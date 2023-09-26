Зеленский назначил футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником
Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №589/2023, опубликованном на сайте президента.
"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - отмечается в тексте указа.
Андрей Шевченко, 1976 г.р., был профессиональным футболистом в 1994-2012 гг., позже занялся тренерской деятельностью, был главным тренером национальной сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины (2003), Герой Украины (2004), после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину является послом фандрейзинговой платформы United24.
Топ комментарии
+50 discovery
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+47 степан степаненко #530338
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+32 superdexter sidorov
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Доречі, отоді й можна буде побачити реальний рівень професіоналізму народних обранців, коли вони самі, без заготовок виступати почнуть.
А ніт, ніким воно так і не стало....
..
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
https://puer-press.org.ua/?p=8020
профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических представлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
Приклад - 90% так званої "монокоаліції" у ВР. Ще минулого року пиво в супермаркеті тирив, а тепер цілий дИпутат.
Радник не повинен говорити краще, бо це підриватиме "авторитет" преЗЕ дента.
Ну, тепер футболіст нарадить кловану..
п.с. Не удивлюсь назначению Верки Сердючки в МинОбороны.
Шеві та його бабці вже не вистачає на безбідне життя у ВБ?
Вистава з Зеленським вже коштувала Україні до х@я. Зараз буде коштувати до х@їща.