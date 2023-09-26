ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении к Рождеству, - Мецола

Европейский Союз должен подготовиться к следующим волнам расширения и начать формальные переговоры с Украиной по поводу членства еще до этого Рождества.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Если они (украинцы) двигаются быстро, мы должны соответствовать этой скорости", - считает Мецола и добавляет, что Европейский Союз должен начать масштабную волну изменений, чтобы подготовиться к появлению Украины как страны-члена, и в этом измерении ничего не снимается со стола, в частности, устранение торговых тарифов и предоставление Киеву доступа к внутреннему рынку ЕС еще до получения полного членства.

По ее убеждению, лидеры Евросоюза должны ускорить процесс вхождения в ЕС Украины и стран Западных Балкан, чтобы предотвратить рост российского влияния в этих регионах. Промедление, по ее словам, может быть самым плохим решением, поскольку может привести только к росту количества евроскептиков, национализма и праворадикальных движений.

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"Мецола хочет, чтобы формальные переговоры начались до Рождества. Решение будет за министрами стран ЕС, которые проведут формальную встречу в декабре после того, как Еврокомиссия в октябре обнародует доклад о прогрессе Украины на пути реформ, необходимых для продолжения процесса расширения", - отмечается в публикации.

По заключению The Guardian, следующая волна расширения ЕС может включать Украину, Молдову и Албанию, после чего количество стран-членов вырастет до 30. При этом очевидно, что дальнейшее расширение ЕС до 32-33 членов потребует решительного реформирования европейской экономики, которая может просто не выдержать такое увеличение Евросоюза.

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