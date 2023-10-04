Литва планирует выделить в бюджете на помощь Украине 340 млн евро, - премьер Шимоните

В бюджете на 2024 год Литва планирует выделить в помощь Украине 340 миллионов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает LRT.

По словам Шимоните, в целом большая часть дополнительных расходов в бюджете будет направлена на социальные выплаты, а также на поддержку Украины.

"Для Украины мы оцениваем суммарно около 0,4% ВВП, что составляет около 340 миллионов евро", - сказала глава правительства.

Шимоните уточнила, что поддержка будет выделяться не только для украинских беженцев, но и в помощь Украине в целом.

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