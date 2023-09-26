Зеленский назначил футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №589/2023, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - отмечается в тексте указа.

Андрей Шевченко, 1976 г.р., был профессиональным футболистом в 1994-2012 гг., позже занялся тренерской деятельностью, был главным тренером национальной сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины (2003), Герой Украины (2004), после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину является послом фандрейзинговой платформы United24.

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