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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ имеют успех к югу от Бахмута, ликвидировали более 100 оккупантов, - Силы обороны

війна,зсу

На Бахмутском направлении за сутки произошло 12 боевых столкновений, ликвидирован 141 оккупант. Контрнаступательная операция ВСУ продолжается.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На южном фланге мы продолжаем наступательную операцию, в частности, имеем успехи вблизи Зайцева, Клещиевки, Отаровки и Ивановского. Там наши защитники продолжают выбивать противника. Под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал Евлаш.

По его словам, противник 580 раз открывал огонь по нашим защитникам на этом направлении. 4 раза использовал авиацию, произошло 12 боевых столкновений.

Кроме того, подчеркнул Евлаш, Силам обороны удалось ликвидировать 141 оккупанта. Успешно провели работу контрбатарейные подразделения, в частности, удалось уничтожить 10 орудий Д-30, также три Д-20, две установки "Пион" и четыре гаубицы "Мста Б".

"То есть дивизион на этом направлении артиллерийских вооружений был уничтожен", - подчеркнул Евлаш.

Также было ликвидировано несколько средств радиоэлектронной разведки оккупантов, в частности, КРЕО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей.

Читайте также: Войска РФ без успеха наступают возле Бахмута и Авдеевки, - ISW

Автор: 

Бахмут (1601) ВСУ (6574) контрнаступление (353) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+15
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27.09.2023 00:00
+4
ХАЙ БОГ 🙏 БЛАГОСЛОВИТЬ 🔱💛💙 ДАСТЬ ❤️ ПЕРЕМОГУ 🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦 СЕРУНАМ АХМАТ САЛО ✌️
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27.09.2023 00:11
+4
Чергова зміна кацапських наративів: "Артёмавск не был главой задачей сил спецаперации Эта была личная прихать Пригожина каторый хател захватить манаполию на соль "
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27.09.2023 05:32
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27.09.2023 00:00 Ответить
Это называется частичный успех
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27.09.2023 00:08 Ответить
Це точно Вони руїни зайняли але не утримують!
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27.09.2023 03:59 Ответить
...а как называются пять илли больше частичных успехов ?
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27.09.2023 09:55 Ответить
Чергова зміна кацапських наративів: "Артёмавск не был главой задачей сил спецаперации Эта была личная прихать Пригожина каторый хател захватить манаполию на соль "
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27.09.2023 05:32 Ответить
ХАЙ БОГ 🙏 БЛАГОСЛОВИТЬ 🔱💛💙 ДАСТЬ ❤️ ПЕРЕМОГУ 🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦 СЕРУНАМ АХМАТ САЛО ✌️
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27.09.2023 00:11 Ответить
так потихоньку, потихоньку и пушилену за шиворот, в Горловку, песец заглянет.
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27.09.2023 00:47 Ответить
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27.09.2023 04:16 Ответить
"Живий" анекдот з історії "асвабаждения украинцев ат бандер":
Березень 2022 року У хату в Ягідному (під Черніговом) заходять вузькоокі "рассеяне" Давай шастать по дому Підходять до шафи-купе з одягом Сіпають двері на себе Вони не відкриваються До хазяйки:
- Давай ключи!
- Там відкрито
- Какой "аткрыто"? Не аткрываєтся же!
- Та це ж "купе" Двері вбік від"їжджають
- Какой "купе", какой "атъежжают"? Это тебе вагон поезда, что-ли?
(розказав учора знайомий - у нього в Ягідному батьки живуть "Асвабадители" заходили до їх сусідки по вулиці)
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27.09.2023 04:10 Ответить
Вчора в електричці поруч сиділи молодий чоловік і жінка.Держать телефони,грають
в ігри....новини на фронті їм не цікаві...
Потім вони кажуть: дійдемо до кордону,
а далі що? Кацапи все-одно будуть
ракетами нас знищувати.
Ну,якщо нічим не цікавитись,не донатити на
ЗСУ,не волонтерити....
Але Українці не стануть рабами зеків,нкведістів,кагебістів та іншого лайна.
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27.09.2023 06:34 Ответить
Подстанции "Укрэнерго" защитили от ракетных атак инженерными укреплениями
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27.09.2023 07:14 Ответить
.... прекрасные новости....
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27.09.2023 09:53 Ответить
 
 