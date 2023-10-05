Кабмин назначил стипендию отцу Зеленского Александру "за выдающиеся заслуги в образовании"
Своим решением Кабинет министров Украины 29 сентября 2023 года назначил пожизненную стипендию 118 профессорам и доцентам учреждений высшего образования Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте КМУ.
В распоряжении №868-р "О назначении стипендий Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" сообщается: "Назначить пожизненно стипендии Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 года согласно приложению.
Выплату стипендий производить в пределах бюджетных назначений, установленных Министерству образования и науки законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год".
Напомним, в 2020 году Кабмин выносил на свое заседание проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в частности - его отцу Александру Зеленскому.
Пожалуйста, подождите...
Хоча чому були? Якщо завтра вибори, то вони знову побіжать голосувати за це шапіто.
"Кто ж если не Владимир Александрович???"
Таке вже було. У вересні 2020 року. Тоді теж Кабмін збирався затверджувати Указ президента Зеленського про довічну стипендію професору Зеленському, своєму батьку.
Але, певне, не призначив. Тому Кабінет міністрів це зробив зараз своїм розпорядженням №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти".
Я знайшла в тому файлі прізвища двох викладачів - одного з Метіпопольського, іншого з Маріупольського вишів. Тих, певне, хто вибрався з окупації. Ну хоч хтось ще отримав із тих, кому такі стипендії дійсно важливі.
Із всього переліченого списку я знаю одну персону, яку подали на стипендію із Одеси. Той теж професор і має чималі статки. Про його наукові досягнення мало відомо, але це ж другорядне, я так розумію. Тепер чоловік ще кілька тисяч гривень із бюджету отримуватиме.
Ну і батько президента. От навіщо це президенту? Щоб що?
Знаєте, схоже на якесь дурнувате самоствердження. Можу - і роблю. Негарно? Неетично? Плювати.
Можу дружбанів на посади заводити, які не мають ні кваліфікації, ні уявлення.
Можу нагороджувати Женю Кошового і Сашка Пікалова орденами (орденами, блін!) «За заслуги» з формулюванням «за зміцнення української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".
Можу подружці Олені Кравець виділити кілька десятків мільйонів на програму, щоб їй не сумно було прогресувати далі.
Ну і стипендію тату. Цікаво, тато по зуму викладає чи вже не викладає з питань безпеки, що було б зрозумілим.
Але кілька тисяч гривень з обескровленого бюджету не будуть зайвими. Ретельні і дбайливі люди.
Тоді, в 2020-му році, Зеленський-старший в інтервʼю кремлівській помийці страна юей багато цікавого порозповідав, в тому числі і про ту стипендію:
«І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарях".
Тому ви і не бідні, що нічим не нехтуєте. Не грішми, ні мораллю, ні навіть інстинктом самозбереження.
Клопи на тілі країни.
Значить, можна…
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Другий термін -- то такоє, буде чи не буде. Треба взяти ВСЕ зараз, невідкладно.
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Тим більше - проголосував колектив. Це ж не сам Зе* придумує.
Просто державний університет...
- Ну, а где вы живёте, где вы прописаны?
- Я нигде не живу.
- Он поэт, он на белом свете живёт.
Призначати нагороди , лизати очко .
Доконана совдепія!
Все ніяк вийти з неї не можуть .
Гидко
І злочинно .Бо війна .