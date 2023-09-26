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Зеленский назначил футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником

шевченко,зінченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №589/2023, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - отмечается в тексте указа.

Андрей Шевченко, 1976 г.р., был профессиональным футболистом в 1994-2012 гг., позже занялся тренерской деятельностью, был главным тренером национальной сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины (2003), Герой Украины (2004), после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину является послом фандрейзинговой платформы United24.

Смотрите также: Футболист Шевченко стал первым послом платформы U24, через которую собирают средства для Украины. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Шевченко Андрей футболист (47)


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Топ комментарии
+50
клован і футболіст - це так романтично...
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26.09.2023 23:16
+47
Наступним радником буде шарій та його підписник Усик з ломаченком
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26.09.2023 23:16
+32
А головне- професiйно
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26.09.2023 23:18
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Страница 2 из 2
І помічників, радників, секретарів депутатів)) якщо їх всіх прибрати, то в бюджеті відразу дефіцит зникне. А якщо прибрати всі пільги й доплати з конфіскаціями..

Доречі, отоді й можна буде побачити реальний рівень професіоналізму народних обранців, коли вони самі, без заготовок виступати почнуть.
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27.09.2023 01:22 Ответить
компенсаціями*
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27.09.2023 01:23 Ответить
Ну там є радники на зарплаті, а є типу на громадських засадах... Люся оплачувана була. Якщо мільйонер Шева теж буде на зарплаті, то це ганьба буде!
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27.09.2023 01:38 Ответить
Пропоную назначити Зеленського радником тренера збірної України з футболу, а чо гірше ж не буде
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27.09.2023 02:09 Ответить
Деяким вже здавалося, що ЗЄ вже політиком став.
А ніт, ніким воно так і не стало....

..
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27.09.2023 02:21 Ответить
Арестович О Зеленском:

Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».


https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

https://puer-press.org.ua/?p=8020

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27.09.2023 02:24 Ответить
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был,

профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических представлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
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27.09.2023 03:24 Ответить
Не ввалився абув обраний на демократичних виборах.
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27.09.2023 04:57 Ответить
На шо натяк, його однi таксисти обирали...
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27.09.2023 07:18 Ответить
Чудове призначення Тепер,коли Шевченко тиснутиме руку Джоковічу,який підтримує геноцид українського народу-це бумерангом битиме по рейтингу Зеленського,і це прекрасно.Таке міг придумати тільки "геній" політтехнологій- Міша Подоляк,якого навіть Лукашенко викинув на смітник).
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27.09.2023 03:59 Ответить
Шоу продовжується,то аферіст арєстовіч,тепер шевченко.Наступним повинен стати "нетакий руский" піонтковский-він теж хороне путіна і росію.І незлазе з земарафону і "дом".(нічього немаю проти шевченка як футболіста).
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27.09.2023 04:55 Ответить
І щовін може порадити, якщо толком розмовляти не вміє.
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27.09.2023 05:29 Ответить
Андрюша постоянно вступаетв говно. То королевская то зеленский. С не пойму, он футболист или вговноступ?
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27.09.2023 06:09 Ответить
...друге
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27.09.2023 07:08 Ответить
новий радник президента буде допомогати вмикати телевізор для перегляду футбольних матчів? шо попало....
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27.09.2023 06:46 Ответить
Клоуны из квартала всё? Закончились?
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27.09.2023 07:04 Ответить
Тупой и еще тупее - это шедеврально.
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27.09.2023 07:15 Ответить
Ще би Паравозюка десь прилаштувати...
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27.09.2023 07:23 Ответить
Те що в Мак Дональдсі зветься "кар'єрні сходи", а у Зе працює "соціальний ліфт", який він своїм виборцям обіцяв (як виявилось обіцяв всім, але не для кожного). Сходами люди піднімаються з поверху на поверх, а ліфтом можна з підвального поверху відразу на найвищий.
Приклад - 90% так званої "монокоаліції" у ВР. Ще минулого року пиво в супермаркеті тирив, а тепер цілий дИпутат.
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27.09.2023 10:12 Ответить
Популізм продовжується.
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27.09.2023 07:38 Ответить
Цей грьобаний цирк буде тривати доти, поки його не знесуть небайдужі громадяни.
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27.09.2023 07:46 Ответить
Вот это пара, умственное развитие одинаковое....не хватает королевской....
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27.09.2023 07:48 Ответить
Тупий і ще тупіший, український віріант.
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27.09.2023 07:51 Ответить
Перукар повинен бути радником у Зелі. Поки що він стрижеться йому щось раджуть. Але микрофон Зелі ніколи не давати.
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27.09.2023 07:52 Ответить
Странное назначение... Он конечно хороший футболист, но что он может посоветовать? Он же еле говорит.
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27.09.2023 08:24 Ответить
А Зеля як говорить без папірця чи суфлера? Голохвасов проти нього, що Цицерон.
Радник не повинен говорити краще, бо це підриватиме "авторитет" преЗЕ дента.
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27.09.2023 10:17 Ответить
Шапіто...
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27.09.2023 08:30 Ответить
А вчорашній боксер може стати мером мегаполісу?
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27.09.2023 08:35 Ответить
Це після вчорашньої критики про відсутність хороших радників?
Ну, тепер футболіст нарадить кловану..
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27.09.2023 08:43 Ответить
Нет, чтобы кто не говорил, а чувство юмора у Зе имеется ))) Своеобразное, но есть ))
п.с. Не удивлюсь назначению Верки Сердючки в МинОбороны.
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27.09.2023 08:44 Ответить
Як би я негативно не ставився до Сердючки, але в мене склалось враження, що Данилко не такий вже й дурень.
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27.09.2023 10:19 Ответить
Колись мій комент про співпрацю Шевченко і Королевської зібрав дуже багато лайків на Корреспонденті - ,,Шевченко неудачно сыграл головой... А ось в сьогоднішній ситуації навіть не можу визначитись хто з них головою не грає.
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27.09.2023 08:49 Ответить
було в тата три сина: старший, середній та футболіст...
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27.09.2023 09:05 Ответить
Да ладно, он теперь вот посоветует - и всем врагам сразу *****.
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27.09.2023 09:08 Ответить
Ще треба льоню космоса в радники і мого чесного Кота, хотя ні Кота не треба він задуже розумний для оПи.
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27.09.2023 09:28 Ответить
Ну так трба ж кому-небудь Баканова тренувати, бо він бідолашний в "адвокатах" зовсім навички розгубив.
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27.09.2023 09:29 Ответить
Блохин вроде вообще был членом компартии Украины...
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27.09.2023 09:32 Ответить
Це дуже смішно, щось крутиться на кшталт одноклітинних.
Шеві та його бабці вже не вистачає на безбідне життя у ВБ?
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27.09.2023 09:57 Ответить
При всій повазі до Шевченка як гравця, не розумію і не бачу здібності цієї людини займатися керуванням країни. Хіба що буде вчити грати в футбол опу, але чому за державний рахунок? Так розумію що то і є РЕФОРМИ. Кого ще бракує? Місс України ?
Вистава з Зеленським вже коштувала Україні до х@я. Зараз буде коштувати до х@їща.
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27.09.2023 11:01 Ответить
Два "забивалы" - наркоман и футболист
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27.09.2023 12:58 Ответить
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