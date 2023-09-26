ВСУ имеют успех к югу от Бахмута, ликвидировали более 100 оккупантов, - Силы обороны
На Бахмутском направлении за сутки произошло 12 боевых столкновений, ликвидирован 141 оккупант. Контрнаступательная операция ВСУ продолжается.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На южном фланге мы продолжаем наступательную операцию, в частности, имеем успехи вблизи Зайцева, Клещиевки, Отаровки и Ивановского. Там наши защитники продолжают выбивать противника. Под шквальным огнем они держат оборону и закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал Евлаш.
По его словам, противник 580 раз открывал огонь по нашим защитникам на этом направлении. 4 раза использовал авиацию, произошло 12 боевых столкновений.
Кроме того, подчеркнул Евлаш, Силам обороны удалось ликвидировать 141 оккупанта. Успешно провели работу контрбатарейные подразделения, в частности, удалось уничтожить 10 орудий Д-30, также три Д-20, две установки "Пион" и четыре гаубицы "Мста Б".
"То есть дивизион на этом направлении артиллерийских вооружений был уничтожен", - подчеркнул Евлаш.
Также было ликвидировано несколько средств радиоэлектронной разведки оккупантов, в частности, КРЕО-1Е, специальную установку, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей.
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Березень 2022 року У хату в Ягідному (під Черніговом) заходять вузькоокі "рассеяне" Давай шастать по дому Підходять до шафи-купе з одягом Сіпають двері на себе Вони не відкриваються До хазяйки:
- Давай ключи!
- Там відкрито
- Какой "аткрыто"? Не аткрываєтся же!
- Та це ж "купе" Двері вбік від"їжджають
- Какой "купе", какой "атъежжают"? Это тебе вагон поезда, что-ли?
(розказав учора знайомий - у нього в Ягідному батьки живуть "Асвабадители" заходили до їх сусідки по вулиці)
в ігри....новини на фронті їм не цікаві...
Потім вони кажуть: дійдемо до кордону,
а далі що? Кацапи все-одно будуть
ракетами нас знищувати.
Ну,якщо нічим не цікавитись,не донатити на
ЗСУ,не волонтерити....
Але Українці не стануть рабами зеків,нкведістів,кагебістів та іншого лайна.