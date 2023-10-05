Кабмин назначил стипендию отцу Зеленского Александру "за выдающиеся заслуги в образовании"

Своим решением Кабинет министров Украины 29 сентября 2023 года назначил пожизненную стипендию 118 профессорам и доцентам учреждений высшего образования Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте КМУ.

В распоряжении №868-р "О назначении стипендий Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования" сообщается: "Назначить пожизненно стипендии Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 года согласно приложению.

Выплату стипендий производить в пределах бюджетных назначений, установленных Министерству образования и науки законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год".

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Напомним, в 2020 году Кабмин выносил на свое заседание проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в частности - его отцу Александру Зеленскому.

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