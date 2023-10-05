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Зеленский (19029) Кабмин (13507) наука (692) стипендии (203)

Кабмин назначил стипендию отцу Зеленского Александру "за выдающиеся заслуги в образовании"

Своим решением Кабинет министров Украины 29 сентября 2023 года назначил пожизненную стипендию 118 профессорам и доцентам учреждений высшего образования Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте КМУ. 

В распоряжении №868-р "О назначении стипендий Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" сообщается: "Назначить пожизненно стипендии Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 года согласно приложению.

Выплату стипендий производить в пределах бюджетных назначений, установленных Министерству образования и науки законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год".

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Кабмин назначил стипендию отцу Зеленского Александру за выдающиеся заслуги в образовании 01
Кабмин назначил стипендию отцу Зеленского Александру за выдающиеся заслуги в образовании 02

Напомним, в 2020 году Кабмин выносил на свое заседание проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в частности - его отцу Александру Зеленскому.

Также читайте: Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын ни при чем
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Топ комментарии
+71
почему то маме Риме и папе Саше должен Вовочка, а платить за это будет украинский народ. однако, житрожопым быть не запретишь...
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05.10.2023 01:11
+67
Пачіму папа Саша ісчо нє гєрой України?
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05.10.2023 01:13
+53
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05.10.2023 01:01
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Я би сказав що вони були занадто тупі.
Хоча чому були? Якщо завтра вибори, то вони знову побіжать голосувати за це шапіто.
"Кто ж если не Владимир Александрович???"
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05.10.2023 10:03 Ответить
А маме Римме дадут?
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05.10.2023 08:56 Ответить
Можливо вже давно дали щось інше. Ось сусіду баканову дали льойтнанта, дали покерувати спецслужбою і корочку адвоката. "Лисому" і пікалову ордена... Всі "зелені" давно вже отримали все, що можуть донести, чи покотити від бідного, щирого українського наріду.
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05.10.2023 08:59 Ответить
зелене чмо стоячи рукоплескало рішенню кабміну, а "великий" політик "всіх часів " трохи почервонів але рішення прийняв з задоволенням
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05.10.2023 13:42 Ответить
Зоя Казанжи (с)

Таке вже було. У вересні 2020 року. Тоді теж Кабмін збирався затверджувати Указ президента Зеленського про довічну стипендію професору Зеленському, своєму батьку.

Але, певне, не призначив. Тому Кабінет міністрів це зробив зараз своїм розпорядженням №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти".

Я знайшла в тому файлі прізвища двох викладачів - одного з Метіпопольського, іншого з Маріупольського вишів. Тих, певне, хто вибрався з окупації. Ну хоч хтось ще отримав із тих, кому такі стипендії дійсно важливі.

Із всього переліченого списку я знаю одну персону, яку подали на стипендію із Одеси. Той теж професор і має чималі статки. Про його наукові досягнення мало відомо, але це ж другорядне, я так розумію. Тепер чоловік ще кілька тисяч гривень із бюджету отримуватиме.

Ну і батько президента. От навіщо це президенту? Щоб що?

Знаєте, схоже на якесь дурнувате самоствердження. Можу - і роблю. Негарно? Неетично? Плювати.

Можу дружбанів на посади заводити, які не мають ні кваліфікації, ні уявлення.

Можу нагороджувати Женю Кошового і Сашка Пікалова орденами (орденами, блін!) «За заслуги» з формулюванням «за зміцнення української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Можу подружці Олені Кравець виділити кілька десятків мільйонів на програму, щоб їй не сумно було прогресувати далі.

Ну і стипендію тату. Цікаво, тато по зуму викладає чи вже не викладає з питань безпеки, що було б зрозумілим.

Але кілька тисяч гривень з обескровленого бюджету не будуть зайвими. Ретельні і дбайливі люди.

Тоді, в 2020-му році, Зеленський-старший в інтервʼю кремлівській помийці страна юей багато цікавого порозповідав, в тому числі і про ту стипендію:

«І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарях".

Тому ви і не бідні, що нічим не нехтуєте. Не грішми, ні мораллю, ні навіть інстинктом самозбереження.

Клопи на тілі країни.
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05.10.2023 12:01 Ответить
А сколько стипендия то?
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05.10.2023 09:02 Ответить
Декілька тисяч долларів !
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05.10.2023 11:05 Ответить
+ персональна пенсія
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06.10.2023 03:34 Ответить
он вам нічєво нє должєн. он должєн толька сваїм радітєлям .....
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05.10.2023 09:07 Ответить
Сподіваюсь колись хтось розумний взагалі забере громадянство в цих недолюдей, а ще краще захейтити так, щоб в усьому світі не могли жит
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05.10.2023 09:25 Ответить
Я думаю, що в них усіх вже є інші громадянства, вони тут тільки баблішком прибарахляються.
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06.10.2023 03:36 Ответить
Це само собою. Тобто такі ж вороги як і русня, бо нищать нас з середини. А що ми робимо з руснею? Вбиваємо. А тепер згадаємо початок вторгнення і як до звільнення київщини гниди носа не висовували бо боялися. Ні, не русні, бо з нею вони добазарилися вже про безпеку своєї шкури. Боялися народу зі зброєю. Народ зі зброєю поруч, а не десь там на сході, чи півдні країни. Бояться смерті ці тварі, хочуть користуватися накраденим. А з ними треба просто як з руснею.
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06.10.2023 05:44 Ответить
Я теж так вважаю.
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10.10.2023 00:07 Ответить
А вот интересно бы почитать методику отбора персон для этой стипендии!
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05.10.2023 09:25 Ответить
Пам'ятаєте з фільму: Это нога, того кого надо нога...
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05.10.2023 10:06 Ответить
Про ці манси я казав ще 4 рокм назад.Зебіли не вірили!
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05.10.2023 09:32 Ответить
а вони ні в шо не вірять , .. навіть в розіпашений Марік і Бучу .. вони вірять лише в святу свою ікону .. котра веде усих і їх також до погибелі .
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05.10.2023 12:46 Ответить
Вони зараз свято вірять в мирні переговори з хлом, що Зє всього порішає і їм не доведеться воювати. Свято вірять.
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06.10.2023 03:40 Ответить
Раджу вам з@в@л#т# своє їб@л0,а то ненароком 3,14зди хапнеш!
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06.10.2023 15:35 Ответить
Ну чого ви, це ж не кумівство!
Значить, можна…
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05.10.2023 09:34 Ответить
Знатно підлизали, як при Леоніді Ілічові,а ще якісь розмови про демократію, хіба що по північно-китайському сценарію, аналогія очевидна.
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05.10.2023 09:36 Ответить
Ну так це ж якесь чергове ІПСО, справді, Зеля?
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05.10.2023 09:49 Ответить
Дійсно такого не може бути ! Це ІПСО !
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05.10.2023 10:50 Ответить
Як професійно хтось засунув свого язика у дупу преЗЕдента....
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05.10.2023 09:49 Ответить
БОЖЕ МОЙ,КАКАЯ ЧУДОВИЩНАЯ ПРАВАКАЦИЯ!!!!А КАК БЫЛО КРАСИВО,КУХНЯ С ПОТЁРТЫМ ДЕРМАНТИНОВЫМ УГОЛКОМ,ПАПА В РОСТЯНУТОЙ НА ШЕЕ МАЙКЕ,,,,СТОЛИК,ЖАРЕННЫЙ КОРОЧОК СЕЛЬОДОЧКА,,,,СЛОВА МАМЫ РИМЫ-Он не такой воровать не будет....))))А ВЫПЛАТЫ ПАПЕ ПОДСУНУЛИ ВРАГИ!!!!!!ОНИ С МАМОЙ В ИЗРАИЛЕ НА ПОЛНОМ ПАНСИОНЕ!!!!
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05.10.2023 09:59 Ответить
Скоро чекаємо від того же довбаного колективу подання на АКАДЕМІКА.
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05.10.2023 10:04 Ответить
Думав що пробити дно ще нижче не можлово, ці шмигалі-зеленські-коломойські ...... добивають українців
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05.10.2023 10:05 Ответить
Все таки "не митйом так катанієм". Під шумок війни доларовий мультимільйонер по блату призначає родичу довічні виплати з бюджету. "Я вас пережму", як казав його кумир пукін.

Заголовки за 2020 рік:

Зеленський хотів присвоїти батьку довічну стипендію?

у мережі скандал через довічну стипендію батьку .

Стипендія для батька Зеленського: хто ініціатор.

Кабмін вирішив призначити батькові Зеленського довічну стипендію, але відкликав проєкт постанови
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05.10.2023 10:18 Ответить
Це в 2020р був указ особисто Зебзда, який Кабмін не зміг протягнути через резонанс у суспільстві ... А зараз це вже типу ініціатива самого Кабміну... Красиво...
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06.10.2023 03:45 Ответить
А що дивного? Хіба не заради цього воно йшло у президенти? Він же "нє лох какой-то", аби "своє" з рук випустити.
Другий термін -- то такоє, буде чи не буде. Треба взяти ВСЕ зараз, невідкладно.
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05.10.2023 10:29 Ответить
ще й по чумайдану для радних і блізкіх.
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05.10.2023 11:02 Ответить
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05.10.2023 10:43 Ответить
596 млн баксов не плохо для начинающего политика ! Это вам не пипеткой по роялю бацать !
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05.10.2023 10:47 Ответить
Талановитий мАлчік. Під час війни. Не те що той барига.

Порошенко збіднів на 40% за час президенства - Bloomberg
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05.10.2023 14:09 Ответить
І це тільки те, що на поверхні... А скільки ще по офшорах розтикано...
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06.10.2023 03:47 Ответить
Ну вот...... что и требовалось доказать ! В этой же новостной ветке статья про Юнкера, который сказал : " Украину в обозримом будущем НЕ примут в ЕС потому процветает коррупция " . Юнкера облили в комментах помоями. И тут же ЭТО. КАКОЕ нах ЕС ??? Если ДАЖЕ кабмин погряз в лизоблюдстве и коррупции. Это НЕ Европа, а азиатчина в худшем виде.
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05.10.2023 10:50 Ответить
Це не азіатщина, а жидовщина. Китай - це Азія, там рзстрілюють за такі фокуси.
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05.10.2023 16:50 Ответить
Копієчка до копієчки - ось вам і шекель!
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05.10.2023 11:04 Ответить
Чого на людину накинулись ? Там у списку аж 118 осіб ! Наука у нас на світовому рівні, то треба ж якось люДям на хліб з маслом підкинути !

Тим більше - проголосував колектив. Це ж не сам Зе* придумує.
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05.10.2023 11:16 Ответить
То інші крадуть. А Зеленський просто не знає...
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05.10.2023 13:07 Ответить
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05.10.2023 11:17 Ответить
Дно.
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05.10.2023 11:26 Ответить
Куй синку залізо поки гаряче. Кую баьтку,кую!
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05.10.2023 11:50 Ответить
Не забывайте что в Израиле очень дорогая жизнь.
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05.10.2023 11:57 Ответить
А хіба не видатний педагог-економіст? Заломать цілу країну одним синком це не на привозі біндюжнить.
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05.10.2023 12:08 Ответить
Сором! Так лижуть дупу одне одному що порно-зірки заздрять і не йдуть ні у яке порівняння!!!
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05.10.2023 12:23 Ответить
Причому напроти кожного прізвища у назвах університетів вказано його місцезнаходження (місто).
Просто державний університет...

- Ну, а где вы живёте, где вы прописаны?
- Я нигде не живу.
- Он поэт, он на белом свете живёт.
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05.10.2023 13:17 Ответить
Без цього нам ні як не перемогти.Даеш всім пархатим по стипендії пожиттєвій.Ганьбище !Бубочка оманський в дії.Все для перемоги.
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05.10.2023 18:44 Ответить
Яка ж це ганьба !
Призначати нагороди , лизати очко .
Доконана совдепія!
Все ніяк вийти з неї не можуть .
Гидко
І злочинно .Бо війна .
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05.10.2023 19:24 Ответить
Навіщо цьому "видатному освітянину" ще й пожиттєва стипендія, коли в нас вчителі й так заробляють по 4 тис доларів... Принаймні його синок таке обіцяв.
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05.10.2023 23:23 Ответить
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