики, вони завжди язиками ляпають що хочуть чути єлекторати. Вони казали що і Леопарди не дадуть і Северний поток 2 строїли ,а потом ось воно як
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26.09.2023 23:03 Ответить
Треба у туркiв спитати
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26.09.2023 23:09 Ответить
всі італійські голови європарламенту, у всі часи ,крім "гарних "словесних спагетті" на вуха українців,нічого доброго для України не організували,а італійська "попередниця" в європарламентв- Могеріні ,разом із німецьким завербованим, ще совковим кгб канцлером Меркель, створили для майбутньої війни в Україні ,по вказівці куйла,так зване ОРДЛО,відрізавши під це частину суверенної України.
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26.09.2023 23:09 Ответить
Зато не блокують український сільхозекспорт, як це роблять деякі наші "найпалкіші друзі".
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27.09.2023 11:56 Ответить
В каких границах вступать в ЕС?
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27.09.2023 01:21 Ответить
1991-го! Або якого візьмуть
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27.09.2023 04:12 Ответить
в границах Киевской Руси.
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27.09.2023 06:57 Ответить
Вибачаюся До Різдва якого року??
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27.09.2023 06:00 Ответить
какаяразніца
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27.09.2023 06:55 Ответить
Ближче до кінця четвертинного періоду. Не пізніше!
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27.09.2023 08:45 Ответить
а в нас нічого не готово
корупція вийшла на новий рівень, який не снився навіть вітьку януковичу
візьмете нас такими які ми є ?
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27.09.2023 13:37 Ответить
 
 