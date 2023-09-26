ВСУ имеют успех к югу от Бахмута, ликвидировали более 100 оккупантов, - Силы обороны

На Бахмутском направлении за сутки произошло 12 боевых столкновений, ликвидирован 141 оккупант. Контрнаступательная операция ВСУ продолжается.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На южном фланге мы продолжаем наступательную операцию, в частности, имеем успехи вблизи Зайцева, Клещиевки, Отаровки и Ивановского. Там наши защитники продолжают выбивать противника. Под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал Евлаш.

По его словам, противник 580 раз открывал огонь по нашим защитникам на этом направлении. 4 раза использовал авиацию, произошло 12 боевых столкновений.

Кроме того, подчеркнул Евлаш, Силам обороны удалось ликвидировать 141 оккупанта. Успешно провели работу контрбатарейные подразделения, в частности, удалось уничтожить 10 орудий Д-30, также три Д-20, две установки "Пион" и четыре гаубицы "Мста Б".

"То есть дивизион на этом направлении артиллерийских вооружений был уничтожен", - подчеркнул Евлаш.

Также было ликвидировано несколько средств радиоэлектронной разведки оккупантов, в частности, КРЕО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей.

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